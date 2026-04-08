ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2026

«Δεν θα γίνουμε θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»

Μαζικό κάλεσμα στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση για τον εορτασμό της φετινής Εργατικής Πρωτομαγιάς, στο Σύνταγμα στις 10.30 π.μ., απευθύνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας.

Συγκεκριμένα, το Συνδικάτο Οικοδόμων, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ, σημειώνει τα εξής:

«Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από την Πρωτομαγιά του Σικάγο και τη διεκδίκηση του 8ώρου ως ώριμης ανάγκης, κάτι που μετά από ενάμιση αιώνα αμφισβητείται ανοιχτά, με απαίτηση από τους καπιταλιστές να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο και όποτε αυτοί γουστάρουν. Μετά από τόσα χρόνια οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ολομέτωπη επίθεση της ΕΕ, της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της εργοδοσίας, για την κατάργησή του.

Οι μεγαλοεργολάβοι, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι κατασκευαστές, αξιοποιώντας τους νόμους του κράτους τους, που είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα τους, παρουσιάζουν ως "ευκαιρία" τη 10ωρη και 12ωρη δουλειά για να αυξήσουμε τάχα τον μισθό, ή πως "είμαστε τυχεροί" τώρα που υπάρχει πολλή δουλειά, να δουλέψουμε Σάββατα - Κυριακές, ενώ στην πραγματικότητα διαλύουμε τις ζωές μας, χωρίς να έχουμε ελεύθερο χρόνο, και τα κορμιά μας από τη συνεχή εξάντληση. Δεν είναι ίδιος ο δρόμος μας με τον δικό τους. Τον δικό μας δρόμο τον έχουν χαράξει εργάτες πριν από μας, με τους αγώνες τους απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών.

Από το Σικάγο μέχρι την Καισαριανή, καμία τρομοκρατία δεν σταματά την πορεία της εργατικής τάξης

Από το Σικάγο του 1886 έως την Πρωτομαγιά της Αθήνας του 1894, από τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη έως την Πρωτομαγιά του 1944 με την ηρωική θυσία των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, αυτός ο δρόμος είναι ποτισμένος με αίμα που βοήθησε να ανθίσουν οι επόμενοι αγώνες.

Καμία κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία δεν μπορεί να σταματήσει αυτήν την πορεία, ούτε τότε ούτε σήμερα. Την πορεία της τάξης μας, του ταξικού αγώνα, της οργανωμένης διεκδίκησης, την προοπτική ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και την ανατροπή της βαρβαρότητας.

Η επιτυχία των κλαδικών απεργιών και των γενικών απεργιών που οργάνωσε και συμμετείχε το Συνδικάτο μας όλο το προηγούμενο διάστημα, κόντρα στην προσπάθεια της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΣΕΕ, έδωσε το μήνυμα ότι οι οικοδόμοι και συνολικά η εργατική τάξη πρέπει να βάλουν μπροστά τις ζωές και τις ανάγκες τους, και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών.

Στον κλάδο μας, όπου συνεχίζονται οι απώλειες συναδέλφων σε εργοδοτικά εγκλήματα με νεκρούς και σακατεμένους, λόγω έλλειψης μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για τα κέρδη της εργοδοσίας, και που η ευθύνη βαραίνει κύρια την κυβέρνηση της ΝΔ, πρέπει να σημάνει συναγερμός.

Η ζωή μας κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Παίζεται κορόνα - γράμματα στα γιαπιά, στις ανακατασκευές, στα μεγάλα έργα, παντού.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Εμείς θα τη μαζέψουμε, διεκδικώντας μέτρα ασφάλειας, οργανώνοντας την πάλη μας για περισσότερους ελέγχους από τους αρμόδιους μηχανισμούς, για τη διασφάλιση του σταθερού ωραρίου, που είναι όρος και προϋπόθεση για να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Από τα Τέμπη και το εργοστάσιο "Βιολάντα" μέχρι την οικοδομή, η πηγή που γεννά εγκλήματα σε βάρος των εργαζομένων είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό βάζουμε στο στόχαστρο της πάλης μας.

