39ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Ο κόσμος του αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση συγκρούεται με τον κόσμο της υποταγής και της σαπίλας

Περιοδείες και συσκέψεις από τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Ηράκλειο, όπου γίνεται το Συνέδριο | Συνέντευξη Τύπου αύριο Πέμπτη από τη ΔΑΣ

Με σύνθημα «Καμία αναμονή, καμία ανοχή στη σαπίλα και στους μηχανισμούς χειραγώγησης. Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών», το ΠΑΜΕ προχωρά σε μια σειρά περιοδείες και συσκέψεις, μπροστά στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ (16 - 19 Απρίλη) στο Ηράκλειο. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Πέμπτη στις 12 μ. έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου της ΔΑΣ στην αίθουσα Πολιτισμού της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου.

«Τώρα είναι ώρα να δυναμώσουν παντού η οργάνωση στα σωματεία, η συμμετοχή των εργαζομένων, η συλλογική συζήτηση και δράση, η σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων», σημειώνει το ΠΑΜΕ μπροστά στο Συνέδριο.

Και τονίζει ότι αυτό το μήνυμα θα μεταφέρουν στις περιοδείες που οργανώνουν μπροστά στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ οι εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ σε κάθε χώρο δουλειάς, εργοστάσιο, γραφείο, κατάστημα, εργοτάξιο, νοσοκομείο. Εκεί όπου χτυπά η καρδιά της εργατικής τάξης, για να συζητήσουν με τους εργαζόμενους πώς θα δυναμώσουν η οργάνωση, η αγωνιστική ετοιμότητα και η διεκδίκηση.

Αλλωστε, μπροστά στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ επιβεβαιώνεται ακόμα πιο καθαρά ότι συγκρούονται δύο κόσμοι.

Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων, των αγωνιστικών συνδικάτων, των ανθρώπων που δίνουν καθημερινά μάχη για το μεροκάματο, τη ζωή και τα δικαιώματά τους.

Και από την άλλη ο κόσμος του συμβιβασμού, της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, του «κοινωνικού εταιρισμού», ο βούρκος των σκανδάλων που καθρεφτίζεται στους λογαριασμούς του εκατομμυριούχου «ισόβιου» προέδρου της ΓΣΕΕ Παναγόπουλου. Που βάζει πλάτη και υλοποιεί την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, με πρόσφατο παράδειγμα τη συμφωνία της ντροπής μεταξύ κυβέρνησης - εργοδοτών - ΓΣΕΕ.

«Σε συνθήκες που η ακρίβεια τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, που οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις συνέπειες της πολεμικής οικονομίας, που δυναμώνει η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η υποταγή και "τα κεφάλια μέσα", ούτε οι συμφωνίες ντροπής που βάζουν φρένο στις διεκδικήσεις και συμπιέζουν μισθούς και δικαιώματα», τονίζει το ΠΑΜΕ, ξεκαθαρίζοντας: «Απάντηση μπορεί να δώσει μόνο ένα ενιαίο, πανελλαδικό, μαχητικό εργατικό κίνημα, ριζωμένο στους χώρους δουλειάς, που θα βάζει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Με εμπιστοσύνη στη δύναμη των εργαζομένων, με πίστη στο δίκιο τους, συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική, όπως εκφράστηκε με την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε εκατοντάδες συνδικάτα, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, στην ΑΔΕΔΥ.

Καμία αναμονή, καμία ανοχή στη σαπίλα και στους μηχανισμούς χειραγώγησης.

Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών».

Πολύμορφη δραστηριότητα

Μπροστά στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, και την ώρα που οι εργατοπατέρες θα περάσουν από την Κρήτη για να κάτσουν στις καρέκλες τους μέσα από τον εκφυλισμό τους στο πεντάστερο ξενοδοχείο, τα συνδικάτα με πρωτοβουλίες των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ οργανώνουν μια πολύμορφη δράση.

Σήμερα Τετάρτη οργανώνονται τα εξής:

- Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου διοργανώνει σύσκεψη με τους εργαζόμενους από τα εργοτάξια ΒΟΑΚ, Καστελίου και το έργο Δαμάστας, στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στις 19.00.

- Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας προγραμματίζει για τους εργαζόμενους στο Εμπόριο περιφερειακή σύσκεψη σωματείων και συνδικαλιστών Κρήτης, στην αίθουσα Πολιτισμού της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου στις 19.00.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν εξορμήσεις στα Χανιά, στα καταστήματα «Σκλαβενίτη», στην αποθήκη και στο λογιστήριο του ΣΥΝΚΑ, στο εργοστάσιο νερών «Σαμαριά», στο εργοστάσιο τροφίμων «Χιωτάκης», στους «Μύλους Κρήτης», στο εργοστάσιο «Mobiak», στο εργοστάσιο «Τσατσαρωνάκη», στο ξενοδοχείο «Ikos», σε αποθήκες τροφίμων, στα Νερά Κρήτης, στο κτίριο του ΟΤΕ, στην «Teleperformance», στη «Φινομπετόν» και σε εργοτάξια.

Επιπλέον, στο Ηράκλειο σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω περιοδείες:

- Στο εργοτάξιο Καστελίου από το Συνδικάτο Οικοδόμων, στο Μέταλλο, στην αποθήκη «Χαλκιαδάκη» και στο «MART» από την Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου.

Αύριο Πέμπτη περιοδείες θα γίνουν σε χώρους δουλειάς στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα: Στο εργοτάξιο ΒΟΑΚ και στα γραφεία ΑΚΤΩΡ στη Νεάπολη από το Συνδικάτο Οικοδόμων, στα «Πλαστικά Κρήτης», στα «Πλαστικά Καράτζη», στις εταιρείες πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου Λινοπεραμάτων, στην αποθήκη «Σκλαβενίτη» - «ΙΚΕΑ» από την Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, σε «Candia Nuts» και «Fresh Snacks» από το Συνδικάτο Τροφίμων, σε «Net Mechanics», «Phaistos Network» και «Vodafone Hub» από την Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, στα κτίρια της «Cosmote», στο ξενοδοχείο «Cactus», στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο.