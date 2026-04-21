ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στους δρόμους στις 27 Απρίλη για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος

Αυξάνονται οι αποφάσεις από τους συλλόγους και τους φορείς των αυτοαπασχολούμενων με σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε εμείς για άλλη μια φορά τα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων και τα υπερπλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού. Να παρθούν τώρα γενναία μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας». Τη διεκδίκηση αυτή ετοιμάζονται να διαδηλώσουν τη Δευτέρα 27 Απρίλη στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών, αφού ήδη πληρώνουν τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, με τις ανατιμήσεις σε καύσιμα, Ενέργεια, πρώτες ύλες κ.λπ.

«Τώρα χρειάζονται γενναία μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, για να μετριαστούν οι συνέπειες του πολέμου, τόσο για τις ενεργοβόρες βιοτεχνικές χρήσεις όσο και για τους υπόλοιπους επαγγελματίες, αλλά και για να πάρει ανάσα και ο εργαζόμενος που είναι πελάτης μας», σημειώνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, που μαζί με μια σειρά φορείς των ΕΒΕ οργανώνει την κινητοποίηση.

Αναλυτικά οι φορείς που καλούν στην κινητοποίηση διεκδικούν:

- Για την Ενέργεια: Πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια. Κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στην Ενέργεια. Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, εγκατάλειψη των κυρώσεων εναντίον του φτηνού ρωσικού αερίου που έχουν οδηγήσει στο πανάκριβο LNG.

- Για τη φορολογία: Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

- Απαγόρευση πλειστηριασμών 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. Ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους εξόδων.

- Ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης). Διαγραφή τόκων, προστίμων και χρεών της περιόδου της πανδημίας.

- Κατάργηση του φορολογικού νόμου 5073/23 της τεκμαρτής φορολόγησης. Την κρίση να πληρώσουν οι όμιλοι.

- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.

- Καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων. Να επιστρέψουν πίσω φρεγάτες, F-16 και πυροβολαρχίες Patriot.

Οι φορείς που καλούν

Στην κινητοποίηση καλούν μέχρι στιγμής:

Ομοσπονδίες: Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου, Υποδηματοποιών Ελλάδας.

Κλαδικά Σωματεία Επαγγελματιών: Αρτοποιών Αθηνών, Σωματείο Κρεοπωλών, Ελαφρών Φορτηγών Προαστίων και Περιχώρων, Εστίασης Αττικής, Ιδιοκτητών Καθαριστηρίων Αθηνών - Περιχώρων «Η Αναγέννηση», Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας (ΣΕΥΑ), Επιπλοποιών και Ξυλουργών Αθηνών και Προαστίων, Βιοτεχνών Μετάλλου Αττικής, Κουρέων και Κομμωτών «Η Αδελφότης», Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Αθήνας (ΣΒΥΑ), Επιδιορθωτών Υποδημάτων, Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών, Μηχανικών Αυτοκινήτων (ΣΙΣΕΜΑ).

Εμπορικοί Σύλλογοι και Ενώσεις: Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών - Εμπόρων Δήμου Αθήνας, Καισαριανής, Ηλιούπολης, Αγίων Αναργύρων, Μεταμόρφωσης, Αγίου Δημητρίου, Ελευσίνας, Ταύρου, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Α' Αθήνας, Περιστερίου, Μεταμόρφωσης, Κορυδαλλού.

Επιτροπές Αγώνα: Ταξί, Σχολικών Κυλικείων, Λαϊκών Αγορών, Εκτελωνιστών.

Καλούν επίσης δεκάδες εκλεγμένοι συνδικαλιστές σε Σωματεία, Εμπορικούς Συλλόγους και Ενώσεις της Αττικής, και οι Ενώσεις Συνταξιούχων Αττικής του ΟΑΕΕ.