ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Εντείνεται η στρατιωτική πίεση, νέες κινήσεις για διαπραγματεύσεις

Πληροφορίες της «Washington Post» κάνουν λόγο για μεταφορά πάνω από 10.000 νέων Αμερικανών στρατιωτών σε πλοία και στις βάσεις της περιοχής του Περσικού Κόλπου

Ολα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά στην ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν. Παράλληλα με τις διπλωματικές κινήσεις του Πακιστάν και άλλων χωρών της περιοχής είτε για παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας που εκπνέει στις 22 Απρίλη είτε για μια «συμφωνία»,(σύμφωνα με πληροφορίες της «Washington Post»)καθώς η κυβέρνηση τουεντείνει τις προσπάθειές της να εκβιάσει μια συμφέρουσα συμφωνία «με το πιστόλι στον κρόταφο» της ιρανικής ηγεσίας.

Κατά τις πληροφορίες της «Washington Post», οι δυνάμεις που προωθούν οι ΗΠΑ στην περιοχή περιλαμβάνουν τους περίπου 6.000 πεζοναύτες που μεταφέρει το αεροπλανοφόρο «USS George H.W. Bush» (το οποίο την Τρίτη ήταν κοντά στο Κέρας της Αφρικής) και την αρμάδα που το συνοδεύει. Αλλοι 4.200 πεζοναύτες βρίσκονται σε πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων κρούσης με ναυαρχίδα το «USS Boxer», ενώ δυνάμεις της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών αναμένεται να φτάσουν σε βάσεις της περιοχής μέχρι τέλη του μήνα.

Οι δυνάμεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τους περίπου 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες που μέχρι την έναρξη της εκεχειρίας της 8ης Απρίλη συμμετείχαν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Κατά την εφημερίδα αυτές οι πληροφορίες ενισχύουν το ενδεχόμενο μιας ριψοκίνδυνης αμερικανικής χερσαίας επίθεσης, παρά τη διπλωματική κινητικότητα που αναπτύσσεται.

Προειδοποιήσεις για αντίποινα από το Ιράν για κλείσιμο της Ερυθράς και της Θάλασσας του Ομάν

Παράλληλα, χτες το απόγευμα, στη διάρκεια επιθεώρησης στρατευμάτων στην περιοχή Μπέιτ Λιφ στον νότιο Λίβανο, οανακοίνωσε ότιπροσθέτοντας:Ο Ζαμίρ είπε ακόμα ότι ο ισραηλινός στρατός

Στο φόντο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» προειδοποίησαν με αντίποινα, κάνοντας λόγο για κλείσιμο της Θάλασσας του Ομάν και της Ερυθράς Θάλασσας.

«Οι ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν ούτε εξαγωγές ούτε εισαγωγές στον Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε ο Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του ιρανικού στρατού, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Το δε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Mehr News» μετέδωσε ότι το Ιράν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά λιμάνια στο νότιο τμήμα της χώρας, για να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε η δήλωση του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ότι «όποια προσπάθεια ασκηθεί από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ για να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί» είναι «καταδικασμένη σε αποτυχία, το ιρανικό έθνος δεν θα δεχτεί ποτέ μια τέτοια προσέγγιση». Μιλώντας σε συνάντηση με αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης, ο Πεζεσκιάν είπε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει τον πόλεμο ή την αστάθεια, αντιθέτως «το Ιράν ανέκαθεν τόνιζε την ανάγκη για εποικοδομητικές συνομιλίες και αλληλεπιδράσεις με διάφορες χώρες».

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν είναι πολύ κοντά στο τέλος του

Σε αυτό το φόντο, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέχισε (όπως συνηθίζει) να εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις του έναντι του Ιράν. Σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που έδωσε στο «Fox News», ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του». Κατά τη διάρκεια συνέντευξης υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ δεν δίστασε να ξεφουρνίσει κι άλλα ψέματα: «Πιστεύω έπρεπε να παρέμβω, γιατί διαφορετικά αυτήν τη στιγμή θα είχατε το Ιράν με πυρηνικό όπλο». Ερωτηθείς ευθέως αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του: «Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει». Ο ίδιος ανέφερε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εκ νέου μέσα στις επόμενες δύο μέρες.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, μιλώντας αργότερα στο δίκτυο «CBS News», υποστήριξε ότι ο Τραμπ ήθελε να συνάψει μια «μεγάλη συμφωνία» με το Ιράν. Ισχυρίστηκε πως παρότι άκαρπες, οι διαπραγματεύσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου στο Ισλαμαμπάντ σημείωσαν «τεράστια πρόοδο» και ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει μια «μικρή συμφωνία» με το Ιράν, αλλά μια «μεγάλη συμφωνία, τύπου Τραμπ». Ο Βανς επανέλαβε ότι υπάρχει μεγάλη δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χτες το βράδυ επιβεβαίωσε τη διπλωματική κινητικότητα για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν και πότε θα γίνει. Επιβεβαίωσε ωστόσο πως αν γίνουν, θα πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ.

Νέος διπλωματικός μαραθώνιος

Στο φόντο των αμερικανικών κινήσεων για αύξηση της στρατιωτικής πίεσης, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ αποφάσισε να ξεκινήσει χτες μια μεγάλη διπλωματική περιοδεία προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες ότι θα γίνει σύντομα ένας δεύτερος γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς διαπραγματευτές.