Αυτό είναι που ωθεί την όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στο Ιράν, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, για τα κέρδη των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των εταιρειών του κλάδου, που απαιτεί πολλά δισ. ευρώ τα οποία πληρώνουμε από την τσέπη μας. Εμπλοκή που εξυπηρετεί τα σχέδια των αστών για το μοίρασμα της λείας των αγορών, των δρόμων Ενέργειας, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, που καμία σχέση δεν έχει με την προστασία των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Που καθιστά τη χώρα και τον λαό μας στόχο αντιποίνων.

Την ίδια ώρα υποχρηματοδοτούν την Υγεία, την Παιδεία, δεν δίνουν δεκάρα για την προστασία της ζωής μας, της περιουσίας μας από φυσικές καταστροφές, ενώ η ακρίβεια τσακίζει τα ήδη χαμηλά μεροκάματα.

Γι' αυτό συμμετέχουμε αποφασιστικά και κλιμακώνουμε τον αγώνα για υπογραφή νέας ΣΣΕ με αυξήσεις στο μεροκάματο και στο ένσημο, πατώντας στη θετική πείρα της προηγούμενης μάχης, που έδωσε ώθηση στους αγώνες για αυξήσεις, έβαλε φρένο στην αυθαιρεσία της εργοδοσίας, άνοιξε δρόμους για γενικότερες διεκδικήσεις.

Παλεύουμε για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, άμεση κατάργηση των αντεργατικών νόμων ενάντια στον σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο.

Αμεσα μέτρα για τη ζωή και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις, δείχνοντας αλληλεγγύη στους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, της Ουκρανίας, της Ρωσίας, στο νησί της σοσιαλιστικής Κούβας.

Πρωτομαγιά: Φάρος της ανειρήνευτης ταξικής πάλης

Για την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο, η Πρωτομαγιά αποτελεί τον φάρο της ανειρήνευτης ταξικής πάλης. Γι' αυτόν τον λόγο συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε οργανωμένα στους χώρους δουλειάς. Παίρνουμε τη σκυτάλη με ορμή και αποφασιστικότητα, για την οργάνωση του αγώνα μας για δικαιώματα, από τη μεγαλειώδη Σύσκεψη του ΠΑΜΕ που πραγματοποιήθηκε στις 4/4/2026 με τη συμμετοχή πολλών εκατοντάδων σωματείων και συνδικαλιστών. Μια όαση μπροστά στα φαινόμενα σήψης που χαρακτηρίζουν την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εκατομμυριούχο πρόεδρό της, Παναγόπουλο, που μέσα στη φούρια του να υπερασπίζεται τους εργοδότες ξέχασε να δηλώσει τα 3,2 εκατ. που κονόμησε μόνο την τελευταία 5ετία, από τις "δουλειές" που ανοίξανε και πάνε καλά. Οπως στην ταφόπλακα που έβαλε στις ΣΣΕ ως προνομιακός συνομιλητής του ΣΕΒ και όλων των κυβερνήσεων. Γι' αυτό μας πουλάει τα παραμύθια πως έχουν κοινά συμφέροντα οι εργάτες με τα αφεντικά.

Η ίδια μπόχα αναδίδεται και από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ και της ΕΕ και είναι αποτέλεσμα της ΚΑΠ, που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες, παράγοντας ρουσφέτια και εξαγορά συνειδήσεων.

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, χωρίς φόβο απέναντι στη βία της εξουσίας των καπιταλιστών. Γι' αυτό, η Πρωτομαγιά παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο αγώνα και μνήμης, αλλά και σταθμός για την περαιτέρω οργάνωση και ενίσχυση της συλλογικής πάλης απέναντι στην εκμετάλλευση.

Να το γνωρίζουν καλά οι κυβερνήσεις, τα κόμματα και οι "μεσσίες" του κεφαλαίου ότι δεν θα γίνουμε θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους.

Συνεχίζουμε με τη δύναμη της οργάνωσης και της αλληλεγγύης. Δεν σκύβουμε το κεφάλι μπροστά σε κανέναν, δεν βαράμε σιωπητήριο στους χώρους δουλειάς και στις συνειδήσεις μας».