ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ

Συμφωνίες για κοινό δορυφόρο και ασκήσεις «πυρηνικής αποτροπής»

Κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, η γαλλική «πυρηνική ομπρέλα» και κοινές ασκήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν και του Πολωνού πρωθυπουργού Ντ. Τουσκ προχθές στο Γκντανσκ, στο πλαίσιο του επανεξοπλισμού και της πολεμικής προπαρασκευής της Ευρώπης.

Γαλλία και Πολωνία θα κατασκευάσουν από κοινού έναν τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο για τον πολωνικό στρατό, ανακοίνωσαν οι εταιρείες που εμπλέκονται στο σχέδιο αυτό, καθώς Παρίσι και Βαρσοβία ενισχύουν τους οικονομικούς και στρατιωτικούς δεσμούς τους. Πέρυσι υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας που περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και δέσμευση για εμβάθυνση των στρατιωτικών και τεχνολογικών δεσμών τους.

Οι υπουργοί Αμυνας των δύο χωρών θα παρουσιάσουν επίσης ένα διμερές σχέδιο «αμυντικής συνεργασίας» για την περίοδο 2026 - 2028, με κλιμάκωση των κοινών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και του συντονισμού.

Οι εταιρείες «Thales Alenia Space», «Airbus Defence and Space» και η πολωνική RADMOR θα αναπτύξουν έναν δορυφόρο σε γεωστατική τροχιά, προκειμένου να στηρίξουν τις επικοινωνίες των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του στρατιωτικού σχεδίου «Readiness» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος του οποίου είναι να προετοιμαστεί πολεμικά η ΕΕ μέχρι το 2030 για πιθανή γενικευμένη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Η ΕΕ αναζητεί εναλλακτικές εγχώριες δορυφορικές υπηρεσίες για να μειώσει την εξάρτησή της από το Starlink του Αμερικανού μεγιστάνα Ιλον Μασκ, εν μέσω οξυμένων αντιθέσεων με τις ΗΠΑ και της «στρατηγικής αυτονομίας» που επιδιώκει η ΕΕ για να αναδειχθεί σε παγκόσμιο «γεωπολιτικό παίκτη».

Μακρόν και Τουσκ συζήτησαν επίσης την πυρηνική αποτροπή, θέματα Ενέργειας και την πρωτοβουλία SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής «άμυνας».

Τον Μάρτη ο Μακρόν ανακοίνωσε «μια νέα φάση στη γαλλική αποτροπή», μια ιστορική μετατόπιση που θα έφερνε άλλες ευρωπαϊκές χώρες - Πολωνία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία - να διαδραματίζουν διευρυμένο ρόλο στην αποτροπή, ξεκινώντας με τη συμμετοχή σε πυρηνικές ασκήσεις.

«Είναι λογικό να προχωρήσουμε μαζί σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική άμυνα, τις δυνατότητες πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, και επίσης να εξετάσουμε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί στον διαστημικό τομέα», επεσήμανε από την Πολωνία ο Γάλλος Πρόεδρος.

Η Γερμανία θέλει να «βγει μπροστά» στην ευρωπαϊκή «ασφάλεια»

Στο μεταξύ η Γερμανία, που ανταγωνίζεται με τη Γαλλία, τη Μ. Βρετανία και την Πολωνία για το «πάνω χέρι» στον γεωπολιτικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη και φιλοδοξεί να συγκροτήσει τον ισχυρότερο στρατό στην ήπειρο, «έχει την ευθύνη να συνεισφέρει σημαντικά περισσότερο στην ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», τόνισε ο υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους.

Ο Πιστόριους υπογράμμισε το μέγεθος της Γερμανίας, την οικονομική της ισχύ και τον γεωστρατηγικό της ρόλο, επισημαίνοντας ότι «χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ευημερούσα οικονομία, όπως και χωρίς οικονομική ισχύ δεν υπάρχει ασφάλεια».

«Ο επιχειρηματικός τομέας αισθάνεται άμεσα τις γεωπολιτικές απειλές και τους κινδύνους. Αυτό το καθιστούν πολύ ξεκάθαρο ο πόλεμος στο Ιράν και η τρέχουσα σύγκρουση στα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Αμυνας, ενώ επέκρινε την «πολύ αργή» εφαρμογή καινοτομίας στη χώρα του και αναφέρθηκε ειδικά στα drones.

Στο μεταξύ, το γερμανικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί επισήμως για τις απειλές της Μόσχας σε βάρος γερμανικών εταιρειών εξοπλιστικών συστημάτων, και για κάθε μορφής κατασκοπευτική δραστηριότητα εντός της Γερμανίας.

«Οι άμεσες απειλές της Ρωσίας εναντίον στόχων στη Γερμανία αποτελούν μια προσπάθεια υπονόμευσης της υποστήριξής μας προς την Ουκρανία και μια δοκιμή για την ενότητά μας», ανακοίνωσε το γερμανικό ΥΠΕΞ μετά τη δημοσιοποίηση, την περασμένη βδομάδα, των διευθύνσεων της πολεμικής βιομηχανίας με έδρα τη Γερμανία που συμμετέχουν σε παραδόσεις drones στην Ουκρανία.