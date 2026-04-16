ΓΑΛΛΙΑ - ΣΥΡΙΑ

Καταδίκασαν τη «Lafarge» για δοσοληψίες με τζιχαντιστές

Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε, τη Δευτέρα, τη γαλλική τσιμεντοβιομηχανία «Lafarge» σε πρόστιμο ύψους 1,1 εκατ. ευρώ επειδή η θυγατρική της στη Συρία χρηματοδότησε συνειδητά τους τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους», παραβιάζοντας τις κυρώσεις της ΕΕ, προκειμένου να συνεχίσει ανεμπόδιστα τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη Συρία.

Η καταδικαστική απόφαση από δικαστήριο του Παρισιού ήταν ο επίλογος σε μια μακρά δικαστική υπόθεση που ξεκίνησε μετά τις μηνύσεις των οργανώσεων «Sherpa» και ECCHR κατά της γαλλικής τσιμεντοβιομηχανίας. Η απόφαση αφορά και 8 πρώην στελέχη της γαλλικής τσιμεντοβιομηχανίας, μεταξύ τους τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της πολυεθνικής, Μπρούνο Λαφόντ, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών.

Στην καταδικαστική απόφαση αναφέρεται ότι μεταξύ 2013 και 2014 η «Lafarge» κατέβαλε 5,59 εκατ. ευρώ στο «Ισλαμικό Κράτος» και στο «Μέτωπο Αλ Νούσρα» (παρακλάδι της «Αλ Κάιντα», από όπου προέρχεται και ο σημερινός τζιχαντιστής «Πρόεδρος» της Συρίας Αχμεντ Αλ Σαράα), για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των εργοστασίων της εταιρείας στην Συρία.

Το 2015 η τσιμεντοβιομηχανία «Lafarge» έγινε μέλος του ελβετικού ομίλου «Holcim».

Σημαντικές συμφωνίες Συρίας - Ιορδανίας

Την Κυριακή αξιωματούχοι των κυβερνήσεων Συρίας και Ιορδανίας υπέγραψαν στο Αμμάν πάνω από 20 διμερείς συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης, προχωρώντας στο σημαντικότερο βήμα ενίσχυσης των διμερών σχέσεων από την έναρξη του πολέμου στη Συρία το 2011.

Ρεπορτάζ της αραβικής εφημερίδας «Asharq al Awsat» αναφέρει πως σήμερα η Ιορδανία αντιμετωπίζει τα σύνορα με τη Συρία ως «πύλη» εξαγωγής προϊόντων σε Τουρκία και Ευρώπη, ενώ η Δαμασκός αντιμετωπίζει την Ιορδανία ως «ασφαλή διάδρομο» για την προώθηση των εμπορευμάτων της κυρίως σε χώρες του Κόλπου. Ιορδανία και Συρία μοιράζονται σύνορα μήκους 375 χιλιομέτρων.