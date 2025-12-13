ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Κλιμακώνουν οι ΗΠΑ με το ρεσάλτο στο βενεζολάνικο τάνκερ

«Σύντομα», ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση που δέχτηκε στα τέλη της βδομάδας για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προχωρήσει και σε χερσαία πλήγματα κατά της Βενεζουέλας, και ενώ την Τετάρτη ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε ρεσάλτο σε βενεζολάνικο δεξαμενόπλοιο, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εφαρμογή κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά του Καράκας - συνδέοντας το συγκεκριμένο τάνκερ και με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ - και τον Ν. Μαδούρο να μιλάει για «πειρατική» ενέργεια.

Την ίδια στιγμή η επικεφαλής της αστικής αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έφτασε την Πέμπτη στο Οσλο της Νορβηγίας - αφού η κόρη της παρέλαβε για λογαριασμό της το Νόμπελ Ειρήνης, που η ίδια αφιέρωσε στον Τραμπ - παραδεχόμενη ότι βγήκε από τη Βενεζουέλα με τη βοήθεια Αμερικανών πρακτόρων. Σε δηλώσεις της εξέφρασε ικανοποίηση επειδή - όπως είπε - η διευθέτηση της κρίσης στη Βενεζουέλα αποτελεί προτεραιότητα για την «ασφάλεια» των ΗΠΑ, ενώ διαμήνυσε ότι «ο Μαδούρο θα φύγει από την εξουσία, είτε με διαπραγμάτευση είτε όχι», αλλά και ότι «ο αγώνας για την ελευθερία στη Βενεζουέλα είναι και αγώνας για την ελευθερία της Κούβας και της Νικαράγουας».

ΚΚ Βενεζουέλας: Στόχος της επίθεσης ο έλεγχος του φυσικού πλούτου

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚ Βενεζουέλας χαρακτηρίζει την κατάσχεση του τάνκερ «πράξη ανοιχτά παράνομη, που παραβιάζει την εθνική κυριαρχία της χώρας μας» και προσθέτει: «Κανείς δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτες: Οι στόχοι των ΗΠΑ πίσω από αυτήν τη στρατιωτική επίθεση δεν είναι άλλοι από την εξασφάλιση του ελέγχου του εδάφους και του φυσικού πλούτου της Βενεζουέλας, ώστε αυτά να τεθούν στην υπηρεσία του κεφαλαίου που εκπροσωπεί».

Την ίδια στιγμή επισημαίνει ότι «ενέργειες όπως η κλοπή του πλοίου όχι μόνο βαθαίνουν την πολιτική και κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά επιπλέον αξιοποιούνται και από την παράνομη διοίκηση Μαδούρο για να προχωρήσει τον περιορισμό των ελευθεριών που κατοχυρώνει το Σύνταγμα», υπογραμμίζοντας ότι «έτσι ο εργαζόμενος λαός μένει παγιδευμένος μεταξύ δύο σχεδίων αντίθετων στα συμφέροντα και στις επιδιώξεις του». Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας καταδικάζει κατηγορηματικά αυτήν τη νέα ιμπεριαλιστική παρέμβαση, απαιτεί την άμεση παύση της στρατιωτικής επίθεσης κατά της Βενεζουέλας και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την οικοδόμηση μιας πολιτικής λύσης στην κρίση, για κυριαρχία, δημοκρατία και υπέρ του λαού».