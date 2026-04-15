ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΚΡΑΝΙΔΙ

Κόντρα στα σχέδια μεταφοράς του Κέντρου Υγείας, φορείς απαιτούν την αναβάθμισή του

Σε κινητοποίηση έξω από το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, με απαίτηση να μην σταματήσει η λειτουργία της δομής στην περιοχή (προωθείται το κλείσιμό της μέσω εργασιών που υλοποιούνται), να στελεχωθεί με όλο το αναγκαίο προσωπικό και να αναβαθμιστεί, προχώρησαν τη Δευτέρα ο Αγροτικός Σύλλογος Ερμιονίδας, το τοπικό παράρτημα του Σωματείου Συνταξιούχων Αργολίδας, ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος και άλλοι φορείς.

Ανέδειξαν ότι η μεταφορά του Κέντρου Υγείας στην Ερμιόνη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την Υγεία του λαού, λόγω των μεγάλων αποστάσεων και του δύσκολου οδικού δικτύου, και απαίτησαν να μην σταματήσει η λειτουργία του κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Κατήγγειλαν τη στάση της 6ης ΥΠΕ και του υπουργείου Υγείας, που προχωρούν στο κλείσιμο του Κέντρου Υγείας χωρίς καν πρόβλεψη για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών. Τόνισαν μάλιστα ότι ότι δεν υπήρχε άμεση επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς, ενώ εδώ και επτά μήνες εκτελούνται έργα «ενεργειακής αναβάθμισης» στον χώρο, και ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

Στην κινητοποίηση, στηρίζοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις, παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Τομεακής Επιτροπής Αργολίδας του ΚΚΕ με επικεφαλής τον βουλευτή του Κόμματος Χρήστο Τσοκάνη, ο οποίος επεσήμανε πως έχει φανεί ξεκάθαρα ότι «δεν είναι στις προτεραιότητες ούτε αυτής της κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων, η παροχή δημόσιας, δωρεάν Φροντίδας Υγείας στους κατοίκους και στους εργαζομένους της περιοχής. Μιας περιοχής που οι ίδιοι την ονομάζουν "Ριβιέρα", όπου από τη μια το εφοπλιστικό κεφάλαιο και οι επιχειρηματικοί όμιλοι επενδύουν δισεκατομμύρια στον Τουρισμό και από την άλλη τα Κέντρα Υγείας δεν έχουν ακτινολόγους, μικροβιολόγους, καρδιολόγους».

Κατήγγειλε επίσης τους όρους μεταφοράς του Κέντρου Υγείας, καθώς το Μικροβιολογικό θα μεταφερθεί σε μια αποθήκη, ενώ το Ακτινολογικό δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές! Και ανέδειξε ότι «η υποβάθμιση της δημοσίας Υγείας έχει ως αποτέλεσμα να ξεφυτρώνουν παντού σαν μανιτάρια ιδιωτικά Κέντρα Υγείας και ιατρεία, ακριβώς γιατί εκεί θέλουν να σπρώξουν οι κυβερνήσεις την κερδοφορία του κεφαλαίου. Οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους μπορούν να ανατρέψουν την πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, που μοναδικό στόχο έχει την πολεμική οικονομία και τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, και να διεκδικήσουν δωρεάν Υγεία και Παιδεία, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες τους».