Ο Σαρίφ ξεκίνησε με επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, με στόχο μέχρι τις 18 Απρίλη να μεταβεί σε Κατάρ και Τουρκία. Οι συναντήσεις του σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία θα γίνουν σε «διμερές επίπεδο», ενώ στην Τουρκία την Παρασκευή θα έχει τη δυνατότητα συνάντησης και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν και άλλους ηγέτες, στο περιθώριο συνόδου του Ειρηνευτικού Φόρουμ της Αττάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την επίσκεψη του Σαρίφ στην Τζέντα το σαουδαραβικό βασίλειο ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει στο Πακιστάν χρηματοπιστωτική βοήθεια ύψους 3 δισ. δολαρίων, ώστε να μπορέσει η πακιστανική κυβέρνηση να αποπληρώσει ένα μεγάλο δάνειο που είχε πάρει από τα ΗΑΕ.

Παράλληλα χτες ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, συνεχίζονται οι ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω Πακιστάν. «Σήμερα είναι πολύ πιθανό να δεχτούμε μια πακιστανική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο συνέχισης των συζητήσεων στο Ισλαμαμπάντ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Στην Τεχεράνη έφτασε χτες το απόγευμα ο Πακιστανός στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, όπου έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο IRIB, η πακιστανική αντιπροσωπεία, που μεταφέρει μήνυμα από την Ουάσιγκτον, θα συναντηθεί με τον Αραγτσί και θα συζητήσουν «θέματα που σχετίζονται με τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων».

Το ίδιο διάστημα, Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε πως οι ΗΠΑ ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει «επίσημα» στη 15ήμερη παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας δύο εβδομάδων που ξεκίνησε στις 8 Απρίλη. Η δήλωσή του έγινε με αφορμή αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ ότι η κυβέρνηση Τραμπ συναίνεσε καταρχήν στην παράταση της εκεχειρίας κατά δύο βδομάδες, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία. Ο εν λόγω αξιωματούχος όμως επιβεβαίωσε ότι συνεχίζεται η επικοινωνία ΗΠΑ - Ιράν «ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία».

Οι προσπάθειες για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν χαιρετίστηκαν χτες από εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, που καλωσόρισε «όλες τις προσπάθειες για εκεχειρία και παύση εχθροπραξιών» μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ εξήρε τον ρόλο του Πακιστάν στην αποτροπή νέων συγκρούσεων.

Από την άλλη, επίσης χτες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στη διάρκεια επίσκεψης στο Κατάρ, δήλωσε ότι η ΕΕ έχει ως προτεραιότητες την επίτευξη διαρκούς κατάπαυσης του πυρός και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ίδιος εξέφρασε αλληλεγγύη στα κράτη του Κόλπου και στους λαούς τους ενάντια στις ιρανικές επιθέσεις, χωρίς να βγάλει άχνα για την επίθεση που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στο πλαίσιο διπλωματικών κινήσεων εντάσσεται και η χτεσινή επικοινωνία ανάμεσα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΑΕ και του Ιράν. Πρόκειται για τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φλεβάρη ο Εμιρατινός αντιπρόεδρος και αναπληρωτής πρωθυπουργός, σεΐχης Μανσούρ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Οπως ανακοινώθηκε, «συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τρόπους αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή».

Ιρανικό ΥΠΕΞ: Δικαίωμά μας ο εμπλουτισμός ουρανίου

Ο Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, επανέλαβε χτες ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του Ιράν ο εμπλουτισμός ουρανίου στο πλαίσιο ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος. Τόνισε πως το επίπεδο εμπλουτισμού του είναι το μόνο θέμα διαπραγμάτευσης, όχι το αν αυτό θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται στο Ιράν.

Με αυτόν τον τρόπο έβαλε τέλος στις πιέσεις των ΗΠΑ για «πλήρη» τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου στη χώρα.

Θέση στο ζήτημα είχε πάρει νωρίτερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, που από την Κίνα επανέλαβε την προθυμία της Ρωσίας να προσφέρει βοήθεια στο θέμα του ιρανικού εμπλουτισμού ουρανίου, εφόσον το θελήσει η ιρανική κυβέρνηση. Τόνισε πως η Μόσχα είναι «έτοιμη» να παίξει ρόλο στην επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, «χωρίς να αφαιρεθεί ή να παραβιαστεί» το δικαίωμα του Ιράν για εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς.

Νωρίτερα ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει «λεπτομερή μέτρα» για την επαλήθευση των ιρανικών πυρηνικών δραστηριοτήτων. Υπενθύμισε ότι θα χρειαστεί η παρουσία επιθεωρητών της ΙΑΕΑ, «διαφορετικά δεν θα υπάρχει συμφωνία», αλλά «ψευδαίσθηση συμφωνίας».

Χτες το ΑΡ μετέδωσε πληροφορίες γύρω από μια «εμπιστευτική έκθεση» της ΙΑΕΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται πως μετά τον 12ήμερο πόλεμο που ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν κατά του Ιράν τον Ιούνη του 2025 η Υπηρεσία δεν μπορεί να επαληθεύσει αν το Ιράν έχει αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε το μέγεθος του αποθέματός του σε πληγείσες πυρηνικές εγκαταστάσεις.