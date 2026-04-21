Σε αγωνιστικό αναβρασμό απαιτούν ουσιαστικά μέτρα για την επιβίωσή τους

Συνεχίζουν τον αποκλεισμό των φορτηγών στα λιμάνια του νησιού | Εμπαιγμός και «ημίμετρα» στο ασφυκτικό πλαίσιο της ΚΑΠ της ΕΕ από την κυβέρνηση

Η οργή των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων της Λέσβου συνεχίζει να ξεχειλίζει εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία για περισσότερο από έναν μήνα τους έχει αφήσει στο έλεος της εξάπλωσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού που «θερίζει» τα κοπάδια τους και το εισόδημά τους.

Τα εντοπισμένα κρούσματα ανέρχονται σε 43 σε 54 εκτροφές του νησιού, ενώ περίπου 10.000 ζώα έχουν θανατωθεί. Ολο το νησί βρίσκεται σε αγωνιστικό αναβρασμό, με τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους να συνεχίζουν και χτες για 7η συνεχόμενη ημέρα τον αποκλεισμό και των δύο λιμανιών στη Μυτιλήνη (επιβατικό και εμπορικό). Οι ίδιοι έχοντας στο πλευρό τους τον λαό του νησιού δίνουν έναν δίκαιο αγώνα επιβίωσης, απαιτώντας άμεσα μέτρα ουσιαστικής προστασίας, αφού η διαχείριση της ζωονόσου από την κυβέρνηση τους οδηγεί σε απόγνωση και σε οικονομικό στραγγαλισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο οι κτηνοτρόφοι παραμένουν και σήμερα στο λιμάνι, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της παραγωγής τους από τη ζωονόσο αλλά και καθολική αποζημίωση για την απώλεια του εισοδήματός τους. Και χτες επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών και αυτοκινήτων από τα δύο πλοία που έφτασαν το πρωί από Πειραιά και Θεσσαλονίκη, αλλά μπλόκαραν τη διέλευση φορτηγών, εντείνοντας την πίεση για άμεσα μέτρα προς την κυβέρνηση. Παράλληλα παραμένουν και στο εμπορικό λιμάνι, μη επιτρέποντας την αποβίβαση ή επιβίβαση φορτηγών.

Ανυποχώρητοι για την επιβίωσή τους

Ενώ το απόγευμα της Κυριακής έγινε μαζική Γενική Συνέλευση των κτηνοτρόφων στο λιμάνι μετά από κάλεσμα της(ΟΑΣΛ), όπου εκφράστηκε η ανυποχώρητη στάση των βιοπαλαιστών και η ανάγκη να συνεχίσουν τον αγώνα τους, εκτιμώντας ότι μόνο μέσα από τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μπορούν να επιτύχουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την επιβίωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή είχε πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων και άλλων φορέων, κατά την οποία η κυβέρνηση ουσιαστικά ομολόγησε ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ούτε για την πρόληψη ούτε για την αντιμετώπιση, πόσο μάλλον για τη στήριξη των βιοπαλαιστών που εδώ και έναν μήνα είναι πραγματικά χωρίς εισόδημα.

Για αυτό και περιορίστηκε στην ανακοίνωση ενός ασαφούς σχεδίου που επεξεργάζεται για τη «μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης των ώριμων τυριών από τη Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας». Επιπλέον, κατόπιν εορτής ενημέρωσε ότι 10 κτηνίατροι του ΕΛΓΟ - «Δήμητρα» θα μετακινηθούν στο νησί.

Ενώ κάτω από την πίεση που ασκεί ο αγώνας των κτηνοτρόφων του νησιού δεσμεύτηκε - έναν μήνα μετά - για αποζημιώσεις στους βιοπαλαιστές που θανατώθηκαν τα ζώα τους και σε αυτούς που έχουν υποστεί τεράστια απώλεια στο εισόδημά τους, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα δοθούν αυτές.

Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις που απέσπασαν οι κτηνοτρόφοι την περασμένη Παρασκευή είναι οι εξής:

Ανοιγμα της μετακίνησης για τα ώριμα τυροκομικά προϊόντα, ώστε να συνεχιστεί η παραλαβή γάλακτος από τα τυροκομεία. Ο κτηνοτρόφος που παραδίδει γάλα σε τυροκομείο ή παραληπτήριο θα αποζημιώνεται ο ίδιος για όση ποσότητα γάλακτος παραδίδει. Μέχρι τέλος του μήνα θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για τα θανατωθέντα ζώα και μέσα στους επόμενους μήνες για την απώλεια του χαμένου εισοδήματος. Επίσης, εξετάζεται το πάγωμα των οφειλών σε τράπεζες και Εφορία.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της συνάντησης η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων τονίζει πως μόνο κάτω από την πίεση των κτηνοτρόφων αποσπάστηκαν αυτές οι δεσμεύσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τους εφησυχάζουν. Γιατί όπως, μεταξύ άλλων, εξηγεί, «η σύσκεψη επιβεβαίωσε τον χειρότερο φόβο μας: Η κυβέρνηση και η ΕΕ αντιμετωπίζουν τη Λέσβο αποκλειστικά ως "Ζώνη Απομόνωσης". Αντί να λάβουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης και θωράκισης του νησιού, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μη "δραπετεύσει" το νόσημα προς την ηπειρωτική χώρα. Στόχος τους δεν είναι η εξάλειψη της νόσου, αλλά η διασφάλιση των εξαγωγών φέτας των 4-5 μεγάλων μονοπωλίων».

Γι' αυτό και κάτω από τις εξελίξεις αυτές, άμεσα η Ομοσπονδία σήμανε συναγερμό για ενίσχυση του μπλόκου στο εμπορικό και το επιβατικό λιμάνι.

Οι ζωτικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας

Στον αντίποδα αυτής της εγκληματικής στρατηγικής στέκονται οι ζωτικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας για την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων, και συγκεκριμένα οι εξής:

- Αρση του οικονομικού στραγγαλισμού: Αποδέσμευση των προϊόντων και του γάλακτος βάσει επιστημονικών πρωτοκόλλων, ώστε να μη χύνεται ο κόπος μας στις χωματερές.

- Πλήρης αποζημίωση στο 100%: Κάλυψη της ζημιάς για το ζωικό κεφάλαιο, την απώλεια εισοδήματος, τα έξοδα καραντίνας (ζωοτροφές κ.ά.) και τη χαμένη παραγωγή (γάλα και κρέας - σφάγια Πάσχα κ.λπ.).

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων. Πλήρης στελέχωση των υπηρεσιών τώρα με μόνιμο προσωπικό.

- Κρατικά μέτρα βιοασφάλειας: Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για τη θωράκιση των μονάδων. Μέτρα βιοασφάλειας στα τυροκομεία για να φεύγει η παραγωγή.

- Οργάνωση εμβολιασμών με επιστημονικά και όχι εμπορικά κριτήρια.

- Ανασύσταση κοπαδιών: Ολοκληρωμένο σχέδιο με 100% κρατική χρηματοδότηση.

- Μόνιμος μηχανισμός αποζημιώσεων: Για να παραμείνουμε στα χωριά μας και στην παραγωγή.