ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ξεχειλίζει η οργή των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό

Σε αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης προχώρησαν χτες αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λέσβου, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λέσβου, οργανώνοντας άλλη μια κινητοποίηση για άμεσα μέτρα προστασίας των κοπαδιών και του εισοδήματος, αφού ο αφθώδης πυρετός και η διαχείρισή του από την κυβέρνηση τους έχουν οδηγήσει σε καταστροφή και απόγνωση.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι μπήκαν στο λιμάνι, όπου επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών από το πλοίο αλλά μπλόκαραν τη διέλευση φορτηγών, εντείνοντας την πίεση για άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, μάλιστα, έριξαν συμβολικά και γάλα στο λιμάνι.

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, καθώς η κυβέρνηση έχει επιβάλει καθολικό lockdown στην κτηνοτροφική δραστηριότητα της Λέσβου.

Νωρίτερα, είχαν συγκεντρωθεί στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και από εκεί με πορεία κατευθύνθηκαν στο λιμάνι.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι του νησιού και το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο (ΠΕΚ).

Στο πλευρό τους βρέθηκε ακόμη η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και αντιπροσωπεία της ΤΕ Λέσβου του Κόμματος με επικεφαλής την Γραμματέα της, Χριστίνα Μπέλλα.