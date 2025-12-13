ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Μάχη επιβίωσης για τον παλαιστινιακό λαό στην κόλαση που επιβάλλουν το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του

Οι Παλαιστίνιοι της Γάζας παλεύουν να αντιμετωπίσουν την καταστροφική κακοκαιρία μέσα σε ερείπια, χαλάσματα και αντίσκηνα...

Μετά τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς και τις επιδρομές που ισοπέδωσαν τηεπί δύο χρόνια, τομε τις πλάτες των «συμμάχων» του συνεχίζει τα εγκλήματά του κατά τουόχι μόνο με τις αιματηρές επιθέσεις του κατοχικού στρατού που συνεχίζονται και εν μέσω της περιβόητης «εκεχειρίας», αλλά και αφήνοντας τους εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένουςαπό την περασμένη Τετάρτη,

Οι καταρρακτώδεις βροχές και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προκάλεσαν μέχρι την Παρασκευή το πρωί τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων.

Από αυτούς οι 11 έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάρρευση ετοιμόρροπων κτιρίων και την υποχώρηση του εδάφους (και λόγω πλημμύρας), ενώ δύο παιδιά και ένα 8μηνο βρέφος βρέθηκαν σε σκηνές από τους γονείς τους κοκαλιασμένα από το παγωμένο νερό της βροχής.

Οι πάνω από 2 εκατ. Παλαιστίνιοι της Γάζας παλεύουν να βρουν καταφύγιο και να επιβιώσουν μέσα ή δίπλα σε ερείπια και χαλάσματα, ή σε πρόχειρους προσφυγικούς καταυλισμούς, σε συνθήκες που έχουν καταστραφεί από τον κατοχικό στρατό όλες οι στοιχειώδεις υποδομές.

Μέσα στη σφοδρή κακοκαιρία, με τους ισχυρούς ανέμους και τις έντονες βροχοπτώσεις, τα βομβαρδισμένα και ετοιμόρροπα κτίρια μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου, τα αντίσκηνα πλημμυρίζουν και καταστρέφονται, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι που έχουν καταφύγει στην ακτογραμμή στο Αλ-Μαουάσι διατρέχουν συνεχή κίνδυνο, καθώς σε ορισμένες περιοχές τμήματα του εδάφους κοντά στην ακτή καταρρέουν...

Το κράτος - δολοφόνος, στο πλαίσιο του πάγιου στόχου ΗΠΑ και Ισραήλ να υποχρεώσουν τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την κατεχόμενη πατρίδα τους, εμποδίζει ακόμα και την είσοδο επαρκούς αριθμού αδιάβροχων σκηνών στη Γάζα, κατασκευαστικών εργαλείων και μέσων για την απομάκρυνση των χαλασμάτων κ.ο.κ.

Οι δε υποδομές άντλησης λυμάτων πλέον είναι ανύπαρκτες, λόγω των αλλεπάλληλων βομβαρδισμών, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν παντού λίμνες και ανεπεξέργαστα λύματα.

Παζάρια για τη «δεύτερη φάση» του άθλιου σχεδίου Τραμπ

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ετοιμάζεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την επόμενη φάση του άθλιου σχεδίου του για τη Γάζα, στις αρχές του 2026 όπως είπε.

Προηγουμένως θα συναντήσει στον Λευκό Οίκο για άλλη μια φορά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, στις 29 Δεκέμβρη.

Μέσα στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ είναι σύμφωνα με πληροφορίες του «Axios» η πιθανότητα να διορίσει Αμερικανό στρατηγό στη θέση του επικεφαλής της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» (ISF), της διεθνούς στρατιωτικής δύναμης που προβλέπεται να αναπτυχθεί στη Γάζα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένας νέος στρατός κατοχής, για την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ και των «συμμάχων» τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει ανακοινώσει πως θα προεδρεύει ο ίδιος στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», το διεθνές όργανο που ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο στη Γάζα και στην «ανοικοδόμηση».

