Πέμπτη 16 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΕΡΒΙΑ
Διευρύνει τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ

Τη στρατιωτική της συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ αναβαθμίζει η σερβική κυβέρνηση, ανακοινώνοντας συμφωνία για δημιουργία μονάδας κατασκευής drones στη βαλκανική χώρα, με την εμπλοκή του ισραηλινού πολεμικού κολοσσού «Elbit Systems».

Ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε πως «δεν γνωρίζουμε πώς να κατασκευάζουμε drones όπως το Ισραήλ. Είμαι περήφανος για αυτό το σχέδιο, θα το κάνουμε μαζί, θα είναι μισό-μισό. Η Σερβία θα αποκτήσει καινοτομία και θα εκπαιδεύσει τους ανθρώπους της, ώστε να μπορούν να το κάνουν στο μέλλον».

Με την «Elbit» θα συνεργαστεί για το συγκεκριμένο σχέδιο η κρατική σερβική εταιρεία «Yugoimport SDPR», που θα κατέχει το 49% της επένδυσης.

Ο Βούτσιτς σχολίασε ακόμα ότι «θα έχουμε τα καλύτερα drones σε αυτό το μέρος του κόσμου», τα οποία - συνέχισε - δεν θα είναι φθηνά, αλλά θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην καταστροφή τεθωρακισμένων οχημάτων.

Σύμφωνα με το δίκτυο «BalkanInsight», στις αρχές του 2025 η «Elbit Systems» πούλησε στη Σερβία προηγμένα συστήματα πυροβολικού και drones αξίας 335 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Αύγουστο του 2025, υπογράφηκε άλλη μια συμφωνία αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παράδοση drones, πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού στο Βελιγράδι. Τον ίδιο μήνα, η εταιρεία «Edepro» (με έδρα το Βελιγράδι) - που περιγράφει τον εαυτό της ως «περιφερειακό ηγέτη στις λύσεις συστημάτων πρόωσης» για drones και πυραύλους - είχε καταγράψει σημαντικές εξαγωγές στη θυγατρική της «Elbit», «IMI Systems».

    

