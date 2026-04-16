ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Δηλώσεις Τραμπ για επαφές με την Κίνα σχετικά με το Ιράν

Επαφές με την Κίνα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, λέγοντας ότι αντάλλαξε επιστολές με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, καλώντας τον να μην παρέχει το Πεκίνο όπλα στην Τεχεράνη.

«Απάντησε σε μια επιστολή που έγραψα, επειδή είχα ακούσει ότι η Κίνα δίνει όπλα - δηλαδή, το βλέπετε παντού - στο Ιράν», είπε ο Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξής του στο «Fox Business».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς 50% σε προϊόντα από χώρες που εξοπλίζουν την Τεχεράνη, κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας αν προχωρήσει.

Η ανταλλαγή των επιστολών λέγεται ότι έγινε ενόψει ταξιδιού του Τραμπ στο Πεκίνο στις 14 - 15 Μάη, για μια υψηλού επιπέδου σύνοδο με τον Σι. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πέρυσι να παρατείνουν την «εκεχειρία» στους δασμούς, να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές και να μειώσουν άλλα εμπόδια, μετά από μια εμπορική διαμάχη που είχε αναστατώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκκρεμή ζητήματα, όπως το εμπόριο, η Ταϊβάν και η Νότια Κινεζική Θάλασσα.

Στη συνέχεια ο Τραμπ με νέα ανάρτησή του ισχυρίστηκε ότι η Κίνα συμφώνησε να μη στείλει όπλα στο Ιράν. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε:

«Η Κίνα είναι πολύ χαρούμενη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και γι' αυτούς και για τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση δεν θα θα ξανασυμβεί ποτέ. Συμφώνησαν να μη στείλουν όπλα στο Ιράν. Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, δυνατή αγκαλιά όταν πάω εκεί σε λίγες βδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο αυτό από το να πλακωνόμαστε; Αλλά, να θυμάστε, είμαστε πολύ καλοί και να πολεμάμε, αν χρειαστεί - πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλον!».

Οι δυσκολίες ροής των ενεργειακών πόρων στα Στενά του Ορμούζ και στις χώρες του Κόλπου αποτελούν οικονομική απειλή για την Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου και σημαντικός εμπορικός εταίρος. Νέα στοιχεία την Τρίτη έδειξαν ότι η αύξηση των κινεζικών εξαγωγών επιβραδύνθηκε απότομα τον Μάρτη.

Στο μεταξύ το Ιράν φέρεται να χρησιμοποίησε κρυφά έναν κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τους «Financial Times».

Ο δορυφόρος TEE-01B, που κατασκευάστηκε και εκτοξεύτηκε από την κινεζική εταιρεία «Earth Eye Co.», αποκτήθηκε από τη Διοίκηση Αεροδιαστημικών Δυνάμεων των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» στα τέλη του 2024, μετά την εκτόξευσή του από την Κίνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται ιρανικά στρατιωτικά έγγραφα τα οποία διέρρευσαν.

Οι Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές φέρονται να κατηύθυναν τον δορυφόρο ώστε να παρακολουθεί βασικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη λίστες συντεταγμένων με χρονική σήμανση, δορυφορικές εικόνες και αναλύσεις τροχιάς. Οι εικόνες ελήφθησαν τον Μάρτη, πριν και μετά από επιθέσεις με drones και πυραύλους στις συγκεκριμένες τοποθεσίες, σύμφωνα με τους FT.

Ο δορυφόρος κατέγραψε εικόνες της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία στις 13, 14 και 15 Μάρτη, σύμφωνα με τους FT. Στις 14 Μάρτη ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη στη βάση είχαν πληγεί.