Στο πλαίσιο της εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - Ισραήλ, ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε «ανοιχτός» σε ελληνική συμμετοχή στη στρατιωτική δύναμη ISF στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του το προηγούμενο Σάββατο από το Κατάρ είπε χαρακτηριστικά: «Σχεδιάζουμε να συμμετάσχουμε στο μέλλον της Γάζας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα όσο και στην ανοικοδόμηση, και ενδεχομένως στις δυνάμεις σταθεροποίησης».

Αντίστοιχα, ο Κύπριος ΥΠΕΞ, Κ. Κόμπος, μιλώντας την Πέμπτη στο «Al Monitor» δεν απέρριψε το ενδεχόμενο συμμετοχής της Κύπρου στη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης», τονίζοντας ότι «είμαστε ανοιχτοί να δούμε πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε».

Στο επίκεντρο των παζαριών και των πιέσεων παραμένει πάντως η επιδίωξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ για αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων, όπως και το ποιες αραβικές και άλλες μουσουλμανικές χώρες θα μπορούσαν να παίξουν έναν τέτοιο ρόλο «χωροφύλακα» στη Γάζα.

Η Χαμάς σε συνεννόηση με Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία επιδιώκει την προώθηση μιας εναλλακτικής για «αποθήκευση» ή «πάγωμα» του οπλισμού της. Κάτι τέτοιο βέβαια απορρίπτεται κατηγορηματικά από το Ισραήλ, που επιδιώκει τη διαιώνιση της κατοχής και την εξάλειψη κάθε αντίστασης σε αυτήν.

Ο Μπασέμ Ναΐμ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, μιλώντας μεσοβδόμαδα στο «Al Monitor» για την απαίτηση αφοπλισμού της οργάνωσης ανέφερε πως αυτή θα αρχίσει να παραδίδει τα όπλα μόνο αν ξεκινήσει η πολιτική διαδικασία για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, και αν η διεθνής κοινότητα εγγυηθεί ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πρόσθεσε δε πως η Χαμάς θα δεχτεί την ανάπτυξη της «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης», την οποία προβλέπει το σχέδιο Τραμπ, εφόσον αυτή παραμείνει «κοντά στα σύνορα ως ειρηνευτική δύναμη και δεν εισέλθει στις πόλεις της Γάζας».

Πολλαπλασιασμός των εβραϊκών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα η ισραηλινή κυβέρνηση πολλαπλασιάζει τα σχέδια ανέγερσης εκατοντάδων νέων κατοικιών σε παράνομους εβραϊκούς εποικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, με στόχο να δημιουργήσει στο έδαφος δεδομένα που θα εμποδίσουν κάθε προοπτική για ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με εδαφική συνέχεια και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Την περασμένη Τετάρτη το Ισραήλ ενέκρινε την ανέγερση 764 οικιστικών μονάδων σε 3 εβραϊκούς εποικισμούς.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι από την έναρξη της θητείας του, στα τέλη του 2022, περίπου 51.370 οικιστικές μονάδες έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού της ισραηλινής κυβέρνησης στη Δυτική Οχθη.

Επιπλέον, την Παρασκευή οι κατοχικές αρχές ανακοίνωσαν την έγκριση για τη νομιμοποίηση και την εγκαθίδρυση 19 νέων εποικισμών σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Οχθης, σε βάρος των Παλαιστινίων.

Τα σχέδια αυτά συμπληρώνονται από τις καθημερινές εισβολές του κατοχικού στρατού σε πόλεις και χωριά της Δυτικής Οχθης, τις τρομοκρατικές συλλήψεις και ανακρίσεις (ακόμα και μικρών παιδιών) και τις επιθέσεις βάρβαρων εποίκων, που με τις πλάτες του στρατού καίνε και λεηλατούν ελαιώνες, χωράφια, περιουσίες, τρομοκρατούν, χτυπούν και τραυματίζουν ανυπεράσπιστους Παλαιστίνιους.