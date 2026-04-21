«Ημίμετρα» ξανά και ... κατόπιν εορτής από την κυβέρνηση

Τα «ημίμετρα» που επιβάλλει το ασφυκτικό πλαίσιο της ΚΑΠ της ΕΕ επανέλαβε και χτες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε συνέντευξη Τύπου για τον αφθώδη πυρετό.

«Δεν είναι ώρα για ευθύνες», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας ξανά επίκληση για «συμμόρφωση» με τα μέτρα βιοασφάλειας, απευθυνόμενος προκλητικά στους παραγωγούς σε μία προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας και απαλλαγής της κυβέρνησης από τις τεράστιες ευθύνες που τη βαραίνουν για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε τη... «δανεική» μετακίνηση επιπλέον 20 στρατιωτικών κτηνιάτρων στη Λέσβο, όταν στην υποστελεχωμένη κτηνιατρική υπηρεσία του νησιού μέχρι σήμερα υπηρετούν μόλις οκτώ μόνιμοι κτηνίατροι! Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ορισμένες αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα καθώς και κάποιες ενισχύσεις για τις ζωοτροφές, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν την αξία του ζωικού κεφαλαίου και την απώλεια του χαμένου εισοδήματος των βιοπαλαιστών.

Απαντώντας σε ερωτήματα σε σχέση με τον εμβολιασμό των ζώων, ο υπουργός τόνισε ότι «είναι νωρίς να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο», προκρίνοντας τη μέθοδο της εκρίζωσης μέσω των θανατώσεων, όταν έχει περάσει ήδη ένας μήνας από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και η νόσος δείχνει να εξαπλώνεται ραγδαία.

Τέλος, η παραδοχή ότι «προτεραιότητα είναι να μην απειληθεί η παγκοσμίου φήμης ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και των εξαγωγών της χώρας» συνιστά ομολογία για το κριτήριο με το οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την εξάπλωση της νόσους και τις συνέπειές της. Δηλαδή με αυτό της θωράκισης της κερδοφορίας μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων που κερδοσκοπούν από την εξαγωγή της φέτας.

ΚΚΕ: Επιβεβαιώνεται η προσήλωση της κυβέρνησης στην πολιτική που οδηγεί τους κτηνοτρόφους στην απόγνωση

Σε ανακοίνωση για τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αφθώδη πυρετό, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Αντί να δώσει λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των κτηνοτρόφων της Λέσβου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσε την πλήρη προσκόλληση της κυβέρνησης σε μια πολιτική που εδώ και έναν μήνα οδηγεί τους κτηνοτρόφους του νησιού στην απόγνωση. Πρόκειται για μια πολιτική που έχει μέχρι κεραίας συμφωνήσει με την ΕΕ και υπηρετεί το δόγμα: "Θυσιάζουμε τον μόχθο των παραγωγών για να μην απειληθούν τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας".

Ο υπουργός, αντί να ανακοινώσει άμεσα αποζημιώσεις για το γάλα, τις παρέπεμψε σε "μελλοντικές συνεννοήσεις" με την ΕΕ, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν να βγάλουν τον μήνα, ενώ οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα που εξήγγειλε είναι μια από τα ίδια με την ευλογιά: Πολύ κάτω από την εμπορική τους αξία.

Δεν είπε λέξη για την απαραίτητη αναπλήρωση εισοδήματος από τη μη σφαγή των αμνοεριφίων το Πάσχα, ενώ και οι εξαγγελίες για "μερική" άρση της απαγόρευσης στα τυροκομικά ήταν θολές και χωρίς κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επιμένει να αρνείται τον εμβολιασμό που θα προστάτευε το ζωικό κεφάλαιο με κριτήριο το "εξαγωγικό προφίλ" των μονοπωλίων της φέτας και δεν ανέλαβε καμιά δέσμευση για την ανασύσταση των κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει τα "μπαλώματα" με προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού, αρνούμενη πεισματικά τις μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων που έχει ανάγκη το νησί.

Το ΚΚΕ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Λέσβου:

- Να μη χύνεται ούτε σταγόνα γάλα! Αμεση εφαρμογή πρωτοκόλλων για επεξεργασία και διακίνηση των γαλακτοκομικών προϊόντων εντός και εκτός νησιού.

- Να επιτραπεί τώρα η διάθεση των τυριών και εκτός Λέσβου.

- Να δοθούν αποζημιώσεις στο 100% και να υπάρξει 100% αναπλήρωση εισοδήματος για τη χαμένη παραγωγή (γάλα, σφάγια), καθώς και για τα αυξημένα έξοδα ζωοτροφών λόγω καραντίνας.

- Να οργανωθούν οι εμβολιασμοί και να καταρτιστεί πλήρες σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών με αποκλειστική κρατική δαπάνη.

- Να "παγώσουν" τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους τους πληγέντες.

- Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και να εξασφαλιστεί πλήρης κρατική ευθύνη για τα μέτρα βιοασφάλειας.

Η πραγματική λύση δεν βρίσκεται στην αναμονή, αλλά στον δρόμο του αγώνα και της σύγκρουσης με την πολιτική που υπηρετεί τα ματωμένα κέρδη των μονοπωλίων και των εξαγωγών και όχι τις ανάγκες των αγροτοκτηνοτρόφων και συνολικά του λαού».