Mεγάλη η άνοδος της ΔΑΣ, επιβεβαιώνει τα σημαντικά βήματα ανασύνταξης

Τη σαφή ενίσχυση του ψηφοδελτίου της ΔΑΣ έναντι των άλλων δυνάμεων, που συγκροτούν τον πόλο του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των εκλογών για τη νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ, επιβεβαιώνοντας τα σημαντικά βήματα που γίνονται στην πορεία ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 430 ψηφισάντων και 429 έγκυρων ψηφοδελτίων (από 383 το 2023) τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΔΑΣ: 114 ψήφοι (από 88 το 2023), 12 έδρες (από 11) και ποσοστό 26,57% (από 22,98%). Δηλαδή καταγράφει αύξηση 26 ψήφων, έλαβε μία έδρα παραπάνω και αύξησε το ποσοστό της κατά 3,60%.

ΠΑΣΚΕ: 184 ψήφοι (από 156 το 2023), 20 έδρες (από 19) και ποσοστό 42,89% (από 40,73%).

ΔΑΚΕ: 70 ψήφοι (από 73 το 2023), 8 έδρες (από 9) και ποσοστό 16,32% (από 19,06%).

«Ενότητα»: 14 ψήφοι (14 και το 2023), 1 έδρα (1 είχε) και ποσοστό 3,36% (από 3,66%).

ΕΜΕΙΣ - ΑΡΚΙ: 24 ψήφοι (από 25 το 2023), 2 έδρες (από 3) και ποσοστό 5,59% (από 6,53%).

ΕΝΩΜ. ΕΡΓΑΖ.: 11 ψήφοι, 1 έδρα και ποσοστό 2,56% (δεν είχε κατέβει το 2023).

ΕΑΚ: 10 ψήφοι (από 23 το 2023), 1 έδρα (από 2) και ποσοστό 2,33% (από 6,01%).

ΑΤΕ / ΝΑΡ: 2 ψήφοι (από 3 το 2023), καμία έδρα (δεν είχε ούτε το 2023) και ποσοστό 0,47% (από 0,78%).

Το 2023 είχε κατέβει και η παράταξη ΜΑΧΗ, που τώρα δεν κατέβηκε. Είχε λάβει 1 ψήφο και 0,26%.

Στην ανακοίνωσή της για το αποτέλεσμα η ΔΑΣ τονίζει:

«Η μεγάλη άνοδος της ΔΑΣ σε ψήφους, ποσοστά και έδρες στη διοίκηση της ΓΣΕΕ επιβεβαιώνει τα σημαντικά βήματα που γίνονται στην πορεία ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Φτάνοντας στο 27%, το ψηφοδέλτιο που συγκρότησαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ μαζί με άλλους πρωτοπόρους αγωνιστές, καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών. Σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα συνέβαλαν και συνδικαλιστές που εκλέχτηκαν από άλλες παρατάξεις, που με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στα εκβιαστικά διλήμματα της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ.

Παρά τον αρνητικό συσχετισμό που παραμένει στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είναι προϊόν νοθείας, η αύξηση της ΔΑΣ αποτελεί συνέχεια της μεγάλης προσπάθειας που καταγράφουν χιλιάδες νέες και νέοι πρωτοπόροι συνδικαλιστές στους χώρους δουλειάς, εκατοντάδες σωματεία που δεν συμβιβάζονται με τη λογική του μικρότερου κακού, με τη μοιρολατρία και την ανάθεση. Πρωταγωνιστούν στη δύσκολη πορεία οργάνωσης της εργατικής τάξης στα σωματεία, στην οργάνωση της πάλης για τα συμφέροντά της, μακριά από το δηλητήριο του κοινωνικού εταιρισμού και της ταξικής συνεργασίας. Πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια για να αλλάξουν οι συσχετισμοί δύναμης και να ισχυροποιηθεί το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ενάντια στο σύστημα του πολέμου και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Αυτή η δράση, με αυτόν τον προσανατολισμό, έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στα Γιάννενα, στην Εύβοια, καθώς και σε μεγάλες Ομοσπονδίες, όπως των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Εχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη δεκάδων νέων συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών που αναδείχθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες σε χώρους δουλειάς και κλάδους, για την ίδρυση δεκάδων νέων σωματείων.

Αυτό ήταν το νέο και ελπιδοφόρο στοιχείο που αναδείχθηκε στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, κόντρα στη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που όπως επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ορισμένες οργανώσεις, π.χ. Εργατικά Κέντρα περιφερειακών περιοχών που χωρίς καμία δράση όλα αυτά τα χρόνια καταγράφουν μια τεράστια αύξηση συνδικαλιστικής συμμετοχής και αναπαραγωγής νόθων αντιπροσώπων. Είναι αυτός ο μηχανισμός που ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα με αφορμή το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για το οποίο ελέγχεται ο συνταξιούχος πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Οσο χυδαίο αντικομμουνιστικό δηλητήριο κι αν έχυσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ στις διαδικασίες του Συνεδρίου, δεν μπόρεσε να σκεπάσει αυτό που ήταν ολοφάνερο στην αίθουσα του Συνεδρίου, αυτό που αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα της ΔΑΣ.

