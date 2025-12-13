ΛΙΒΑΝΟΣ

Απειλές γενίκευσης των ισραηλινών επιθέσεων

Τις απειλές για γενικευμένες επιθέσεις σε βάρος του Λιβάνου στο τέλος του 2025 ή στις αρχές του 2026 εντείνει το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την άρνηση της Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα όσο συνεχίζονται οι καθημερινές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις και η κατοχή λιβανέζικου εδάφους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωί της Παρασκευής το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε περιοχές του νότιου Λιβάνου και της ανατολικής κοιλάδας Μπεκάα.

Να σημειωθεί ότι κάποιες από τις αεροπορικές επιδρομές δεν περιορίστηκαν σε περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, που αποτελεί υποτιθέμενο «όριο» και «απόσταση ασφαλείας» των δυνάμεων της Χεζμπολάχ από τα ισραηλινά σύνορα. Αντίθετα, οι βομβαρδισμοί έγιναν και σε περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την «εκεχειρία» του Νοέμβρη του 2024 η Χεζμπολάχ όφειλε να αποσύρει τους μαχητές της και τον οπλισμό της από όλες τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ. Υποτίθεται ακόμα ότι θα αποχωρούσαν από πέντε λόφους του νότιου Λιβάνου στα σύνορα με το Ισραήλ και τα ισραηλινά κατοχικά στρατεύματα, κάτι που βεβαίως δεν έχει συμβεί.

Οι ισραηλινές απειλές μεταφέρονται και μέσω διπλωματικών διαύλων, με τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ισα, να παίζει έναν τέτοιο ρόλο, παράλληλα με τις εκβιαστικές πιέσεις που ασκεί ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία, Τομ Μπάρακ.

Οι εντεινόμενες ισραηλινές επιθέσεις γίνονται παράλληλα με τις διεργασίες και τις ζυμώσεις για την πραγματοποίηση ενός δεύτερου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών αντιπροσώπων, παρουσία της αναπληρώτριας ειδικής απεσταλμένης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτέιγκους, στις 19 Δεκέμβρη, σε χώρο που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός.

Η δικαιολογία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ είναι ότι «είναι άλλο πράγμα οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ» και «άλλο πράγμα οι συνομιλίες με την κυβέρνηση του Λιβάνου», σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την ευελιξία να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της γειτονικής χώρας και παράλληλα να παζαρεύει «σχέσεις οικονομικής συνεργασίας», ή ακόμα και μια μελλοντική «Συμφωνία του Αβραάμ» με τη Βηρυτό.

Υπό το βάρος των απειλών και των πιέσεων από Ισραήλ και ΗΠΑ, ο Λιβανέζος ΥΠΕΞ Γιούσεφ Ρατζί δήλωσε την Πέμπτη ότι απορρίπτει την πρόσκληση του Ιρανού ομολόγου του, Αμπάς Αραγτσί, να επισκεφτεί την Τεχεράνη, προτιμώντας συνάντηση «σε ουδέτερο έδαφος». Ο Αραγτσί από την πλευρά του ανακοίνωσε την Παρασκευή πως θα επισκεφτεί αυτός τη Βηρυτό την ερχόμενη βδομάδα, ώστε να συναντήσει τον Λιβανέζο ομόλογό του εκεί.

Το ίδιο διάστημα ο Λιβανέζος ΥΠΕΞ αποκάλυψε πως η κυβέρνηση δέχεται συνεχώς προειδοποιήσεις από αραβικές χώρες και διεθνείς οργανισμούς ότι το Ισραήλ ετοιμάζει μεγάλης κλίμακας στρατιωτική (και χερσαία) επιχείρηση κατά του Λιβάνου το επόμενο διάστημα.

«Εντείνουμε τις διπλωματικές επαφές μας για να προστατέψουμε τον Λίβανο από οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση», είπε ο Ρατζί.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου - και σύμμαχος της Χεζμπολάχ - Ν. Μπέρι επανέλαβε την έκκληση για «αναβίωση» της συμφωνίας εκεχειρίας του 1949, που τερμάτισε τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948. Ο Μπέρι αναφέρθηκε στη «Γενική Συμφωνία Ανακωχής του 1949», μια σειρά τεσσάρων συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και σε Αίγυπτο, Λίβανο, Ιορδανία και Συρία, οι οποίες τερμάτισαν επίσημα τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, Αμερικανοί πεζοναύτες (από τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ) και Ισραηλινοί στρατιωτικοί ολοκλήρωσαν αυτήν τη βδομάδα σε Μεσόγειο και Ερυθρά Θάλασσα τα πενθήμερα ναυτικά γυμνάσια «Intrinsic Defender».

Δ.Ο.