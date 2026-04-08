ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πάρτε τώρα πίσω την απόλυση της εργαζόμενης στα KFC

Με σύνθημα «Η τρομοκρατία δεν θα περάσει - Των εργατών η πάλη θα τη σπάσει», το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού πραγματοποίησε χθες μία ακόμα μαχητική κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση εργαζόμενης συνδικαλίστριας - και μάλιστα μονογονέα - από τα KFC. Αυτήν τη φορά η κινητοποίηση έγινε έξω από το κατάστημα της αλυσίδας στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε συνέχεια ανάλογων αγωνιστικών παρεμβάσεων που γίνονται εδώ και σχεδόν μια βδομάδα στο μαγαζί όπου έγινε η απόλυση, στη Μεταμόρφωση.

Η εκδικητική απόλυση έχει προκαλέσει κύμα καταδίκης και απαίτησης επαναπρόσληψης, όπως επιβεβαιώνουν και τα μέχρι τώρα μηνύματα αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας ότι η εργαζόμενη δεν είναι μόνη της.

Αυτό φάνηκε και στη χθεσινή κινητοποίηση, καθώς συνάδελφοί της από την «e-food», το καζίνο της Πάρνηθας, τα «McDonald's», τη «Γευσήνους», το «Athens Marriott» και το «Royal Olympic» αφού σχόλασαν από τη βάρδιά τους ήρθαν στην κινητοποίηση για να συμπαρασταθούν στην απολυμένη. «Δεν θα περάσει, γι' αυτό είμαστε εδώ, είναι και δική μας υπόθεση», τόνισε μια νέα εργαζόμενη. Χαρακτηριστική ήταν και η εικόνα με διανομείς της «Wolt» και της «e-food» που περνούσαν έξω από το κατάστημα και κόρναραν με υψωμένες γροθιές, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στην κινητοποίηση.

Στο πλευρό της εργαζόμενης μητέρας βρέθηκαν μαζικοί φορείς της Νέας Ιωνίας και της Νέας Φιλαδέλφειας απαιτώντας την άμεση επαναπρόσληψή της. Την απόλυση κατήγγειλαν μιλώντας στη συγκέντρωση η Γιάννα Λιάκου από τον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης και Πεύκης, η Αθήνα Αφεντάκη από τον Σύλλογο Γυναικών Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, ο Μανώλης Περράκης από τον Σύλλογο Συνταξιούχων Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, ο Νίκος Σερετάκης, γραμματέας της Ενωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας, και ο Τάκης Κοσύβας, πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Νέας Ιωνίας και Πέριξ.

Καταδίκη από τους εργαζόμενους του κλάδου

Επίσης μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα «McDonald's», καταγγέλλοντας δεκάδες απολύσεις μέσα σε έναν χρόνο. «Ολο αυτό γίνεται για να μειώνεται το κόστος της εταιρείας», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα τους κάνουμε το χατίρι».

Η Ειρήνη Μωραΐτη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στη «Wolt», ξεκαθάρισε ότι και «οι εργαζόμενοι της "Wolt" είναι εδώ». «Το λέμε καθαρά, αν δεν πάρουν πίσω την απόλυση θα είμαστε εδώ συνέχεια», τόνισε, καταγγέλλοντας τις απαράδεκτες συνθήκες υπό τις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι.

Στο τέλος πήρε τον λόγο και η ίδια η απολυμένη, που υπογράμμισε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα: Να απολύονται μανάδες, να δέχονται την τρομοκρατία, τις απολύσεις, τα 12ωρα μπας και δώσουν κάτι στα παιδιά τους. «Εμείς τους λέμε πως στα παιδιά μας λέμε ότι μέσα από τα σωματεία και τους φορείς δίνουμε τον αγώνα μας».

Φορείς στο πλευρό της απολυμένης

Στο πλάι της βρίσκονται και φορείς της περιοχής, όπως η Ενωση Συλλόγων Γονέων Μεταμόρφωσης, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΙΚΑ και Επικουρικής Ασφάλισης Νέας Ιωνίας, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Νέας Ιωνίας, η Ενωση Γονέων Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωνίας - Ν. Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης «Ο Σεφέρης», το Παράρτημα Βορειοδυτικής Αθήνας της Ενωσης Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ και Οργανώσεων Κοινωνικής Ασφάλισης Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας - Μεταμόρφωσης, η Ομάδα Γυναικών Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας (μέλος της ΟΓΕ), ο Σύλλογος Γυναικών Μεταμόρφωσης (μέλος της ΟΓΕ), το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Μεταμόρφωσης, η Ενωση Βιοτεχνών - Επαγγελματιών (ΕΒΕ) Μεταμόρφωσης και το Σωματείο Καθαριστριών - Καθαριστών Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών.