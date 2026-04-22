Συλλήψεις βετεράνων που διαμαρτυρήθηκαν στο Καπιτώλιο ενάντια στον πόλεμο

Δεκάδες βετεράνοι του στρατού των ΗΠΑ μαζί με μέλη των οικογενειών τους πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και περίπου 60 συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό που έγραφανκαι

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Συνείδησης και Πολέμου (CCW), που ήταν μεταξύ των συλληφθέντων, σημείωσε ότι περισσότεροι από 100 στρατιωτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο. Αλλο ένα μέλος του CCW απευθύνθηκε προς τα εν ενεργεία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας: «Αυτή είναι η πιο σημαντική και ιστορική στιγμή της ζωής μας, και αυτό που επιλέγετε να κάνετε έχει σημασία. Μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου ότι το να συνεχίσετε να βοηθάτε την πολεμική μηχανή θα σας προκαλέσει μόνο περισσότερο πόνο».

Την περασμένη βδομάδα πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις σε διάφορες αμερικανικές πόλεις, που έρχονται να προστεθούν στις μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο εδώ και πάνω από ένα μήνα πολέμου. Την Κυριακή έγινε μεγάλη αντιπολεμική διαδήλωση στην Ιαπωνία, βάζοντας στο στόχαστρο τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για επιτάχυνση της αναθεώρησης του Συντάγματος και «επαναστρατιωτικοποίηση» της χώρας.