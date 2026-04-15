1.654 νοσηλευτές όταν τα κενά ξεπερνούν τις 20.000

Την αγανάκτηση των υγειονομικών προκαλεί η προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για πρόσληψη μόνο 1.654 νοσηλευτών, τη στιγμή που οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών ξεπερνούν τις 20.000.

Να σημειωθεί ότι ολόκληρο το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μια μόνιμη θέση νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, αν και οι αποχωρήσεις εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες Υγείας ξεπέρασαν τις 1.800, το 2024 προκηρύχθηκαν για κάλυψη μόνο 162 θέσεις νοσηλευτών και το 2023 μόνο 44 θέσεις βοηθών νοσηλευτών, το 2022 για την κάλυψη 3.720 θέσεων νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών υποβλήθηκαν 21.095 αιτήσεις.

Την ίδια στιγμή μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των μόνιμων εργαζομένων στην Υγεία (από 93.580 τον Ιανουάριο 2013 σε 78.220 τον Ιανουάριο 2020 και σε 72.626 τον Δεκέμβριο 2025), ενώ και ο συνολικός αριθμός μονίμων και συμβασιούχων μειώθηκε κατά 5.750 εργαζόμενους τα τελευταία 4 χρόνια.