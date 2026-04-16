Πέμπτη 16 Απρίλη 2026
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ σε πλοία από και προς το Ιράν

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανάγκασε χτες εννιά εμπορικά πλοία που φέρεται πως σχετίζονται με το Ιράν να επιστρέψουν, μετά την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ στις 13 Απρίλη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό εμπόδισε δύο πετρελαιοφόρα που επιχειρούσαν να αποπλεύσουν από το Ιράν και τους έδωσε εντολή να επιστρέψουν. Επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, το Reuters ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «παγώσει πλήρως» το θαλάσσιο εμπόριο προς και από το Ιράν.

«Εκτιμάται ότι το 90% της οικονομίας του Ιράν τροφοδοτείται από το διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης. Σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εντελώς το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν», ανέφερε αργότερα στην πλατφόρμα «X» ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού (CENTCOM). Στη συνέχεια εκπρόσωπος της CENTCOM ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν επιβάλλεται «αμερόληπτα κατά σκαφών όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια στο Ιράν». Ανέφερε επίσης ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού συμμετέχουν στον ναυτικό αποκλεισμό.

Ο Αμερικανός ναύαρχος αργότερα χτες βράδυ δήλωσε πως ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται με επιτυχία το τελευταίο 48ωρο.

Μιλώντας νωρίτερα στο «Fox News» ο Πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε πως οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν «τρομερά» όταν τελειώσει ο πόλεμος, αγνοώντας με τον τρόπο αυτό την προχτεσινή προειδοποίηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) για «πρωτοφανές» ενεργειακό σοκ και για συρρίκνωση της ζήτησης πετρελαίου κατά 80.000 βαρέλια πετρελαίου τη μέρα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε σχετική έκθεση προβλέπεται επίσης μείωση 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών τη μέρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν η πιο απότομη από την εποχή της πανδημίας.

Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας χτες στο CNBC παραδέχθηκε ότι η αμερικανική οικονομία θα είναι πιο αργή αυτό το τρίμηνο λόγω του πολέμου στο Ιράν. Παρ' όλα αυτά προέβλεψε πως θα ανακάμψει...

    
Εμμεσες διαπραγματεύσεις στο Ομάν με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά... (7/2/2026)
Αλλο ένα πλοίο θανάτου στη Σούδα (6/5/2017)
Προειδοποιητικά πυρά αμερικανικού αντιτορπιλικού στα Στενά του Ορμούζ (10/1/2017)
Η Κίνα βλέπει απειλές για τη σταθερότητα (31/10/2015)
Αντι-ΝΑΤΟική διαμαρτυρία στη Σεβαστούπολη (27/1/2012)
Παραίτηση με βλέμμα στην Τεχεράνη (13/3/2008)

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Εντείνεται η στρατιωτική πίεση, νέες κινήσεις για διαπραγματεύσεις
Επιταχύνονται σχέδια για ένα «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ»
Τρίτη «μαύρη» επέτειος από την έναρξη της σφοδρής σύγκρουσης
«Συντονίζονται και αλληλοστηρίζονται» στις διεθνείς υποθέσεις
Ισραηλινές επιδρομές και πιθανή εκεχειρία μετά τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον...
 Δηλώσεις Τραμπ για επαφές με την Κίνα σχετικά με το Ιράν
 Ξεκινούν συνδυασμένα στρατιωτικά γυμνάσια με το βλέμμα στην Κίνα
 Διευρύνει τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ
 Συνεχίζει την περιοδεία του σε χώρες της Αφρικής ο Πάπας Λέων
 Καταδίκασαν τη «Lafarge» για δοσοληψίες με τζιχαντιστές
 Συμφωνίες για στρατιωτική συνεργασία και συμπαραγωγή όπλων
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
