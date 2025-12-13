ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Νέες πολεμικές «ιαχές» από ΝΑΤΟ - ΕΕ εν μέσω ... «ειρηνευτικών» διαπραγματεύσεων

Με πολεμικές «ιαχές» για μια μελλοντική «ρεβάνς» απέναντι στη Μόσχα και «ανησυχίες» για τις εντεινόμενες αντιθέσεις στο ευρωατλαντικό μπλοκ υποδέχονται ηκαι οι Ευρωπαίοι τουτο ενδεχόμενοκαινα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία «διευθέτησης» για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, που θα επηρεάσει συνολικότερα τον γεωπολιτικό συσχετισμό δυνάμεων σε Ανατολική Ευρώπη, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα.

Με δεδομένο ότι ακόμα κι αν συμφωνηθεί ένας τέτοιος προσωρινός συμβιβασμός στην Ουκρανία, στην πραγματικότητα θα συσσωρεύει κι άλλη καύσιμη ύλη για μια ακόμα πιο γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση, ΕΕ και Βρετανία εξοπλίζονται και ετοιμάζονται ανοιχτά για πόλεμο με τη Ρωσία - ανεξάρτητα από τα προσχήματα και το ποιος θα επιτεθεί σε ποιον.

Παράλληλα όμως προετοιμάζονται και για μια πιθανή ανεπίστρεπτη ρήξη με τις ΗΠΑ, οι οποίες, ιεραρχώντας τη μάχη τους με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα, εμφανίζονται όλο και ανοιχτά να «αναθεωρούν» τις σχέσεις τους με τους Ευρωπαίους «συμμάχους», τον ρόλο του ΝΑΤΟ κ.ο.κ.

Είναι πολύ ενδεικτική μια έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών της Δανίας που προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την οικονομική τους ισχύ για να επιβάλουν τη βούλησή τους και να απειλήσουν με στρατιωτική ισχύ τόσο τους συμμάχους όσο και τους αντιπάλους, όπως μετέδωσε το πρακτορείο «Associated Press».

Ο λεγόμενος «Συνασπισμός των Προθύμων» (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία κ.ά.), που συνήλθε την Πέμπτη, χαρακτήρισε «σημείο καμπής» το προτεινόμενο «ειρηνευτικό» σχέδιο των ΗΠΑ, στο οποίο τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ προσπαθούν να παρέμβουν και να θέσουν ορισμένους δικούς τους όρους.

Τα δύο βασικά ζητήματα αυτήν τη στιγμή για τους Ευρωπαίους είναι να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η οποία προβλέπεται να ξεμείνει από χρήματα τους πρώτους μήνες του 2026, και να συμφωνηθούν οι λεγόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας», με συμμετοχή και δέσμευση των ΗΠΑ. Γι' αυτό προωθούν τον όρο για εγγυήσεις τύπου Αρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ περί «συλλογικής άμυνας», ώστε σε έναν μελλοντικό πόλεμο να εμπλακούν και αμερικανικές δυνάμεις.

Ο γγ του ΝΑΤΟ: «Να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο αντίστοιχο με τους δύο Παγκόσμιους»

Εν μέσω ...«ειρηνευτικών» συνομιλιών ο γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι η ιμπεριαλιστική σύγκρουση όχι μόνο δεν πρόκειται να «επιλυθεί», αλλά προμηνύεται μεγαλύτερος πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος, αντίστοιχος με τους δύο Παγκόσμιους.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και ήδη βρισκόμαστε σε κίνδυνο», σημείωσε μιλώντας την Πέμπτη στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του θεσμού «Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου».

Κάλεσε μάλιστα τους Ευρωπαίους «να είμαστε προετοιμασμένοι για μια κλίμακα πολέμου ανάλογη εκείνης που υπέμειναν οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας».

«Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι σιωπηλά επαναπαυμένοι. Δεν αισθάνονται την επείγουσα ανάγκη. Και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Τώρα είναι ώρα για δράση. Οι αμυντικές δαπάνες και η παραγωγή των συμμάχων πρέπει να αυξηθούν ραγδαία. Οι Ενοπλες Δυνάμεις μας πρέπει να έχουν ό,τι χρειάζονται για να μας προστατεύουν».

