ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2026

Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση!

Στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη | Σε αγωνιστικούς ρυθμούς οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ με τους δασεργάτες και ρετσινάδες

Τη μεγάλη απεργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς και τις απεργιακές συγκεντρώσεις ετοιμάζουν τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα, εμπλουτίζοντας διαρκώς τον αγωνιστικό τους προγραμματισμό.

Η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας είναι στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά η συγκέντρωση θα γίνει από το Εργατικό Κέντρο, επίσης στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα οργανωθεί και πορεία με κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι από εργατικά σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και από φορείς της περιοχής, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

Το σύνθημα «Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση» συμπυκνώνει τα απεργιακά καλέσματα, με τα σωματεία να καλούν την εργατική τάξη να βαδίσει στον δρόμο της σύγκρουσης με το σημερινό σάπιο σύστημα. Να εμπνευστεί από τις θυσίες των ηρώων της ταξικής πάλης, από το Σικάγο μέχρι την Καισαριανή της Πρωτομαγιάς του 1944, που δείχνουν τον δρόμο της ανατροπής.

Απολυμένοι ΛΑΡΚΟ - ρετσινάδες - δασεργάτες: Συντονίζουν τη δράση τους μπροστά στην Πρωτομαγιά και στις 16 Μάη

Αποφασιστικά στις σημερινές κρίσιμες στιγμές και οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ, ρετσινάδες και δασεργάτες με τα Σωματεία τους βάζουν μπροστά τις διεκδικήσεις τους για σταθερή δουλειά, αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, και ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους συναδέλφους τους σε ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας μαζί τους τη μάχη για την αγωνιστική ανάταση και το δυνάμωμα του εργατικού κινήματος.

Με μεγάλους σταθμούς τον αγωνιστικό εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς και το συλλαλητήριο που προγραμματίζουν από κοινού στην Αθήνα το Σάββατο 16 Μάη, στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα, οι απολυμένοι εργάτες της ΛΑΡΚΟ και οι ρετσινάδες - δασεργάτες της καμένης και πολύπαθης βόρειας Εύβοιας δίνουν νέα ώθηση στον αγώνα τους για τη διασφάλιση της εργασίας τους, για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός τις συνέπειες του πολέμου.

Μετά την πολυμελή τους παρουσία στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, και έχοντας βάλει από το προηγούμενο διάστημα τις βάσεις για τον συντονισμό του αγώνα, οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και οι δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας καλούν σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις που διοργανώνουν την Πρωτομαγιά σε Αταλάντη και Μαντούδι αντίστοιχα, αλλά και σε στήριξη της καθόδου που οργανώνουν από κοινού στην Αθήνα στις 16 Μάη.

«Πιάνουμε το χέρι και ως τάξη δείχνουμε την υπεροχή μας»

«Μετά τις απολύσεις στη ΛΑΡΚΟ, εδώ και 2 έτη είμαστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, η οποία έχει συμπαρασύρει την τοπική κοινωνία. Τα ΛΑΡΚΟχώρια μαραζώνουν», αναφέρει στο κάλεσμά του το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας.

Τονίζει ότι «σε μια περίοδο που το νικέλιο έχει χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας κρίσιμη ύλη, η ΛΑΡΚΟ, η μοναδική επιχείρηση παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ έχει σταματήσει να παράγει» και προσθέτει πως «τη στιγμή που όλο και περισσότερα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτονται, η περιουσία του ελληνικού λαού λεηλατείται και με το πλιάτσικο που πραγματοποιείται στη ΛΑΡΚΟ».

Το Σωματείο αναφέρεται και στην κατάσταση που βιώνουν οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ, τονίζοντας:

«Με ευθύνη της κυβέρνησης τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για αρκετούς από εμάς ενεργοποιήθηκαν με 16 μήνες καθυστέρηση, ενώ για 15 οικογένειες απολυμένων δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη, γιατί ο ειδικός διαχειριστής τούς απέλυσε με λάθος διαδικασία και η κυβέρνηση δεν λύνει το πρόβλημα. Παράλληλα, οι μισθοί που λαμβάνουμε στα προγράμματα αντιστοιχούν σε επίδομα απασχόλησης. Τι να βγάλουμε πέρα, το δάνειο του σπιτιού, το φροντιστήριο του παιδιού, το φάρμακο του παππού, το φαΐ του τραπεζιού ή το καύσιμο του αμαξιού;

Μετά το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στη Στερεά έλυσαν το πρόβλημα με φτηνούς βιομηχανικούς έμπειρους εργαζόμενους, που για να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα στις φάμπρικες των "υγιών επιχειρημάτων" υποχρεώνονται να κάνουν 200 χιλιόμετρα ημερησίως και να εργάζονται 12 και 13 ώρες.

Στα δε προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ οι φορείς έχουν 100% εργαζόμενους και με ευθύνη της κυβέρνησης δεν καταβάλλεται ούτε το ανθυγιεινό επίδομα στους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ που απασχολούνται σήμερα στα απορριμματοφόρα των δήμων, επίδομα μετακίνησης μεγάλων αποστάσεων σε οδηγούς, υπερωρίες κ.λπ.».

Καταλήγοντας, το Σωματείο υπογραμμίζει:

«Η Πρωτομαγιά είναι απεργία, γιορτή της εργατικής τάξης. Είναι κορυφαία μέρα που ως τάξη σε όλη τη Γη επιθεωρούμε τις δυνάμεις μας για τις επόμενες μάχες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πόλη και χωριό, για ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η μέρα που σε όλο τον πλανήτη τα πάντα, μα τα πάντα σταματούν να παράγουν. Ολοι μα όλοι βάζουμε μπροστά τα πανό μας, πιάνουμε το χέρι ο ένας του άλλου και ως τάξη δείχνουμε την υπεροχή μας, απέναντι στην τάξη που για τα κέρδη της μας ξεζουμίζει στην "ειρήνη" της, μας θυσιάζει στους πολέμους της και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ανατροπή της είναι ρεαλιστική.

Με αυτό το πνεύμα συντονιζόμαστε με τους δασεργάτες της Εύβοιας, τους απολυμένους του Σκαραμαγκά και παράλληλα με τον μεγάλο σταθμό της Πρωτομαγιάς προετοιμάζουμε τον επόμενο, που είναι το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο Σύνταγμα το Σάββατο 16 Μάη, για σταθερή δουλειά και αυξήσεις, για να μας καταβάλουν το κλεμμένο μόχθο μας, για να μην ερημώσουν τα χωριά μας».

«Οι ρετσινάδες και δασεργάτες δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές»

Το δικό τους κάλεσμα αγώνα για τον αγωνιστικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς και το συλλαλητήριο της Αθήνας απευθύνουν και οι ρετσινάδες - δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας αναφέρεται στη όξυνση της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά, στους κινδύνους και τις συνέπειες από την όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους, και τονίζει:

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι ρητινοκαλλιεργητές και οι δασεργάτες δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να ζούμε με ψίχουλα, με αβεβαιότητα, με μισθούς που δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες μας, με προβλήματα που διαρκώς οξύνονται και λύσεις που συνεχώς μετατίθενται.

Η Πρωτομαγιά είναι μέρα αγώνα της εργατικής τάξης. Είναι μέρα μνήμης, τιμής και συνέχειας των μεγάλων εργατικών αγώνων. Για το Σωματείο μας είναι σταθμός συσπείρωσης και αγωνιστικής προετοιμασίας για τη συνέχεια.

Δεύτερος μεγάλος σταθμός είναι το συλλαλητήριο της 16ης Μάη στο Σύνταγμα, μαζί με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ενας κοινός αγώνας εργαζομένων που παλεύουν για δουλειά, για μισθό, για δικαιώματα, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να σταματήσουν η ομηρία, η ανασφάλεια και η κοροϊδία».

Απεργιακά καλέσματα από τα συνδικάτα

Υπενθυμίζεται ότι αποφάσεις για τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα έχουν πάρει μέχρι τώρα, μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής, το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, το ΣΕΤΗΠ, το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής, το ΣΕΤΗΠ ν. Αττικής, το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού ν. Αττικής, το Συνδικάτο Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό και το Σωματείο Εργαζομένων στην ICAP.

Πρωτοβουλίες για την επιτυχία της απεργίας

Μπροστά στην απεργία ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας οργανώνει επίσκεψη - ξενάγηση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Κυριακή 19 Απρίλη, με συνάντηση στις 12 μ. έξω από το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Επιπλέον, καλεί σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Απρίλη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση την Τετάρτη 29 Απρίλη με τίτλο «Σικάγο 1886 - Καισαριανή 1944 - Πρωτομαγιά 2026: Ενα κόκκινο νήμα συνδέει τους αγώνες του λαού μας, για να νικήσουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης και να ζήσουμε όπως μας αξίζει». Επίσης αποφασίστηκε η επίσκεψη του Σωματείου στην ατομική εικαστική έκθεση με τίτλο «Οταν έγινες σύμβολο μέσα μου» της Βασιλικής Σπύρου, μια εικαστική μελέτη βασισμένη σε μαρτυρίες και γεγονότα των εξοριών, που παρουσιάζεται στο δημαρχείο Καισαριανής, από τις 29 Απρίλη έως τις 6 Μάη. Τέλος, το Σωματείο θα πάρει μέρος στον εργατικό - λαϊκό αγώνα δρόμου που συνδιοργανώνουν για τρίτη χρονιά τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά την Κυριακή 3 Μάη.