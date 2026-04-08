ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις ενάντια στη διάταξη που γενικεύει την εργασιακή ομηρία

Σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, για τη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας, καλεί ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης σήμερα Τρίτη στις 7 μ.μ., στο κτίριο της ΕΔΟΘ.

Ο Σύλλογος σημαίνει συναγερμό μπροστά στο απαράδεκτο προσχέδιο διάταξης νόμου που φέρνει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση σχετικά με τις δομές, που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε απολύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η ΠΟΕ ΟΤΑ έχει προκηρύξει απεργία για τις 24 Απρίλη.

Η διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση θα αποτελέσει ουσιαστικά την οριστική ταφόπλακα στη μονιμοποίηση των εργαζομένων στους Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ τώρα και αργότερα όλων των εργαζομένων συμβασιούχων των υπόλοιπων κοινωνικών δομών των δήμων, που εργάζονται επί δεκαετίες στις δομές και εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών, των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών.

Ο Σύλλογος των ΟΤΑ στη Θεσσαλονίκη καλεί λοιπόν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στην έκτακτη σύσκεψη που οργανώνει ώστε αγωνιστικά να εμποδίσουν τα σχέδια της κυβέρνησης και να διεκδικήσουν μόνιμη και σταθερή δουλειά.