Οι εργαζόμενοι της χώρας μας δεν έχουν τίποτα καλό να περιμένουν από την ισόβια αυτή ηγεσία της ΓΣΕΕ. Αντίθετα, η κυβέρνηση και η μεγαλοεργοδοσία έχουν να λαμβάνουν έντοκα γραμμάτια από τους ανθρώπους τους, που τοποθετήθηκαν με τους γνωστούς πλέον σε όλους μηχανισμούς, για να παριστάνουν την ηγεσία της εργατικής τάξης. Λογαριάζουν όμως χωρίς το αληθινό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, που ανασυντάσσεται, αλλάζει συσχετισμούς και αποκτά κοινό βηματισμό με το κίνημα της αγροτιάς, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας. Που δίνει σημαντικές και ελπιδοφόρες μάχες απέναντι σε κυβέρνηση και αφεντικά.

Ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας της 1ης Μάη, για να πλημμυρίσουν όλοι οι δρόμοι της χώρας με απεργούς, για να φτάσει σε κάθε εργαζόμενο και χώρο δουλειάς το ελπιδοφόρο μήνυμα της οργάνωσης, της αγωνιστικής ανάτασης και μάχης της μεγάλης πανεργατικής σύσκεψης της Καισαριανής, των 720 συνδικάτων και των 2.000 συνδικαλιστών, της μεγαλύτερης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Στους δρόμους του αγώνα καταγράφεται ο πραγματικός συσχετισμός δύναμης, εκεί οι εργαζόμενοι για άλλη μια φορά θα απομονώσουν τους εργατοπατέρες, πλημμυρίζοντας τις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων. Σε αυτές έχουν θέση όλα τα συνδικάτα που προβληματίζονται και αγωνιούν, που δεν συμβιβάζονται με τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Γιατί εκεί κρίνεται ο καθένας. Στους χώρους δουλειάς και τους κλάδους, στον δρόμο του αγώνα. Εκεί δοκιμάζονται οι ιδέες. Εκεί γεννιέται η ελπίδα, εκεί δυναμώνει η πραγματική ανατροπή».

Σε όλα τα επίπεδα καταγράφεται η άνοδος

Η μεγάλη άνοδος της ΔΑΣ σημειώνεται σε όλα τα επίπεδα, σε ψήφους, ποσοστά και έδρες.

Είναι χαρακτηριστική η αύξηση του ποσοστού αν συγκριθεί με την αύξηση του Σώματος του Συνεδρίου. Αυτό φανερώνει ουσιαστικά ότι η αύξηση της συμμετοχής στο Συνέδριο προέρχεται κατεξοχήν από συνδικαλιστές που συσπειρώνονται και στηρίζουν τη ΔΑΣ, που δουλεύουν δραστήρια για την άνοδο της συνδικαλιστικής δράσης στα σωματεία.

Αναλυτικά, η συμμετοχή στις εκλογές σε αυτό το Συνέδριο αυξήθηκε κατά 11,4% και τα έγκυρα κατά 12%.

- Η ΔΑΣ στο προηγούμενο Συνέδριο πήρε 88 ψήφους και στο τωρινό 114, σημειώνοντας αύξηση 29,5%, υπερκαλύπτοντας 2,5 φορές την αύξηση των έγκυρων.

- Αντίστοιχα, η ΠΑΣΚΕ σημείωσε αύξηση 17,9%, που υπερβαίνει την αύξηση των έγκυρων 1,5 φορές.

- Καθαρή μείωση σημείωσαν οι παρατάξεις: ΔΑΚΕ (ΝΔ) -4,1%, ΕΜΕΙΣ - ΑΡΚΙ (ΣΥΡΙΖΑ) -4%, ΕΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ) -56,6%. Παρότι η «Ενότητα» (ΝΔ) διατήρησε τον ίδιο αριθμό ψήφων, η δύναμή της μειώθηκε, καθώς δεν ωφελήθηκε από την αύξηση των έγκυρων.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεταξύ της ΔΑΣ και των παρατάξεων συνολικά του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, προκύπτουν τα εξής:

- Οι ψήφοι στη ΔΑΣ όπως ήδη γράψαμε αυξήθηκαν κατά 29,5%, υπερκαλύπτοντας την αύξηση των έγκυρων 2,5 φορές.

- Οι ψήφοι σε ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΕΜΕΙΣ - ΑΡΚΙ, ΕΑΚ και «Ενότητα» αυξήθηκαν κατά 7,6%, πολύ κάτω από την αύξηση των έγκυρων.