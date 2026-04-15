ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Συσκέψεις σε Καμαρίνα και Ωρωπό για το φωτοβολταϊκό στο Ζάλογγο

Σε σύσκεψη σήμερα στις 12 μ. στην Καμαρίνα καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Πρέβεζας βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και κατοίκους της περιοχής, με αφορμή τα σχέδια για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου περίπου 1.000 στρεμμάτων στο Ζάλογγο. Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απρίλη, στις 8 μ.μ., στην κοινότητα Ωρωπού.

Η Ομοσπονδία αντιδρά στο έργο, αφού αυτό αφορά δασική έκταση που αξιοποιείται και ως βοσκότοπος, ενώ προειδοποιεί για σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον υδροφόρο ορίζοντα, στην πρωτογενή παραγωγή και συνολικά στη ζωή των κατοίκων της περιοχής.