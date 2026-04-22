ΚΟΥΒΑ - ΗΠΑ

Αμεσες συνομιλίες αξιωματούχων των ΥΠΕΞ

Απαντώντας στην εφημερίδα «Granma», σχετικά για τις εν εξελίξει συνομιλίες της κουβανικής κυβέρνησης με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής αρμόδιος για τις ΗΠΑ στο κουβανικό υπουργείο Εξωτερικών, Αλεχάντρο Γκαρσία ντελ Τόρο, επιβεβαίωσε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη έγινε συνάντηση στην Αβάνα με Αμερικανούς αξιωματούχους του αντίστοιχου υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Κουβανός αξιωματούχος τόνισε ότι απαιτήθηκε η άρση του αποκλεισμού σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα που, όπως είπαμε, χειριζόμαστε με διακριτικότητα. Μπορώ όμως να επιβεβαιώσω ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε εδώ στην Κούβα συνάντηση μεταξύ κουβανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών. Η αμερικανική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τους βοηθούς υπουργούς Εξωτερικών και η κουβανική πλευρά από τον υφυπουργό Εξωτερικών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, κανένα από τα δύο μέρη δεν έθεσε προθεσμίες ούτε έκανε απειλητικές δηλώσεις, όπως έχει αναφέρει ο αμερικανικός Τύπος. Ολη η συζήτηση ήταν σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και πολύ επαγγελματική. Η εξάλειψη του ενεργειακού αποκλεισμού κατά της χώρας μας ήταν ύψιστη προτεραιότητα για την αντιπροσωπεία μας. Αυτή η πράξη οικονομικού καταναγκασμού αποτελεί αδικαιολόγητη τιμωρία ολόκληρου του κουβανικού πληθυσμού. Είναι επίσης μια μορφή παγκόσμιου εκβιασμού κατά κυρίαρχων κρατών, τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα να εξάγουν καύσιμα στην Κούβα βάσει των αρχών του ελεύθερου εμπορίου».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ όπως το Axios, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να θέτουν ως όρο για τις συνομιλίες την απελευθέρωση των λεγόμενων «πολιτικών κρατούμενων» (που επί της ουσίας είναι κρατούμενοι για ποινικές πράξεις και όχι για απόψεις), επίσης τη διεξαγωγή αυτών που εννοούν οι ΗΠΑ, «δίκαιες και ελεύθερες εκλογές». Ενώ εμφανίζεται και ένας προκλητικός όρος «να αποζημιωθούν Αμερικανοί πολίτες και επιχειρήσεις των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν μετά την Επανάσταση του 1959».

Οι αμερικανικές απαιτήσεις εμφανίστηκαν στα αμερικανικά ΜΜΕ με «διπλωματικό μανδύα», την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση μετά την επιβολή του βάρβαρου ενεργειακού αποκλεισμού από φέτος τον Γενάρη, που έρχεται να προστεθεί στον υπερεξηντάχρονο πολύμορφο αποκλεισμό, συνεχίζει τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση.