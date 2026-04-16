ΛΙΒΑΝΟΣ

Ισραηλινές επιδρομές και πιθανή εκεχειρία μετά τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον...

Ασταμάτητες παρέμειναν έως χτες βράδυ οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού εισβολής και η απάντηση ενόπλων της Χεζμπολάχ κυρίως σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου. Στο φόντο των συγκρούσεων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργόςσυγκάλεσε στις 20.00 έκτακτο υπουργικό συμβούλιο προκειμένου να συζητηθεί το, στο πλαίσιο έντονων πιέσεων που ασκούνται πλέον για το μακελειό που διαπράττει καθημερινά το Ισραήλ σε βάρος του λαού του Λιβάνου με πρόσχημα τη δράση και αντίσταση της Χεζμπολάχ. Συγκλίνουσες πληροφορίες ισραηλινών ΜΜΕ ανέφεραν πως η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν θα μπορέσει να αποφύγει την εκεχειρία σε όλο τον Λίβανο μέσα στις επόμενες μέρες.

Πριν το έκτακτο υπουργικό συμβούλιο στο Τελ Αβίβ, ο Ισραηλινός επιτελάρχης αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε στη διάρκεια επιθεώρησης στρατευμάτων στον Νότιο Λίβανο πως έδωσε εντολή στον στρατό να σκοτώσει όλους τους μαχητές της Χεζμπολάχ στη ζώνη του νοτίου Λιβάνου, που καλύπτει την περιοχή των συνόρων έως τον ποταμό Λιτάνι, λέγοντας: «Εδωσα την εντολή να μετατραπεί η ζώνη του νοτίου Λιβάνου, μέχρι τον Λιτάνι, σε θανατηφόρα ζώνη για κάθε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ». Ο Ζαμίρ υποστήριξε στη συνέχεια πως από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις πάνω από 1.700 μαχητές της Χεζμπολάχ, ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώνεται από καμία άλλη πηγή.

Νωρίτερα, χτες το πρωί, οι ένοπλοι της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν δεκάδες ρουκέτες κατά του Ισραήλ από περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, ένα 24ωρο από τις άμεσες συνομιλίες των πρεσβευτών Ισραήλ - Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, παρόντος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλων δύο στελεχών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο ισραηλινός στρατός ενθαρρυμένος από τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον απαίτησε από κατοίκους περιοχών του Νοτίου Λιβάνου να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ενόψει νέου κύματος αεροπορικών επιδρομών και να κατευθυνθούν σε περιοχές βορείως του ποταμού Λιτάνι. Στη συνέχεια βομβάρδισε τα χωριά Μαϊφαντούν, Μπραϊκί, Κλαϊλέχ, Σιίρ αλ Γαρμπίγιχ, Σάκρα, Κφαρντουνίν, Μπαρασίτ, Μπέιτ Γιαχούν, και ανακοίνωσε πως χτύπησε «πάνω από 200 στόχους της Χεζμπολάχ σε ένα 24ωρο».

Ακολούθησε η διπλή αεροπορική επιδρομή με στόχο δύο αυτοκίνητα, ενώ κινούνταν σε περιοχή που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα νοτίως της Βηρυτού. Ο ένας βομβαρδισμός έγινε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με το νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Τζίεχ και ο δεύτερος βομβαρδισμός σημειώθηκε στην παρακείμενη περιοχή της Σαντιγιάτ.

Μετά τα μαζικά πλήγματα από τις 8 Απρίλη, που προκάλεσαν τον θάνατο περισσοτέρων των 350 ανθρώπων στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας, το Ισραήλ αποφεύγει να βομβαρδίσει κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Οι συγκρούσεις καταγράφονται την επόμενη μέρα των άμεσων συνομιλιών της 14ης Απρίλη στην Ουάσιγκτον, μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, που ήταν και οι πρώτες μετά από δεκαετίες που διεξήχθησαν ανάμεσα στις δύο χώρες, προκαλώντας την οργή της Χεζμπολάχ για την ενδοτικότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ στις απαιτήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ. Μετά τις συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ και Λίβανος δέχθηκαν να προχωρήσουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις με στόχο βιώσιμη ειρήνη μακράς διάρκειας, με τη λιβανέζικη κυβέρνηση να καταβάλλει μάταιες προσπάθειες για εκεχειρία και ανάσχεση των ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα.

Οι προειδοποιήσεις βουλευτή της Χεζμπολάχ

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα σχολιάζοντας τις συνομιλίες της 14ης Απρίλη στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τόνισε πως δεν τις θέλει πάνω από το 50% του λιβανέζικου λαού. Τις χαρακτήρισε «εθνικό αμάρτημα», που θα διευρύνει τη βαθιά πόλωση και το ρήγμα στη χώρα, εκτιμώντας πως η κυβέρνηση του Ναουάφ Σαλάμ δεν συνειδητοποιεί τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει. Επισήμανε ακόμη πως δεν έχει πάρει από τον εχθρό «τίποτε πέρα από επαίνους». Ακολούθως εξήγησε ότι η Χεζμπολάχ επιθυμεί ολοκληρωμένη παύση πυρός που να τηρείται από όλες τις πλευρές και όχι μία επαναφορά των καθημερινών παραβιάσεων μίας συμφωνίας εκεχειρίας από το Ισραήλ, όπως συνέβη με την εκεχειρία της 27ης Νοέμβρη 2024.