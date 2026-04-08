ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Στη συγκλονιστική Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, με την πρωτόγνωρη συμμετοχή 720 συνδικαλιστικών οργανώσεων, κάθε ομιλία έδινε το στίγμα των αγώνων, τη μεγάλη δύναμη της εργατικής τάξης όταν οργανώνεται στα σωματεία της, όταν παλεύει ενάντια στα κέρδη των μονοπωλίων, στις κυβερνήσεις, στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό.

Λιμενεργάτες, εργάτες στο Μετρό, διανομείς, εργάτες στη βιομηχανία Τροφίμων και Εμφιαλωμένων Ποτών, εργαζόμενοι στις Τηλεπικοινωνίες, στο Εμπόριο, στο Δημόσιο, εκπαιδευτικοί και αγωνιστές γιατροί, αλλά και συνδικαλιστές από Εργατικά Κέντρα, μετέφεραν την πλούσια, ζωντανή, μαχητική πείρα των συνδικάτων, την καθημερινή και ακούραστη δράση, τις πρωτοβουλίες οργάνωσης για να μην πληρώσει η εργατική τάξη τις συνέπειες της εμπλοκής στον πόλεμο, αλλά κυρίως στην κατεύθυνση της αντεπίθεσης.

Ιδιαίτερο στοιχείο ήταν και οι ομιλίες από Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα όπου οι συσχετισμοί βελτιώθηκαν υπέρ των ταξικών δυνάμεων, με τους εργάτες να παραγκωνίζουν τις δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού και να δίνουν πνοή στους αγώνες τους, με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ μπροστάρηδες.

Ολη αυτή η πείρα που συγκεντρώθηκε σε αυτήν την κορυφαία για την εργατική τάξη στιγμή αποτελεί εφαλτήριο νέων αγώνων, με πρώτο σταθμό την οργάνωση της απεργίας της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με το μήνυμά της για κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο να αποτελεί φάρο για το σήμερα.

Ο «Ριζοσπάστης» δίνει συνέχεια στο ρεπορτάζ παρουσιάζοντας από σήμερα παρεμβάσεις συνδικαλιστών στη Σύσκεψη, κάτι που θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες.