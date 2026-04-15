Τετάρτη 15 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Ξεχειλίζει η οργή των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό

Κλιμάκωση με αποκλεισμό του λιμανιού χτες

Σε αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης προχώρησαν χτες αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λέσβου, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λέσβου, οργανώνοντας άλλη μια κινητοποίηση για άμεσα μέτρα προστασίας των κοπαδιών και του εισοδήματος, αφού ο αφθώδης πυρετός και η διαχείρισή του από την κυβέρνηση τους έχουν οδηγήσει σε καταστροφή και απόγνωση.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι μπήκαν στο λιμάνι, όπου επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών από το πλοίο αλλά μπλόκαραν τη διέλευση φορτηγών, εντείνοντας την πίεση για άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, μάλιστα, έριξαν συμβολικά και γάλα στο λιμάνι.

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, καθώς η κυβέρνηση έχει επιβάλει καθολικό lockdown στην κτηνοτροφική δραστηριότητα της Λέσβου.

Νωρίτερα, είχαν συγκεντρωθεί στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και από εκεί με πορεία κατευθύνθηκαν στο λιμάνι.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι του νησιού και το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο (ΠΕΚ).

Στο πλευρό τους βρέθηκε ακόμη η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και αντιπροσωπεία της ΤΕ Λέσβου του Κόμματος με επικεφαλής την Γραμματέα της, Χριστίνα Μπέλλα.


    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση!
Η ελπίδα βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης στον δρόμο της ανατροπής
Ο κόσμος του αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση συγκρούεται με τον κόσμο της υποταγής και της σαπίλας
Διεκδικούν δουλειά με δικαιώματα με ενότητα και αγωνιστικό πείσμα
Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου
 Μεγάλες ποσότητες αερίων εντοπίζουν και οι αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους
 Κόντρα στα σχέδια μεταφοράς του Κέντρου Υγείας, φορείς απαιτούν την αναβάθμισή του
 1.654 νοσηλευτές όταν τα κενά ξεπερνούν τις 20.000
 Συσκέψεις σε Καμαρίνα και Ωρωπό για το φωτοβολταϊκό στο Ζάλογγο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
