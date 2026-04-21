Τρίτη 21 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή

Μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη οι δηλώσεις συμμετοχής | Αγώνας δρόμου και στα Γιάννενα

Κάθε προσδοκία ξεπερνά ήδη η συμμετοχή στον εργατικό - λαϊκό αγώνα δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή που οργανώνουν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά. Η διοργάνωση γίνεται φέτος για 3η συνεχή χρονιά και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μάη. «Κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους βαδίζοντας στα βήματα της Ιστορίας», είναι το σύνθημα του αγώνα, αναδεικνύοντας το μεγαλείο του αγώνα της εργατικής τάξης, την αλύγιστη στάση των πρωτοπόρων αγωνιστών - κομμουνιστών απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 7.30 π.μ. - 8 π.μ. από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου «Καραϊσκάκη Α» - Μπλοκ 15, με τερματισμό το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ακολουθώντας τη διαδρομή που ακολουθούσαν και οι μελλοθάνατοι για να μεταφερθούν με τα καμιόνια από το Χαϊδάρι στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη, με ευθύνη του κάθε αγωνιζόμενου, στο link: https://forms.gle/f6Bz9MrTbpZpDFpZA.

Βραβεύσεις: Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Επίσης, σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια, με προβλεπόμενη ώρα βραβεύσεων 11 π.μ.

Στις 26 Απρίλη στα Γιάννενα

Τον 3ο Αγώνα Δρόμου οργανώνει την Κυριακή 26 Απρίλη, στις 10 π.μ., με αφετηρία την πλατεία Μαβίλη, και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, καλώντας εργαζόμενους, λαό και φορείς της πόλης να δώσουν μαζικά το «παρών».

    

