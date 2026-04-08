Τετάρτη 8 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις ενάντια στη διάταξη που γενικεύει την εργασιακή ομηρία

Σήμερα η σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στις 24 Απρίλη η απεργία

Σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, για τη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας, καλεί ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης σήμερα Τρίτη στις 7 μ.μ., στο κτίριο της ΕΔΟΘ.

Ο Σύλλογος σημαίνει συναγερμό μπροστά στο απαράδεκτο προσχέδιο διάταξης νόμου που φέρνει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση σχετικά με τις δομές, που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε απολύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η ΠΟΕ ΟΤΑ έχει προκηρύξει απεργία για τις 24 Απρίλη.

Η διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση θα αποτελέσει ουσιαστικά την οριστική ταφόπλακα στη μονιμοποίηση των εργαζομένων στους Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ τώρα και αργότερα όλων των εργαζομένων συμβασιούχων των υπόλοιπων κοινωνικών δομών των δήμων, που εργάζονται επί δεκαετίες στις δομές και εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών, των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών.

Ο Σύλλογος των ΟΤΑ στη Θεσσαλονίκη καλεί λοιπόν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στην έκτακτη σύσκεψη που οργανώνει ώστε αγωνιστικά να εμποδίσουν τα σχέδια της κυβέρνησης και να διεκδικήσουν μόνιμη και σταθερή δουλειά.

    

Διαβάστε σήμερα...
«Δεν θα γίνουμε θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
Η τεράστια επιτυχία της είναι κάλεσμα αγωνιστικής ανάτασης και μάχης
Καμία υποταγή στο αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου
Λεφτά για την Υγεία και όχι για τα σφαγεία του πολέμου
Εντατικοποίηση για τα «πολεμικά κέρδη», ατυχήματα και εργασιακή ομηρία βγάζουν στους δρόμους τους εργολαβικούς
Πάρτε τώρα πίσω την απόλυση της εργαζόμενης στα KFC
 Καμία αναμονή, καμία ανοχή στη σαπίλα και στους μηχανισμούς χειραγώγησης
Για την Υγεία του λαού, κόντρα στην πολιτική της εμπορευματοποίησης
 Ενισχυμένη σε ψήφους, έδρες και ποσοστά η «Αγωνιστική Συσπείρωση»
 Απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα!
 Οι δάσκαλοι μαζί με όλο τον λαό για τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία
 Εργάτης καταπλακώθηκε από μηχάνημα στον Βόλο
 Πρώτη ξανά η ΔΑΣ με 51% στον Σύλλογο ΟΤΑ Ιωαννίνων
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