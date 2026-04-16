ΗΠΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Ξεκινούν συνδυασμένα στρατιωτικά γυμνάσια με το βλέμμα στην Κίνα

Προσανατολισμένες στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ενισχύσουν αποφασιστικά τις στρατιωτικές τους συνεργασίες στον Ειρηνικό διεξάγονται φέτος οι ασκήσεις «Balikatan», που από το 2012 διεξάγουν σταθερά Ουάσιγκτον και Μανίλα στην περιοχή, που βρίσκεται στο επίκεντρο κρίσιμων εξελίξεων, τόσο με αφορμή τις εντάσεις γύρω από την Ταϊβάν, όσο και εξαιτίας σταθερών διαφορών στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, καταρχήν μεταξύ Κίνας και χωρών στην περιοχή.

Οπως δήλωσε χτες ο εκπρόσωπος της αμερικανικής πλευράς στις φετινές ασκήσεις, συνταγματάρχης Ρόμπερτ Μπερν, η «επιθυμία μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων να επεκτείνουν τη συμμετοχή» συνδέεται με «τη σημασία της σταθερότητας στην περιοχή». Ο δε διοικητής της «I Marine Expeditionary Force», αντιστράτηγος Christian Wortman, σημείωσε ότι «μέσα από κοινή εκπαίδευση με φίλους και συνεργάτες με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα πιο προηγμένα (οπλικά) συστήματα, δεν ενισχύουμε απλώς τις κοινές μας δυνατότητες. Σφυρηλατούμε την εμπιστοσύνη και την ετοιμότητα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουμε ένα ευημερούν και ειρηνικό μέλλον για την περιοχή».

Οι ασκήσεις ξεκινούν 20 Απρίλη και θα διαρκέσουν μέχρι 8 Μάη, με τη συμμετοχή δύναμης άνω των 17.000 στρατιωτών, από συνολικά επτά χώρες, ενώ στον Ειρηνικό τα τελευταία χρόνια «στρέφουν» τη στρατιωτική και επενδυτική τους δράση όλα τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα του πλανήτη.

Ο δε αρχιστράτηγος των Φιλιππίνων, Ρομέο Μπράουνερ, εξήγησε ότι φέτος οι ασκήσεις είναι «μεγαλύτερες από ποτέ», όχι μόνο εξαιτίας των στρατευμάτων που συμμετέχουν, αλλά και του «εύρους των δραστηριοτήτων». Στα φετινά γυμνάσια θα πάρουν μέρος και οι Αυστραλία, Ιαπωνία, Καναδάς, Γαλλία και Νέα Ζηλανδία.

Επιπλέον, ξεχωρίζει η φετινή εκπροσώπηση της Ιαπωνίας, που πρώτη φορά, αντί να στέλνει απλώς «παρατηρητές» (όπως τις άλλες χρονιές), φέτος θα συμμετέχει με τις μεγαλύτερες δυνάμεις μετά από Φιλιππίνες και ΗΠΑ: Περίπου 1.400 άτομα προσωπικό, πολλά πολεμικά πλοία, αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα, στο πλαίσιο και της συμφωνίας που Τόκιο και Μανίλα «έκλεισαν» τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν οι δύο χώρες μοιράστηκαν κοινές ανησυχίες για «τις αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες και την περιφερειακή επιθετικότητα της Κίνας», παρατηρούσαν σχετικά ρεπορτάζ.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, προχτές, το υπουργείο Αμυνας της Ινδονησίας ανακοίνωσε πως Τζακάρτα και Ουάσιγκτον συζητούν σχέδιο συμφωνίας, με την οποία αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη θα μπορούν να πετούν μέσω του ινδονησιακού εναέριου χώρου. Σύμφωνα με εκπροσώπους του υπουργείου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν «γενική πρόσβαση για διανυκτέρευση» (blanket overnight access) - κάτι που ακόμα βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.