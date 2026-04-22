ΙΑΠΩΝΙΑ

Διευρύνει την αναθεώρηση διατάξεων για τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων

Kyodo News

Σε ταχύτερη και ευρύτερη αναθεώρηση διατάξεων που μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο περιόριζαν τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων προχωρά η Ιαπωνία, όπως ανακοινώθηκε μετά από χτεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με φόντο την όξυνση των πολεμικών προετοιμασιών σε όλο τον πλανήτη.

Οπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μινόρου Κιχάρα, οι νέες κατευθύνσεις «που σχετίζονται με τη μεταφορά εξοπλισμών και τεχνολογιών της άμυνας και των συναφών κανόνων» θα καταστήσουν «εφικτή την έγκριση μεταφορών αμυντικών εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων προϊόντων». Πρόσθεσε δε ότι οι σχετικές διατάξεις προσαρμόζονται στις «αλλαγές στο περιβάλλον ασφαλείας που περιβάλλει τη χώρα μας» και «χρησιμεύουν για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ιαπωνίας, ενώ συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και τη διεθνή κοινότητα». Επιχειρηματολογώντας υπέρ της ενεργότερης εμπλοκής του ιαπωνικού κεφαλαίου στους στρατιωτικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς διεθνώς, είπε ότι «σήμερα, κανένα έθνος δεν μπορεί να διαφυλάξει μόνο του την ειρήνη και την ασφάλειά του».

Από τη μεριά της, η πρωθυπουργός, Σαναέ Τακαΐτσι, δήλωσε ότι «μέχρι σήμερα, η μεταφορά στο εξωτερικό ολοκληρωμένων προϊόντων κατασκευασμένων στην εθνική επικράτεια περιοριζόταν στους τομείς της έρευνας και της διάσωσης, των μεταφορών, της επιτήρησης και του αγώνα κατά των ναρκών», αλλά πλέον, «χάρη σε αυτή την τροποποίηση, η μεταφορά κάθε αμυντικού εξοπλισμού θα γίνει καταρχήν εφικτή».

Στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκούο Ζιακούν, δήλωσε ότι η Κίνα θα αντισταθεί σε μια «απερίσκεπτη στρατιωτικοποίηση» της Ιαπωνίας και ότι «είναι πολύ ανήσυχη». Επέκρινε συνολικά το Τόκιο για «επικίνδυνες κινήσεις στους τομείς του στρατού και της ασφάλειας» που «αψηφούν την αυτοαποκαλούμενη "αφοσίωσή του στην ειρήνη" και την προσήλωση στην "αποκλειστικά αμυντική" πολιτική», προσθέτοντας ότι «η Ιαπωνία επανεκκινεί την "πολεμική μηχανή" της και "εξάγει πολέμους"...».

Η αναθεώρηση των διατάξεων για τις εξαγωγές στρατιωτικών συστημάτων άρχισαν να αλλάζουν το 2014 (επί κυβέρνησης Αμπε), με τον καθορισμό των Τριών Αρχών για τη «μεταφορά αμυντικού εξοπλισμού και Τεχνολογίας», δηλαδή πλαισίου μέσα στο οποίο ξεκίνησε μετά από δεκαετίες η εξαγωγή όπλων, αν αυτά χρησιμοποιούνταν σε (πέντε) κατηγορίες: Διάσωσης, μεταφοράς, επαγρύπνησης, επιτήρησης και ναρκαλιείας. Η νέα αναθεώρηση έρχεται να αντικαταστήσει την παραπάνω ταξινόμηση από μια νέα, σε «όπλα» (π.χ. μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά και υποβρύχια) και «μη όπλα» (π.χ. συστήματα ραντάρ).

Οπως εξηγούσαν χτεσινά ρεπορτάζ, πλέον, η Ιαπωνία θα μπορεί να εξάγει «θανατηφόρα όπλα» στις 17 χώρες με τις οποίες έχει «συμφωνίες μεταφοράς άμυνας», ενώ για τα «μη όπλα» οι εξαγωγές δεν θα υπάγονται σε περιορισμούς.