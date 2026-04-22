«Στροφή» προς μια «πιο ρεαλιστική» πολιτική για την Κίνα σηματοδότησε ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση της προηγούμενης κυβέρνησης για εμβάθυνση των δεσμών με την Ταϊβάν «έβλαψε τις τσεχικές εταιρείες» και απέφερε ελάχιστα σε αντάλλαγμα. Ο Μπάμπις σχεδιάζει να επισκεφτεί την Κίνα, σύμφωνα με τσεχικά ΜΜΕ.

Μάλιστα η τσεχική κυβέρνηση αρνήθηκε στον πρόεδρο της Γερουσίας, Μίλος Βίστρτσιλ, να χρησιμοποιήσει κυβερνητικό αεροσκάφος για προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι στην Ταϊβάν τον Μάη.

«Θα ακολουθήσουμε μια ρεαλιστική εξωτερική πολιτική - θα επισκεφτώ το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν, ώστε οι εταιρείες μας να μπορούν να έχουν δουλειές», δήλωσε ο Μπάμπις σε βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, προσθέτοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση «δεν έφερε τίποτα» και «έβλαψε» τις τσεχικές εταιρείες.

Οι σχέσεις Τσεχίας - Κίνας έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως λόγω της πολιτικής προσέγγισης της Πράγας προς την Ταϊβάν. Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα επικρίνει Τσέχους αξιωματούχους για παραβίαση της αρχής της «μίας Κίνας», ενώ δεν έχουν προχωρήσει οι κινεζικές επενδυτικές δεσμεύσεις.

Με τα τωρινά δεδομένα, εδώ και καιρό η Ταϊβάν έχει περισσότερες εμπορικές συναλλαγές με την Τσεχία απ' ό,τι η Κίνα και είναι βασικός προμηθευτής ημιαγωγών κρίσιμων για τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της Τσεχίας.