Η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, «προέβλεψε» ο γγ του ΝΑΤΟ. Εξάλλου, έβαλε στο στόχαστρο το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό στρατόπεδο, τονίζοντας ότι η Κίνα είναι η «σανίδα σωτηρίας» της Ρωσίας, που της επιτρέπει να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ υποστηρίζεται επίσης από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Απευθυνόμενος στον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς και στη συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) - Σοσιαλδημοκρατών (SPD), ο Ρούτε υπογράμμισε: «Είναι κρίσιμο ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, με την τεράστια δύναμή της, αποφάσισε ήδη υπό τον προηγούμενο καγκελάριο (σ.σ. Ολαφ Σολτς - SPD), και στη συνέχεια με τον καγκελάριο Μερτς, να κάνει αυτήν την εξαιρετική επένδυση στην άμυνα. Ξέρω ότι και στη Γερμανία κάποιοι άνθρωποι ρωτούν, πρέπει πραγματικά να το κάνουμε αυτό; Ναι, αν αγαπάτε τη γερμανική γλώσσα και δεν θέλετε να μιλάτε Ρωσικά, αυτό είναι ζωτικής σημασίας».

Βρετανία: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με πολέμους με «υψηλό ανθρώπινο κόστος»

«Η σκιά του πολέμου χτυπά την πόρτα της Ευρώπης», σημείωσε την Πέμπτη και ο Βρετανός υφυπουργός Αμυνας Αλ Καρνς, μιλώντας κατά την παρουσίαση της νέας Βρετανικής Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών (MIS), όπου έκανε λόγο για ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο απειλής για τις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πλέον «πολέμους επιλογής», αλλά «πολέμους αναγκαιότητας», που θα έχουν υψηλό ανθρώπινο κόστος, υποστήριξε ο Καρνς, αναφέροντας ως παράδειγμα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι εχθρικές δραστηριότητες - στο κομμάτι των πληροφοριών - κατά του βρετανικού στρατού (προσωπικό και περιουσία) αυξήθηκαν πάνω από 50% το τελευταίο έτος, κυρίως από το Ιράν, την Κίνα και τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Αμυνας Αντριαν Μπερντ.

Οπως αναφέρει το «Politico», η βάση της RAF στο Cambridgeshire, στην ανατολική Αγγλία, θα στεγάσει τη νέα ενοποιημένη υπηρεσία πληροφοριών και ήδη φιλοξενεί το Pathfinder - το μεγαλύτερο κέντρο πληροφοριών «πέντε ματιών» στον κόσμο.

Σχέδια για «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» με ξένες δυνάμεις

Σε ένα τέτοιο φόντο εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για το μοίρασμα της «λείας» στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία είναι πλέον «έτοιμη» να αποδεχτεί εδαφικές παραχωρήσεις, δήλωσε την Πέμπτη ο Γερμανός καγκελάριος, με τη γαλλική «Le Monde» να γράφει ότι το Κίεβο έχει συμφωνήσει σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αποδεχόμενο τη δημιουργία μιας «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης» στο Ντονμπάς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα - η οποία επικαλείται τον Ουκρανό διαπραγματευτή Μ. Ποντολιάκ - πρόκειται για παραχώρηση που έχει εγκριθεί από την Ευρώπη και περιλαμβάνεται στο τροποποιημένο σχέδιό της, το οποίο έχει διαβιβαστεί στην Ουάσιγκτον.

Αυτή η «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» θα επέβαλε - σύμφωνα με το Κίεβο - την υποχώρηση των ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων και από τις δύο πλευρές της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, στο Ντονμπάς.

«Θα πρέπει να περιγραφεί με λογικό και νομικό τρόπο αν πρέπει να αποσυρθούν όλα τα είδη όπλων ή μόνο τα βαριά όπλα. Για την πρόληψη πιθανών παραβιάσεων, θα πρέπει να είναι παρόντες εκπρόσωποι αποστολών επιτήρησης και ξένη αποστολή (σ.σ. δύναμη), προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση των αρχών και των συμφωνιών. (...) Πρόκειται για μια φυσική μορφή τερματισμού της σύγκρουσης, δεδομένου ότι ένα μέρος του εδάφους θα παραμείνει δυστυχώς υπό de facto κατοχή της Ρωσίας και ότι θα καθοριστεί ούτως ή άλλως μια γραμμή διαχωρισμού», δήλωσε ο Ποντολιάκ.

