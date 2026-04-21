- Αθήνα, 10.30 π.μ., Σύνταγμα
- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου
- Πειραιάς, 10.30 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου
- Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Αίγιο, 10.30 π.μ., Τριγωνική πλατεία
- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αλιβέρι, 10.30 π.μ., πεζόδρομος
- Αλεξανδρούπολη, 10.30 π.μ., δημαρχείο
- Αμαλιάδα, 9 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Αμφισσα, 9.30 π.μ., πλατεία Λαού
- Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου
- Αρτα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Αταλάντη, 10 π.μ., κεντρική πλατεία
- Βέροια, 11.30 π.μ., πλατεία Ωρολογίου
- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ
- Εδεσσα, 10.30 π.μ., μικροί Καταρράκτες
- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων
- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου
- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ιθάκη, 10 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης
- Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Καλαμάτα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κατερίνη, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Κέρκυρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Κιλκίς, 10.30 π.μ., πλατεία Ειρήνης
- Νάουσα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Λευκάδα, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά
- Λαμία, 10 π.μ., πλατεία Πάρκου
- Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Πολύγυρος, 11 π.μ., πλατεία Ηρώων
- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ
- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού
- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο Εύβοιας
- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς