ΚΙΝΑ - ΡΩΣΙΑ

«Συντονίζονται και αλληλοστηρίζονται» στις διεθνείς υποθέσεις

Διήμερη περιοδεία στην Κίνα πραγματοποίησε χθες και προχθές ο Ρώσος ΥΠΕΞ,, όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο Πρόεδροκαι τον Κινέζο ομόλογό του,. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε την επίσκεψη που αναμένεται να κάνει στην Κίνα ο Ρώσος Πρόεδρος,εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Στα μέσα Μάη ο Αμερικανός Πρόεδροςθα επισκεφτεί επίσης την Κίνα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία είναι έτοιμη να αντισταθμίσει και να ισοσκελίσει το ενεργειακό έλλειμμα της Κίνας και άλλων χωρών, ιδίως της Ασίας, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε ο Λαβρόφ, καθώς η Μόσχα εκμεταλλεύεται τη συγκυρία για οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη.

Οι δυο ΥΠΕΞ «είχαν ενδελεχείς συνομιλίες για τη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, την κατάσταση στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού και την κρίση στην Ουκρανία», σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο.

«Οι δύο πλευρές συντονίζονται και υποστηρίζονται στη διεθνή σκηνή, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο ότι απέναντι στις αντιξοότητες παραμένει ένας δίκαιος δρόμος», υποστήριξε ο Γουάνγκ.

Από την πλευρά του ο Λαβρόφ κατήγγειλε τα «πολύ επικίνδυνα παιχνίδια» των ΗΠΑ και των «συμμάχων» τους στην Ασία, με στόχο να «περιορίσουν» την επιρροή του Πεκίνου και της Μόσχας:

«Σε σχέση με την ανατολική πλευρά της ευρασιατικής ηπείρου, εκεί γίνονται επίσης πολύ, πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Είτε πρόκειται για το θέμα της Ταϊβάν, είτε για αυτό της Νότιας Σινικής Θάλασσας ή ακόμη για την Κορεατική Χερσόνησο, οι εντάσεις υποδαυλίζονται σε έναν χώρο που, κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ήταν μια ζώνη συνεργασίας και καλής γειτονίας», ισχυρίστηκε.

Στη Νότια Σινική Θάλασσα, η Κίνα και οι Φιλιππίνες, χώρα με στενούς στρατιωτικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο αρκετών μικρών νησιών, το αρχιπέλαγος Σκάρμπορο.

«Προσπαθούν να διαλύσουν (αυτόν τον χώρο συνεργασίας στην Ασία) δημιουργώντας δομές περιορισμένου σχήματος, βασισμένες σε μπλοκ, και με στόχο να περιορίσουν» την Κίνα και τη Ρωσία, δήλωσε ο Λαβρόφ, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα.

Πάντως οι ΗΠΑ ενέτειναν τα τελευταία χρόνια τις περιφερειακές συμμαχίες, μερικές φορές με στρατιωτικό σκοπό, όπως η Aukus (με την Αυστραλία και τη Βρετανία) και η Quad (με την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία), που αποσκοπούν μεταξύ άλλων να αντικρούσουν την κινεζική επιρροή.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ είχε επίσης συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Εξάπλωση πυρηνικών στην Κορεατική Χερσόνησο

Εντείνεται η εξάπλωση των πυρηνικών στην Κορεατική Χερσόνησο, ένα ακόμη μέτωπο της ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας για πρωτοκαθεδρία. Η Βόρεια Κορέα παρουσιάζει «πολύ σημαντική αύξηση» στην ικανότητά της να παράγει πυρηνικά όπλα, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ενώ η Νότια Κορέα σχεδιάζει πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Η Βόρεια Κορέα πιστεύεται ότι λειτουργεί πολλαπλές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ΔΟΑΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μία στην πυρηνική εγκατάσταση του Γιονγκμπιόν, που υποτίθεται ότι έκλεισε μετά από διαπραγματεύσεις, αλλά φέρεται να επανενεργοποιήθηκε το 2021.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της Νότιας Κορέας για την κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ρ. Γκρόσι κάλεσε τη Σεούλ να συνεργαστεί στενά με τον οργανισμό για την αποτροπή των κινδύνων διάδοσης.

«Είναι ουσιαστικής σημασίας αυτή η δραστηριότητα να μην ευνοεί τη διάδοση πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Γκρόσι, προσθέτοντας ότι ο ΔΟΑΕ θα επιδιώξει μια «αδιάσειστη εγγύηση» κατά οποιασδήποτε εκτροπής του υλικού.