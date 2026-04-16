ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ σε πλοία από και προς το Ιράν

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανάγκασε χτες εννιά εμπορικά πλοία που φέρεται πως σχετίζονται με το Ιράν να επιστρέψουν, μετά την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ στις 13 Απρίλη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό εμπόδισε δύο πετρελαιοφόρα που επιχειρούσαν να αποπλεύσουν από το Ιράν και τους έδωσε εντολή να επιστρέψουν. Επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, το Reuters ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «παγώσει πλήρως» το θαλάσσιο εμπόριο προς και από το Ιράν.

«Εκτιμάται ότι το 90% της οικονομίας του Ιράν τροφοδοτείται από το διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης. Σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εντελώς το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν», ανέφερε αργότερα στην πλατφόρμα «X» ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού (CENTCOM). Στη συνέχεια εκπρόσωπος της CENTCOM ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν επιβάλλεται «αμερόληπτα κατά σκαφών όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια στο Ιράν». Ανέφερε επίσης ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού συμμετέχουν στον ναυτικό αποκλεισμό.

Ο Αμερικανός ναύαρχος αργότερα χτες βράδυ δήλωσε πως ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται με επιτυχία το τελευταίο 48ωρο.

Μιλώντας νωρίτερα στο «Fox News» ο Πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε πως οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν «τρομερά» όταν τελειώσει ο πόλεμος, αγνοώντας με τον τρόπο αυτό την προχτεσινή προειδοποίηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) για «πρωτοφανές» ενεργειακό σοκ και για συρρίκνωση της ζήτησης πετρελαίου κατά 80.000 βαρέλια πετρελαίου τη μέρα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε σχετική έκθεση προβλέπεται επίσης μείωση 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών τη μέρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν η πιο απότομη από την εποχή της πανδημίας.

Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας χτες στο CNBC παραδέχθηκε ότι η αμερικανική οικονομία θα είναι πιο αργή αυτό το τρίμηνο λόγω του πολέμου στο Ιράν. Παρ' όλα αυτά προέβλεψε πως θα ανακάμψει...