Συνεχίζει την περιοδεία του σε χώρες της Αφρικής ο Πάπας Λέων

Πολυήμερη αφρικανική περιοδεία πραγματοποιεί από τις 13 Απρίλη ο Πάπας Λέων, σε μια προσπάθεια να δείξει «αναζωογόνηση» της παρουσίας και δράσης της Καθολικής Εκκλησίας σε χώρες της ηπείρου, στο φόντο του σφοδρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ «Δύσης» και «Ανατολής».

Πρώτος σταθμός του ήταν η Αλγερία, την οποία μέχρι τώρα δεν είχε επισκεφτεί ποτέ Πάπας. Η κυβέρνηση του Προέδρου Αμπντελματζίντ Τεμπούν επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Πάπα και στη συνοδεία του, αποτελούμενη από άλλους αξιωματούχους και ιερωμένους του Βατικανού.

Σε ομιλία του τη Δευτέρα, μετά την άφιξή του στο Αλγέρι, ο Πάπας κατήγγειλε τις «νεοαποικιακές» παγκόσμιες δυνάμεις οι οποίες όπως είπε παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, χωρίς να ονοματίζει συγκεκριμένες χώρες αλλά προκαλώντας συνειρμούς για τις ΗΠΑ της κυβέρνησης Τραμπ.

Στη συνέχεια προσπάθησε να ενισχύσει τις «γέφυρες» μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων, προβάλλοντας την Αλγερία ως παράγοντα ειρήνης και διαλόγου στη Μεσόγειο.

Ο Τεμπούν, από την πλευρά του, αξιοποίησε την επίσκεψη του Πάπα σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις κατά καιρούς καταγγελίες ΜΚΟ για κακομεταχείριση των θρησκευτικών μειονοτήτων. Πριν αναχωρήσει από την Αλγερία ο Πάπας βρέθηκε στη βορειοανατολική πόλη Ανάμπα, όπου βρίσκεται ο καθολικός ναός του Αγίου Αυγουστίνου, του 19ου αιώνα.

Χτες το απόγευμα ο Πάπας έφτασε στην πρωτεύουσα του Καμερούν, Γιαουντέ, ενώ ακολούθως θα μεταβεί στις πόλεις Μπαμέντα και Ντουάλα, όπου θα παραμείνει έως τις 18 Απρίλη. Αναμένεται να συναντήσει τον Καμερουνέζο Πρόεδρο Πολ Μπιγιά και κυβερνητικούς αξιωματούχους, να τελέσει λειτουργίες και να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για την ειρήνη, τη συνύπαρξη και τη νεολαία.

Στις 18 Απρίλη ο Πάπας θα μεταβεί στην πρωτεύουσα της Αγκόλας, Λουάντα, όπου θα συναντήσει τον Πρόεδρο Ζοάο Λουρένσο, επισκόπους και εκπροσώπους της Καθολικής Εκκλησίας. Μία μέρα θα μεταβεί στο ιερό προσκύνημα Mama Muxima, νότια της Λουάντα.

Θα ολοκληρώσει την περιοδεία του στην Ισημερινή Γουινέα, όπου θα παραμείνει από 21 μέχρι 23 Απρίλη. Στο Μάλαμπο θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της χώρας, Τεοντόρο Ομπιάνγκ Νγκουέμα Μπασόγκο, και θα επισκεφτεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο Jean Pierre Olie. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην πόλη Μονγκόμο, όπου θα τελέσει λειτουργία σε μεγάλο καθολικό ναό.