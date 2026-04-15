ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Μεγάλες ποσότητες αερίων εντοπίζουν και οι αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους

Κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει σε σχέση με τις έρευνες για τη φονική έκρηξη στο μπισκοτάδικο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε φριχτό θάνατο τις πέντε εργάτριες της νυχτερινής βάρδιας της 26ης Γενάρη, επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για εργοδοτικό έγκλημα και μάλιστα προδιαγεγραμμένο.

Συγκεκριμένα, στα επιβαρυντικά στοιχεία για την εργοδοσία που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του ΕΜΠ που δόθηκε στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα, έρχονται να προστεθούν και τα αποτελέσματα από αναλύσεις δειγμάτων που έγιναν από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Πρόκειται για 24 συγκεκριμένα δείγματα που συγκεντρώθηκαν από αέρα, χώμα και άλλα υλικά (δαπέδου, ακόμη και φελιζόλ) τα οποία φανερώνουν την εκτεταμένη διαρροή υγραερίου, ενώ εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες προπανίου, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, καθώς και άλλες ουσίες όπως θείο. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις εξέτασης των συγκεκριμένων δειγμάτων, ποσότητα υγραερίου εντοπίστηκε ακόμη και σε «τυφλό» δείγμα από χώμα που ελήφθη 100 μέτρα μακριά από το εργοστάσιο!

Τα δείγματα αυτά, που εξέτασε το Γενικό Χημείο του Κράτους, ελήφθησαν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026, σε εκτέλεση της σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για την έκρηξη στο εργοστάσιο. Ενώ οι εκθέσεις εξέτασης των δειγμάτων εστάλησαν στον ανακριτή Πρωτοδικών Τρικάλων, στα μέσα του περασμένου Μαρτίου.

Υγραέριο παντού στο μπισκοτάδικο

Σε αυτές αποτυπώνεται η ανίχνευση εκτεταμένης ποσότητας υγραερίου (προπάνιο, ισοβουτάνιο, βουτάνιο) σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν, ενώ σε συγκεκριμένα εντοπίζονται και ίχνη αρωματικών ενώσεων (υποκατεστημένα παράγωγα του βενζολίου, του ναφθαλενίου και θειούχες οργανικές ενώσεις). Μάλιστα, οι ειδικοί αναλυτές φέρεται να εκτιμούν σε όλες τις εκθέσεις εξέτασης των δειγμάτων πως η διαρροή ενδέχεται να ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τμήμα των αερίων διέφυγε στην ατμόσφαιρα λόγω της υψηλής πτητικότητάς τους.

Συγκεκριμένα, παρουσία υγραερίου ανιχνεύθηκε στα δείγματα χώματος που συλλέχθηκαν από διάφορα σημεία του εργοστασίου τόσο στον αύλειο χώρο, όπως επίσης και στα δείγματα χώματος που συλλέχθηκαν στο σημείο του αγωγού από όπου σημειώθηκε η διαρροή. Και σε αυτή την περίπτωση οι αναλύσεις φέρεται να καταγράφουν πως «ανιχνεύεται η παρουσία υγραερίου (προπάνιο, ισοβουτάνιο, βουτάνιο) καθώς και άλλων ουσιών όπως θείου, θειούχων ενώσεων κ.ά.».

Αντίστοιχα ήταν τα ευρήματα και από δείγμα χώματος που συλλέχθηκε από λάκκο σε διπλανό χωράφι, σε απόσταση δύο μέτρων από το τοιχίο των δεξαμενών υγραερίου σε βάθος περίπου ενός μέτρου, όπου επίσης εντοπίστηκε ποσότητα υγραερίου, ενώ είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ποσότητα υγραερίου ανιχνεύθηκε και σε «τυφλό» δείγμα χώματος που συλλέχθηκε σε απόσταση 100 μέτρων από τον αύλειο χώρο του εργοστασίου!

Επιπλέον, εξετάστηκε δείγμα αερίου που είχε συλλεχθεί από τις δύο υπέργειες δεξαμενές του εργοστασίου. Η πρώτη περιείχε προπάνιο σε ποσοστό 89% κ.β. και η δεύτερη σε ποσοστό 87,7% κ.β. Οι φιάλες των δειγμάτων αερίου που συλλέχθηκαν αναφέρεται πως «αναδίδουν δυσάρεστη οσμή θειούχων οργανικών ενώσεων».

Πρόκειται, προφανώς, για την ίδια δυσάρεστη και ανυπόφορη οσμή για την οποία προειδοποιούσαν επανειλημμένα οι εργαζόμενοι, τους οποίους η αδίστακτη εργοδοσία αγνόησε εγκληματικά, χωρίς να πάρει κανένα απολύτως μέτρο.

Τα παραπάνω στοιχεία προστίθενται στα πολλά που έχουν αποκαλυφθεί από την πρώτη μέρα του εγκλήματος, επιβεβαιώνουν πως το εργοστάσιο «πρότυπο επιχειρηματικότητας» είχε «ποτιστεί» από άκρη σε άκρη με υγραέριο που διέρρεε σε μεγάλες ποσότητες χωρίς την ύπαρξη κανενός μέτρου προστασίας και ασφάλειας, ώστε να προληφθεί και να αποφευχθεί η φονική έκρηξη. Αυτά μπροστά στο κυνήγι του μέγιστου κέρδος θεωρήθηκαν περιττό «κόστος» από την εργοδοσία, η οποία με αυτό το κριτήριο έσυρε στον θάνατο τις πέντε εργάτριες.

Βόλος: Νεκρός ο 58χρονος εργάτης που νοσηλευόταν έπειτα από εργατικό «ατύχημα»

Στο μεταξύ, τη μάχη για τη ζωή έχασε την Κυριακή του Πάσχα ο 58χρονος χειριστής μηχανήματος έργου, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου, μετά από σοβαρό εργατικό «ατύχημα» που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο 58χρονος εργαζόταν σε εργολάβο σε συνεργείο στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας, σε εργασίες θεμελίωσης οικοδομής, όταν καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου.

Υπενθυμίζεται ότι το «ατύχημα» σημειώθηκε λίγο μετά το τέλος των εργασιών, τη στιγμή που ο 58χρονος επιχείρησε να ανεβάσει το μηχάνημα πάνω σε φορτηγό, προκειμένου το μηχάνημα έργου να μεταφερθεί πίσω στη βάση. Στο σημείο στήθηκε μεταλλική ράμπα προκειμένου το τσαπάκι να μπορέσει να ανέβει στην καρότσα του φορτηγού, ο πίρος της οποίας έσπασε, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να τουμπάρει και να καταπλακώσει τον 58χρονο χειριστή.