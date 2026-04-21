ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να μπει τέλος στο αίσχος των εργολαβιών στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ

Να μπει τέλος στο αίσχος των εργολαβιών στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ («Helleniq Petroleum»), να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά οι 37 εργολαβικοί εργαζόμενοι στα Χημικά ΒΕΘ στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης και να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματά τους, ζητά το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του, Λεωνίδας Στολτίδης, προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πρόκειται για μία ακόμα πρωτοβουλία στήριξης του δίκαιου αγώνα που δίνουν οι εργολαβικοί των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην εργασιακή ομηρία από εργολάβο σε εργολάβο. Οπως αναδεικνύει και το Κόμμα με την Ερώτησή του, οι εργαζόμενοι αυτοί βρίσκονται εδώ και 4 μήνες σε απεργιακές κινητοποιήσεις συσπειρωμένοι στο Σωματείο Εργαζομένων Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας, διεκδικώντας υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις μισθών, αναγνώριση προϋπηρεσίας και τριετιών, ένταξη στη σωστή ειδικότητα και ασφάλιση, μέτρα υγείας και ασφάλειας, επιδόματα όπως γάμου, τέκνων και ανθυγιεινής εργασίας, αξιοπρεπείς όρους δουλειάς.

Σημειώνεται ότι «ο αγώνας τους φωτίζει το πραγματικό περιεχόμενο του καθεστώτος των εργολαβιών σε έναν χώρο στρατηγικής σημασίας, όπως είναι το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ. Η εργοδοσία των ΕΛΠΕ αξιοποιεί το καθεστώς των εργολαβιών, που στην πράξη λειτουργεί ως επινοικιαζόμενη εργασία, για να μειώνει το εργατικό κόστος, να μεταφέρει τις ευθύνες σε μεσάζοντες και να διατηρεί ένα καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας για εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της λειτουργίας του διυλιστηρίου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του σωματείου τους, περίπου το 20% του προσωπικού που απασχολείται στο διυλιστήριο είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι.

Παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων εμφανίζονται τυπικά ως αορίστου χρόνου, στην πράξη παραμένουν όμηροι των μειοδοτικών διαγωνισμών ορισμένου χρόνου ανάμεσα σε εργολάβους. Με τη λήξη της σύμβασης του ενός εργολάβου και την ανάληψη του έργου από άλλον, ασκούνται πιέσεις στους εργαζόμενους για "οικειοθελείς αποχωρήσεις", ώστε να προσληφθούν από τον επόμενο εργολάβο, χωρίς ουσιαστική διασφάλιση της συνέχειας της εργασιακής σχέσης, της προϋπηρεσίας, των μισθολογικών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Ετσι, οι εργολάβοι λειτουργούν στην πράξη ως μεσάζοντες παροχής εργαζομένων, αποκομίζοντας κέρδη χωρίς να προσφέρουν τίποτε άλλο πέρα από τη συμπίεση των αποδοχών.

Η κατάσταση αυτή οξύνθηκε ακόμη περισσότερο στα Χημικά ΒΕΘ, όπου 37 εργολαβικοί εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους με πολυετή υπηρεσία, έχουν τεθεί εκτός εργασίας μετά την αλλαγή εργολάβου από 1η Απρίλη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, ο προηγούμενος εργολάβος αρνείται να καταβάλει αποζημιώσεις, θεωρώντας ότι τους έχει "μεταβιβάσει" στον επόμενο, ενώ ο νέος εργολάβος απαιτεί να προσληφθούν με νέες ατομικές συμβάσεις, χωρίς κατοχύρωση της προϋπηρεσίας και των δικαιωμάτων τους. Ετσι, οι εργαζόμενοι πιέζονται να αποδεχθούν "οικειοθελή αποχώρηση", αλλιώς μένουν εκτός δουλειάς, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η αντικατάστασή τους με νέο προσωπικό. Μάλιστα, την Παρασκευή 24/4 έχει οριστεί πολυμερής συνάντηση των ΕΛΠΕ, των εργολάβων, του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Επιθεώρησης Εργασίας για το ζήτημα των 37 εργαζομένων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση κυβερνητική παρέμβαση.

Η επιλογή της εργοδοσίας, με τη στήριξη των ΕΛΠΕ, να αντιμετωπίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων με προσφυγές στα δικαστήρια, καταστολή του απεργιακού αγώνα και εκβιασμούς, επιβεβαιώνει την προσπάθεια θωράκισης αυτού του απαράδεκτου καθεστώτος.

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη γι' αυτήν την κατάσταση και δεν μπορεί να εμφανίζεται ως "ουδέτερος παρατηρητής", καθώς πέρα από την ανάγκη διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων, το κράτος μέσω της ΕΕΣΥΠ κατέχει το 31,18% των μετοχών της "Helleniq Energy", επομένως η κυβέρνηση έχει και θεσμική και ουσιαστική δυνατότητα να παρέμβει για να δοθεί λύση».

Με βάση αυτά, το ΚΚΕ ρωτά την κυβέρνηση τι μέτρα θα πάρει ώστε να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά οι 37 εργολαβικοί εργαζόμενοι στα Χημικά ΒΕΘ, να σταματήσει κάθε προσπάθεια αντικατάστασής τους και να διασφαλιστούν πλήρως η προϋπηρεσία, οι αποζημιώσεις και όλα τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους.

Επίσης, να μπει τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς εργολαβικής εργασίας στα ΕΛΠΕ για ανάγκες που είναι πάγιες και διαρκείς, και να προχωρήσει η πρόσληψη των εργολαβικών εργαζομένων στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ.