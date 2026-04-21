ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κατοχύρωση της «ασυλίας» της εργοδοσίας με νέες αλλαγές στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω «απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων», για την «ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων» κ.ά. που εντάσσονται στη στρατηγική της κυβέρνησης για την προσέλκυση επενδύσεων.

Πρόκειται για ένα ακόμα αντεργατικό - αντιλαϊκό κατασκεύασμα, που παρέχει σειρά διευκολύνσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους, και που το ΚΚΕ καταψηφίζει «με χέρια και με πόδια», όπως τόνισε στη συζήτηση ο βουλευτής του Κόμματος Χρ. Τσοκάνης.

Το εν λόγω νομοσχέδιο μεταξύ άλλων φέρνει αλλαγές και στη λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας, «βάζοντας τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», αφού μεταξύ άλλων προβλέπει ο έλεγχος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων να παραδοθεί στο ίδιο το κεφάλαιο που αντιμετωπίζει ως «κόστος» τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμα και η «προειδοποίηση στον έλεγχο», δηλαδή να ξέρει η εργοδοσία πότε ελέγχεται και να παίρνει τα ...μέτρα της.

Περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για απλοποίηση διαδικασιών για τους ομίλους ώστε να στηριχθεί το κεφάλαιο, παρέχοντας «ασυλία» σε μια σειρά αυθαιρεσίες, όπως και για ειδικά φορολογικά καθεστώτα προς όφελος «στρατηγικών επενδυτών» κ.λπ.

Σύλλογος Επιθεωρητών: «Απορρίπτεται» το απαράδεκτο νομοσχέδιο

Τις αντιδραστικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο στην Επιθεώρηση Εργασίας ανέδειξε χθες κατά τη διαδικασία της ακρόασης φορέων η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Σημείωσε ότι με τις προωθούμενες ρυθμίσεις αλλοιώνεται η αποστολή της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ καταργείται και η λειτουργική ανεξαρτησία της μέσα από την υπαγωγή της στην Εποπτεία Ελέγχων του υπουργείου Ανάπτυξης. Εξήγησε ότι το νομοσχέδιο δεν προσανατολίζεται στην προστασία των εργαζομένων και στην επιβολή της εργατικής νομοθεσίας, που αποτελούν και στόχους της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα εφαρμόζεται μια «αναπτυξιακή πολιτική», με διευκολύνσεις και απλουστεύσεις διαδικασιών προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων.

Αναφερόμενη στα προβλεπόμενα «φύλλα ελέγχου» στο πλαίσιο της Εποπτείας, η Π. Ρόζου ανέδειξε ότι αυτά «αντικαθιστούν την κρίση του επιθεωρητή, προαποφασίζουν το αποτέλεσμα του ελέγχου και περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια μεταξύ σύστασης προθεσμίας ή κύρωσης».

Σε σχέση με την απαράδεκτη ρύθμιση για το «μητρώο ελεγκτών» και για τη δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση να ασκούνται ελεγκτικές αρμοδιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η πρόεδρος του Συλλόγου επισήμανε πως κάτι τέτοιο «ανοίγει την πόρτα» σε ιδιωτικές εταιρείες και στη μετατροπή της προστασίας των εργαζομένων σε «αντικείμενο ιδιωτικής πιστοποίησης».

Η Π. Ρόζου στηλίτευσε και την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τον αιφνιδιαστικό χαρακτήρα των ελέγχων με τη δυνατότητα που δίνει για κοινοποίηση της απόφασης για διενέργεια ελέγχου στον εποπτευόμενο (!) φορέα, προειδοποιώντας τον με αυτόν τον τρόπο και κατ' επέκταση αυξάνοντας τον κίνδυνο για απόκρυψη παραβάσεων. Επιπλέον, για τη δυνατότητα που δίνεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση είτε να αιτείται εξαίρεση του ελεγκτή, είτε να διατυπώνει ενστάσεις ακόμα και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η πρόεδρος του Συλλόγου προειδοποίησε ότι ανοίγει ο δρόμος «της παρεμπόδισης και του περιορισμού του ελέγχου».

Σχετικά με τη διάταξη που αναφέρει ότι οι ελεγκτές «ασκούν εποπτεία μόνο μετά από υπηρεσιακή έγγραφη ή προφορική εντολή και ανάθεση διεξαγωγής ελέγχου», η πρόεδρος του Συλλόγου υπογράμμισε πως μια τέτοια αναφορά αντιτίθεται στη λειτουργική ανεξαρτησία και στις ισχυρές ελεγκτικές εξουσίες της Επιθεώρησης Εργασίας και των Επιθεωρητών της, οι οποίοι ξεκαθάρισε πως «έχουν ελεγκτική αρμοδιότητα λόγω της ιδιότητάς τους, εκ του νόμου και δεν χρειάζονται εντολή για κάθε έλεγχο».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως για την Επιθεώρηση Εργασίας «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» αποτελεί «η υπεράσπιση της υγείας και της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων», δηλώνοντας, εκ μέρους του Συλλόγου, την απόρριψη των σχετικών άρθρων και την απαίτηση να αποσυρθούν.