ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2026

Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση!

Στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Με τις απεργιακές αποφάσεις να πληθαίνουν, «στο πόδι» βρίσκονται τα Συνδικάτα προετοιμάζοντας με πολύμορφη δράση τη φετινή απεργιακή Εργατική Πρωτομαγιά. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος και απαιτώντας καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, για να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της εμπλοκής και της στροφής στην πολεμική οικονομία, η Πρωτομαγιά γίνεται σταθμός κλιμάκωσης της πάλης.

Το σύνθημα της φετινής Πρωτομαγιάς «Στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση» δίνει το στίγμα της δράσης και της πάλης των Συνδικάτων 140 χρόνια από την κορυφαία στιγμή για την εργατική τάξη, τη μάχη που δόθηκε στο Σικάγο για το 8ωρο. Με το «κόκκινο νήμα» των ηρωικών αγώνων να περνά μάλιστα από το Σικάγο στην Καισαριανή, και με τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της 1ης Μάη του 1944 να εμπνέουν τους σύγχρονους αγώνες, ο φετινός εορτασμός σε συνθήκες που ο κόσμος φλέγεται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα.

Σε αυτό το έδαφος ξεδιπλώνεται μια πολύ πλούσια δραστηριότητα Γενικών Συνελεύσεων, Συσκέψεων, παρεμβάσεων, οι οποίες δίνουν τον τόνο και τη συνέχεια στην οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς για ΣΣΕ με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, για να σπάει στην πράξη το δόγμα «τα κεφάλια μέσα», που βάζει σε εφαρμογή η εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά επίσης στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και πορεία με κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

Κάλεσμα από την ΟΒΣΑ

«1η Μάη. Απεμπλοκή τώρα από τον πόλεμο. Αμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των επαγγελματιών και όλων των λαϊκών στρωμάτων», τονίζει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), καλώντας στη φετινή Πρωτομαγιά και στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Συσκέψεις και συνελεύσεις

- Το Κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Ν. Αττικής καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη, στις 4 μ.μ. με στάση εργασίας 3 μ.μ. -7 μ.μ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων (Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος).

- Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί στη Γενική του Συνέλευση την Κυριακή 26 Απρίλη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του.

- Το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας καλεί σε σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και μαζικών φορέων σήμερα Τρίτη, στις 8 μ.μ. στο δημαρχείο Μαντουδίου.

- Στον Εβρο, τα Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Οικοδόμων, Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, Τουριστικών Επαγγελμάτων και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Εβρου καλούν σε σύσκεψη αύριο Τετάρτη, στις 7.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

- Στην Αρκαδία, αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο (Τρίπολη). Επίσης, αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ. στην Αργολιδα, στο Θεατράκι Ναυπλίου.

Περιοδείες από τα συνδικάτα στην Πάτρα

Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας ρίχνονται τα σωματεία της Πάτρας, οργανώνοντας περιοδείες σε χώρους δουλειάς ως εξής:

Σήμερα, Τρίτη: Το Συνδικάτο Εμπορίου - Υπηρεσιών στις αποθήκες των «Lidl» στη ΒΙΠΕ Πάτρας. Το σωματείο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας θα περιοδεύσει σε «Avramar», «Coffee Island» και«Γιαλούση». Το σωματείο Νέων Τεχνολογιών και Τηλεπικοινωνιών θα περιοδεύσει στα κλιμάκια των τεχνικών του ΟΤΕ.

Αύριο Τετάρτη: Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αχαΐας σε καταστήματα του κέντρου της Πάτρας. Το Σωματείο Μετάλλου Πάτρας θα περιοδεύσει στις επιχειρήσεις «Novatec», «Νικολής» και «Αρκον Πάνελ». Το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας θα περιοδεύσει στις επιχειρήσεις «Σπηλιόπουλος» και «ΧΙΩΝ». Το Σωματείο Νέων Τεχνολογιών & Τηλεπικοινωνιών, από κοινού με αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου, θα περιοδεύσει στην «Intrasoft» στις 12.30 μ.μ.

Από αύριο Τετάρτη μέχρι Παρασκευή 24 Απρίλη το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Δυτικής Αχαΐας - Βόρειας Ηλείας θα περιοδεύσει σε Μανωλάδα και Λάππα. Επίσης, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απρίλη σε συσκευαστήρια σε Δυτική Αχαΐα, Λάππα και Βουπράσιο.

Πολύμορφη δραστηριότητα

Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση την Τετάρτη 29 Απρίλη με τίτλο «Σικάγο 1886 - Καισαριανή 1944 - Πρωτομαγιά 2026: Ενα κόκκινο νήμα συνδέει τους αγώνες του λαού μας, για να νικήσουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης και να ζήσουμε όπως μας αξίζει».

- Το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» οργανώνει διήμερο εκδηλώσεων το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απρίλη στη Νάουσα, με αφορμή τα 80 χρόνια από τη δολοφονία του πρώτου προέδρου του ΕΚ Νάουσας, Γιώργου Βουτυρά, στις 17 Απρίλη 1946, από Χίτη παρακρατικό, άνθρωπο του βιομηχάνου Λαναρά. Το Σάββατο 25 Απρίλη στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου στη Νάουσα. Την Κυριακή 26 Απρίλη στις 10 π.μ. θα πραγματοποιήσει ιστορικό περίπατο στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας της Νάουσας και στη συνέχεια ξενάγηση στο Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

Εκδήλωση - αφιέρωμα με ντοκιμαντέρ και εργατικά τραγούδια, μπροστά και στην απεργία της Πρωτομαγιάς, τιμώντας τον ξεσηκωμό του Σικάγο, τους αγώνες και τις θυσίες της εργατιάς όπως και τους 40 εκτελεσμένους στις όχθες του Νέδοντα την 1η Μάη 1944 μαζί με τους 200 της Καισαριανής, πραγματοποιεί το Συνδικάτο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Μεσσηνίας την Τετάρτη 29 Απρίλη στο «Brooklyn Live stage» στην Καλαμάτα (Ιθώμης 5), με έναρξη στις 8 μ.μ.

Σε συναυλία - αφιέρωμα στα τραγούδια της Πρωτομαγιάς προχωρούν και εργατικά συνδικάτα της Αργολίδας, την Κυριακή 26 Απρίλη στις 8 μ.μ. στο λιμάνι Ναυπλίου.