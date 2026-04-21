ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η παλλαϊκή αλληλεγγύη «στρίμωξε» την κυβέρνηση

«Η συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέδειξε ότι για την κυβέρνηση και την ΕΕ η Λέσβος δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα "αναλώσιμο" θύμα στον βωμό των εξαγωγών», τονίζει η Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της για τα αποτελέσματα της σύσκεψης που έγινε την Παρασκευή στο υπουργείο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των εμπλεκόμενων φορέων του νησιού, σχετικά με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού που πλήττει τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους του νησιού.

Παράλληλα η ΤΕ Λέσβου καταγγέλλει την επιλογή να μετατραπεί το νησί σε «υγειονομικό γκέτο», τονίζοντας ότι αυτό «δεν έχει στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, αλλά να μείνουν αλώβητα τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας, στραγγαλίζοντας οικονομικά τους χιλιάδες βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους».

Υπογραμμίζει δε πως «αν πραγματικά είχαν στον νου τους τον έλεγχο της νόσου, θα είχαν προχωρήσει από την πρώτη κιόλας μέρα στις αναγκαίες μαζικές προσλήψεις μόνιμου κτηνιατρικού προσωπικού, στελεχώνοντας τις υπηρεσίες με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νησιού. Αντί γι' αυτό, έναν μήνα μετά, το μόνο που κάνουν είναι να μιλάνε για μετακινήσεις κτηνιάτρων από την υπόλοιπη Ελλάδα, αφήνοντας τις υπηρεσίες της Λέσβου ουσιαστικά γυμνές και στην τύχη τους.

Είναι προκλητικό: Την ώρα που στη Λέσβο οι Κανονισμοί της ΚΑΠ γίνονται "λαιμητόμος", οδηγώντας το γάλα στις χωματερές, στην Κύπρο - όπου επίσης εντοπίστηκε αφθώδης - οι ίδιοι Κανονισμοί γίνονται "λάστιχο". Εκεί, και εφαρμόζεται εμβολιασμός και τα προϊόντα διακινούνται κανονικά, ενώ το χαλούμι εξάγεται κιόλας. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι τόσο εκεί όσο και εδώ οι Κανονισμοί της ΕΕ προσαρμόζονται κάθε φορά με μοναδικό κριτήριο την κερδοφορία των μονοπωλίων. Αυτή είναι η "ευελιξία" της ΚΑΠ».

Ξεκαθαρίζει ότι το ΚΚΕ στηρίζει ακλόνητα τον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων και τις διεκδικήσεις τους.

Καταλήγοντας η ΤΕ του Κόμματος αναδεικνύει πως «η παλλαϊκή αλληλεγγύη που εκφράστηκε μέχρι σήμερα είναι η μόνη που "στρίμωξε" την κυβέρνηση και την ανάγκασε σε ορισμένες δεσμεύσεις, οι οποίες βέβαια μένει να υλοποιηθούν. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου έχουν το δίκιο με το μέρος τους και το δικαίωμα να κλιμακώσουν τον αγώνα τους με όποια μορφή αποφασίσουν συλλογικά».