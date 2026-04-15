ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεκδικούν δουλειά με δικαιώματα με ενότητα και αγωνιστικό πείσμα

Η αγωνιστική στάση των εργολαβικών εργαζομένων στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη ανάγκασε την εργοδοσία της εταιρείας να συναντηθεί μαζί τους, η οποία με διάφορα προσχήματα προσπαθούσε μέχρι τώρα να τους αποφύγει.

Μοχλός πίεσης ήταν η κάθοδός τους χτες το πρωί από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και η πραγματοποίηση κινητοποίησης με μπροστάρηδες τα κλαδικά Σωματεία Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής, στα γραφεία των ΕΛΠΕ στο Μαρούσι.

Εξάλλου, δίνοντας συνέχεια στον αγώνα τους, οργανώνουν κινητοποίηση και αύριο Πέμπτη 16 Απρίλη, στις 3 το μεσημέρι, έξω από την πύλη των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλάι τους βρέθηκαν εκπρόσωποι από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το ΣΕΤΗΠ, τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Επίσης, ο Χρ. Τσοκάνης, βουλευτής του ΚΚΕ.

Στη συνάντηση τα Συνδικάτα και οι εργαζόμενοι απαίτησαν να γίνει νέα συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα ΕΛΠΕ και τους εργολάβους, πριν την τριμερή που έχει οριστεί να γίνει στις 24 Απριλίου. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η απάντηση της εργοδοσίας.

Οι 37 εργολαβικοί εργαζόμενοι δούλευαν στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης, πολλοί από αυτούς έως και 25 χρόνια, και από την 1η Απρίλη βρίσκονται στον «αέρα», καθώς έχει αλλάξει ο εργολάβος, χωρίς όμως οι ίδιοι να προσληφθούν από τον νέο εργολάβο.

Τα Συνδικάτα Ενέργειας και οι εργαζόμενοι απαιτούν από τα ΕΛΠΕ και τους εργολάβους να δοθεί άμεσα λύση. Να πιάσουν όλοι δουλειά και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. Περαιτέρω διεκδικούν να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις και να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ.

Επίσης, σε επιστολή - κάλεσμα των εργολαβικών εργαζομένων προς το τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ ζητούν να στηρίξουν τον αγώνα τους, σημειώνοντας ότι «οι εργολαβίες είναι εργαλείο για να χτυπηθούν συνολικά τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα του τακτικού προσωπικού που σήμερα καλύπτονται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. (...) Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι γίνεται συνειδητή προσπάθεια να διαχωρίζονται οι εργαζόμενοι σε πολλές ταχύτητες, ώστε να σπάνε οι διεκδικήσεις και η ενότητά μας. Σε εργαζόμενους εργολαβιών και τακτικό προσωπικό, σε εξειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό, σε μηχανικούς και τεχνίτες. Πιστεύουμε όμως ότι τώρα είναι η στιγμή να αποδείξουμε πως μπορούμε να ξεπερνάμε αυτά τα τεχνητά εμπόδια και να σταθούμε ενωμένοι».

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων χαιρέτισαν τον αγώνα των εργαζομένων και εξέφρασαν τη στήριξή τους σε αυτόν. Ο Χρήστος Τσοκάνης επισήμανε ότι και αυτός ο αγώνας αναδεικνύει πως από τη μια υπάρχουν μια χούφτα παράσιτα που καρπώνονται τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι και από την άλλη οι εργαζόμενοι, που οι πολιτικές των κυβερνήσεων ρίχνουν στα Τάρταρα. Ειδικότερα για την απασχόληση εργαζομένων μέσω εργολάβων, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «τα δικαιώματά τους "πάνε περίπατο"». Το δίλημμα, συνέχισε, είναι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων και το ΚΚΕ στέκεται πάντα στο πλάι των εργαζομένων.