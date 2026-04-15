ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου

Τιμώντας τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή, φέτος θα πραγματοποιηθεί για 3η συνεχόμενη χρονιά ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου που διοργανώνουν από κοινού τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά την Κυριακή 3 Μάη.

Ο ίδιος ο τίτλος του φετινού εργατικού αγώνα, «Για τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή», και το σύνθημά του, «Κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους βαδίζοντας στα βήματα της Ιστορίας», αναδεικνύουν το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι θυσίασαν την ίδια τους τη ζωή μένοντας πιστοί στον αγώνα της εργατικής τάξης. «Ανθρωποι - Τιτάνες, που στο βλέμμα τους δεν διακρίνει κανείς φόβο, αλλά σιγουριά πως κάνουν το σωστό, γι' αυτό και περπατούσαν προς τον θάνατο τραγουδώντας και κρατώντας το κεφάλι τους ψηλά», σημειώνουν τα Εργατικά Κέντρα.

Από το Μπλοκ 15 η εκκίνηση

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 7.30 π.μ. - 8 π.μ. από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου «Καραϊσκάκη Α» - Μπλοκ 15, με τερματισμό το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ακολουθώντας τα χνάρια των μελλοθάνατων που κρατούνταν στο Χαϊδάρι και από εκεί μεταφέρονταν με τα καμιόνια για την εκτέλεση στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς.

Η διαδρομή καλύπτει μια απόσταση 14,1 χλμ. Θα υπάρχουν τρεις σταθμοί υδροληψίας και ιατρική κάλυψη με γιατρό και ασθενοφόρο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη, με ευθύνη του κάθε αγωνιζόμενου, στο link: https://forms.gle/f6Bz9MrTbpZpDFpZA.

Βραβεύσεις: Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Επίσης, σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια, με προβλεπόμενη ώρα βραβεύσεων 11 π.μ.