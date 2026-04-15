Τετάρτη 15 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Συσκέψεις σε Καμαρίνα και Ωρωπό για το φωτοβολταϊκό στο Ζάλογγο

Σε σύσκεψη σήμερα στις 12 μ. στην Καμαρίνα καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Πρέβεζας βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και κατοίκους της περιοχής, με αφορμή τα σχέδια για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου περίπου 1.000 στρεμμάτων στο Ζάλογγο. Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απρίλη, στις 8 μ.μ., στην κοινότητα Ωρωπού.

Η Ομοσπονδία αντιδρά στο έργο, αφού αυτό αφορά δασική έκταση που αξιοποιείται και ως βοσκότοπος, ενώ προειδοποιεί για σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον υδροφόρο ορίζοντα, στην πρωτογενή παραγωγή και συνολικά στη ζωή των κατοίκων της περιοχής.

    

Διαβάστε σήμερα...
Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση!
Η ελπίδα βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης στον δρόμο της ανατροπής
Ο κόσμος του αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση συγκρούεται με τον κόσμο της υποταγής και της σαπίλας
Διεκδικούν δουλειά με δικαιώματα με ενότητα και αγωνιστικό πείσμα
Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου
 Μεγάλες ποσότητες αερίων εντοπίζουν και οι αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ξεχειλίζει η οργή των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό
 Κόντρα στα σχέδια μεταφοράς του Κέντρου Υγείας, φορείς απαιτούν την αναβάθμισή του
 1.654 νοσηλευτές όταν τα κενά ξεπερνούν τις 20.000
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