Ξεκαθάρισε ότι «θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια και ακρίβεια ποια καθήκοντα και αποστολές θα ανατεθούν σε τρίτους», υποδηλώνοντας ότι οι Ουκρανοί θα επιθυμούσαν «ιδανικά» οι ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε αυτήν τη δύναμη εποπτείας, προκειμένου να διασφαλίσουν «την παρακολούθηση, την ενημέρωση και τον έλεγχο της εφαρμογής των συμφωνιών».

Πάντως, ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ζητούν από την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ), ενώ στη συνέχεια η Ουάσιγκτον θα δημιουργούσε μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στις περιοχές που ελέγχει σήμερα το Κίεβο εκεί.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι τυχόν συμφωνία θα έπρεπε να επικυρωθεί με εκλογές ή δημοψήφισμα, υπογραμμίζοντας πως «μόνο ο ουκρανικός λαός» μπορεί να αποφασίσει για εδαφικές παραχωρήσεις.

«Ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς» ανήκει στη Ρωσία, σχολίασε από την πλευρά του ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γ. Ουσακόφ, προσθέτοντας ότι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου από ολόκληρο το Ντονμπάς, με την περιοχή που ελέγχουν επί του παρόντος να αναλαμβάνεται από τη ρωσική Εθνοφρουρά, τη Rosgvardiya, μετέδωσε η εφημερίδα «Kommersant».

Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Σε ένα τέτοιο φόντο η ΕΕ προσπαθεί να κλιμακώσει την πίεση στη Ρωσία, μεθοδεύοντας τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία, προκειμένου να αγοράσει ευρωπαϊκά όπλα.

Πρόκειται για κίνηση που θα κλιμάκωνε σε μεγάλο βαθμό τη σύγκρουση, ενώ η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει ότι τα αντίποινα θα είναι σκληρά.

Στο ζήτημα της αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εστίασαν και οι ηγέτες του «Συνασπισμού των Προθύμων» την Πέμπτη, όπως ενημέρωσε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε μία μέρα αφότου οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συζήτησαν με τον Ντ. Τραμπ, ανταλλάσσοντας «σκληρές κουβέντες», σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Από τις 18 Δεκέμβρη οι ηγέτες των κρατών της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες, όπου θα συζητηθεί η εισήγηση της Κομισιόν για χρηματοδότηση του Κιέβου με ενδεχόμενη χρήση ρωσικών πόρων δεσμευμένων στην ευρωπαϊκή δικαιοδοσία.

Μέχρι τώρα η πρόταση συναντά αντίσταση από πλευράς Βελγίου, όπου βρίσκεται - στη «Euroclear» - το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Πάντως οι κυβερνήσεις της ΕΕ επρόκειτο την Παρασκευή να κάνουν ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, με μια συμφωνία να «παγώσoυν» επ' αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, ένα κεντρικό στοιχείο του σχεδιαζόμενου δανείου προς την Ουκρανία.

Μια συμφωνία για το επ' αόριστον «πάγωμα» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα απομάκρυνε τους κινδύνους για το σχέδιο, καθώς η Ουγγαρία και η Σλοβακία δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ασκούν κάθε έξι μήνες βέτο στην παράταση του «παγώματος».

Η μακροπρόθεσμη ακινητοποίηση συμφωνήθηκε από τους πρέσβεις την Πέμπτη, βάσει του άρθρου 122 των Συνθηκών της ΕΕ, το οποίο απαιτεί μόνο ειδική πλειοψηφία από τα κράτη - μέλη και παρακάμπτει το Ευρωκοινοβούλιο.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι καταθέτει αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου τίτλων «Euroclear», με έδρα τις Βρυξέλλες, για πράξεις που - όπως ισχυρίζεται - προκαλούν βλάβη, καθώς πλήττουν την ικανότητά της να διαθέτει τα κεφάλαια και τα χρεόγραφά της.

Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα σημείωσε ότι οι προτάσεις που δημοσίευσε η ΕΕ για τη χρήση των περιουσιακών της στοιχείων είναι παράνομες, και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για την προστασία των συμφερόντων της.

Η εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα αμφισβητηθεί ενώπιον «εθνικών δικαστηρίων, δικαστικών αρχών ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών, διαιτητικών δικαστηρίων και άλλων διεθνών δικαστικών οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει η επιβολή των δικαστικών αποφάσεων στις επικράτειες των κρατών - μελών του ΟΗΕ», αναφέρει.

