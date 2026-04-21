Η ΚΑΠ της ΕΕ προσαρμόζει τους κανόνες ανάλογα με τις ανάγκες των μονοπωλίων

Επιστολή στον επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Κρ. Χάνσεν απέστειλε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, απαιτώντας την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων της Λέσβου και καταγγέλλοντας ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για τον έλεγχο των ζωονόσων επιβάλλουν τον οικονομικό στραγγαλισμό της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Αναλυτικά η επιστολή των ευρωβουλευτών του Κόμματος, Κώστα Παπαδάκη και Λευτέρη Νικολάου - Αλαβάνου:

«Σε συνέχεια της Ερώτησής μας για την έξαρση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων, επανερχόμαστε με την παρούσα επιστολή, καθώς η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί αλλά επιδεινώνεται, με σοβαρές συνέπειες για το σύνολο της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Η συνάντηση της περασμένης βδομάδας, του Ελληνα υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά με τον επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Ολιβερ Βαρχέλι στις Βρυξέλλες, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια τυπική επικύρωση της πολιτικής που θυσιάζει τη Λέσβο στον βωμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Οι "ευλογίες" της Κομισιόν για τη συνέχιση του σκληρού lockdown στα προϊόντα του νησιού αποτελούν πρόκληση για κάθε βιοπαλαιστή κτηνοτρόφο που βλέπει το βιος του να χάνεται.

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους. Η κυβέρνηση και η ΕΕ τούς λένε ουσιαστικά: "Κλείστε τα πάντα, πετάξτε το γάλα στις χωματερές, σφραγίστε τα σφαγεία". Την ίδια ώρα όμως το κυπριακό χαλούμι κυκλοφορεί ελεύθερα, παρόλο που και στην Κύπρο εντοπίστηκε αφθώδης! Εκεί οι Κανονισμοί της ΕΕ έγιναν "λάστιχο" για να μην κοπούν οι εξαγωγές των εκεί ομίλων. Στη Λέσβο, όμως, οι ίδιοι κανονισμοί γίνονται "λαιμητόμος" για να παρουσιάσουν την υπόλοιπη Ελλάδα ως "καθαρή" και να μη θιχτούν οι βιομήχανοι που εξάγουν φέτα σε όλες τις αγορές του κόσμου. Αυτή είναι η ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ενωσης: Μια πολιτική που προσαρμόζει τους κανόνες ανάλογα με τη στήριξη που πρέπει κάθε φορά να έχουν τα μονοπώλια.

Σοβαρές ελλείψεις παραμένουν στην πρόληψη, με υποβαθμισμένες δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενώ η ευθύνη μετακυλίεται στους παραγωγούς μέσω της "ατομικής ευθύνης" των μέτρων βιοασφάλειας. Ενώ οι επιστημονικές και τεχνικές δυνατότητες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό έλεγχο των ζωονόσων (εμβολιασμοί κ.λπ.) υπάρχουν, αυτές δεν αξιοποιούνται προς όφελος των παραγωγών.

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων της Λέσβου. Οι κινητοποιήσεις τους είναι η μόνη απάντηση στον οικονομικό στραγγαλισμό και στην κοροϊδία των "ενισχύσεων" που δεν έχουν ακόμα δοθεί και δεν καλύπτουν ούτε τα τρέχοντα έξοδα».

Με βάση τα παραπάνω, και ξεκαθαρίζοντας ότι «ο αγώνας των κτηνοτρόφων είναι αγώνας επιβίωσης για όλο τον λαό της Λέσβου», η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ αναδεικνύει τις δίκαιες διεκδικήσεις: