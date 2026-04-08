Πλευρές της σκληρής μάχης που δίνουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με το σάπιο και εχθρικό κράτος του κεφαλαίου μετέφεραν συνδικαλιστές από μια σειρά χώρους, ξεχωρίζοντας τον αυταρχισμό που κλιμακώνεται, όπως με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, την πάλη για μόνιμη και σταθερή δουλειά, την αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, αλλά και την προετοιμασία της απεργίας στις 13 Μάη.

Β. Πανουτσάκου: Δυναμώνουμε το ρεύμα της αμφισβήτησης

Η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, σημείωσε ότι οι χιλιάδες εργαζόμενοι που συγκεντρώθηκαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη συνδέονται με το αύριο των αγώνων των εργαζομένων, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης που έχει τον λαό να ζει με «pass», τον δημόσιο υπάλληλο να είναι με σκυφτό το κεφάλι, να μην αγωνίζεται, με τον νέο Πειθαρχικό Κώδικα. Ιδιαίτερο σημείο στον Πειθαρχικό Κώδικα είναι η αναφορά ««Πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία», που όπως τόνισε «μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να μεταφραστεί εν καιρώ πολέμου».

Επεσήμανε ότι τα συνδικάτα έχουν χρέος να συνεχίζουν να παλεύουν για τις ανάγκες των εργαζομένων, κόντρα στις πολιτικές των κυβερνήσεων αλλά και στην άθλια προπαγάνδα των δυνάμεων ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην ΑΔΕΔΥ, που για τον πόλεμο ...δεν βλέπουν καμία εμπλοκή, ενώ συμφωνούν με τις πολεμικές αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα και παντού, συμφωνούν με τις ιμπεριαλιστικές συμφωνίες - συμμαχίες, θεωρούν ότι το ΝΑΤΟ και οι βάσεις λειτουργούν ως αμυντικός μηχανισμός - υπερασπιστής των συμφερόντων της χώρας. Γι' αυτό, όπως σημείωσε, τα κείμενα τα οποία κατέθεσαν γι' αυτό το θέμα στην ΑΔΕΔΥ ήταν απλά ευχολόγια «να υπάρχει ειρήνη», χωρίς όμως να θίγουν τη βασική αιτία των ιμπεριαλιστικών πολέμων.





Β. Γκιτάκος: Απεργία στις 24 Απρίλη στους ΟΤΑ για μόνιμη και σταθερή δουλειά

Συνεχίζοντας τόνισε πωςόπως στηννα πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις καταδίκης της εμπλοκής και συμμετοχής σε αντιπολεμικά συλλαλητήρια. «Δεν περιμένουμε κανέναν σωτήρα κυβερνητικής αλλαγής», ξεκαθάρισε, συμπληρώνοντας ότι οι ταξικές δυνάμεις δεν έχουν τέτοιες αυταπάτες, ούτε σκύβουν το κεφάλι σε κράτος, κυβερνήσεις και αστικά κόμματα. «Εχουμε συνείδηση ότι δρούμε σε μια εποχή που συνυπάρχει το "κάτι πρέπει να γίνει" με το "τίποτα δεν γίνεται", και είναι δικιά μας ευθύνη να δυναμώσουμε το ρεύμα αμφισβήτησης, το ρεύμα διεκδίκησης», είπε κλείνοντας.

Ο Βασίλης Γκιτάκος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ ΟΤΑ και πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά, στάθηκε στις εκδηλώσεις της αντεργατικής επίθεσης στους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στο νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, με την κυβέρνηση και το αστικό κράτος να επιχειρούν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου, ποινικοποιώντας τη συνδικαλιστική δράση.

Ιδιαίτερα για τους ΟΤΑ ανέδειξε τις διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, που διέλυσαν κάθε έννοια σταθερής εργασιακής σχέσης, πετώντας τους σε καθεστώς ομηρίας. «Με το άρθρο 103 του Συντάγματος να απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Με την αντιδραστική διάταξη Βορίδη να υποχρεώνει τους δήμους να ασκούν έφεση στις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζόμενους συμβασιούχους και μετατρέπουν τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ έπεται η αναθεώρηση του Συντάγματος με την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Την κατεύθυνση αυτή υπηρετεί και το προσχέδιο νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Εσωτερικών που βάζει ταφόπλακα στη μονιμοποίηση εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες των δήμων μέσω ΕΣΠΑ.

Απέναντι σε όλα τα παραπάνω - ανέδειξε ο Β. Γκιτάκος - οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν περίμεναν τις εξελίξεις, αντίθετα πραγματοποίησαν δεκάδες παρεμβάσεις σε Δημοτικά Συμβούλια, στο υπουργείο Εσωτερικών για τους εργαζόμενους με προγράμματα ΕΣΠΑ, τις σχολικές καθαρίστριες, τους εργαζόμενους με συμβάσεις COVID, τους συμβασιούχους των δήμων. Μπροστά δε στην απεργία των ΟΤΑ στις 24 Απρίλη τόνισε πως οι ταξικές δυνάμεις έχουν ήδη προγραμματίσει συσκέψεις και πρωτοβουλίες, έτσι ώστε το αίτημα για «Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης», να φτάσει σε κάθε εργαζόμενο.

Λ. Χριστογιάννη: Αλλοι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς με τους αγρότες που παλεύουν

Η Λαμπρινή Χριστογιάννη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι έχουν εμπιστευτεί στις ταξικές δυνάμεις το τιμόνι της Ομοσπονδίας, δίνοντας ώθηση στους αγώνες απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά και στις διεκδικήσεις, όπως το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που είναι οι μόνοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που δεν το παίρνουν.

Αναφερόμενη στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, σημείωσε πως η κυβέρνηση έφερε το νέο Πειθαρχικό ακριβώς στο φόντο της πολεμικής εμπλοκής, με δόγμα «τα κεφάλια μέσα». Την ώρα που βρωμάνε τα σκάνδαλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε, οι εργαζόμενοι του υπουργείου στάθηκαν στο πλάι των βιοπαλαιστών αγροτών για την επιβίωσή τους.

Ρ. Κοσμίδου: Η Δικαιοσύνη δεν είναι «τυφλή», είναι ταξική

Η Ράνια Κοσμίδου, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων, έθεσε το ερώτημα αν τελικά είναι «τυφλή» η Δικαιοσύνη, αναδεικνύοντας ότι είναι ταξική, για τη θωράκιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Μετέφερε πως όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τις ταξικές δυνάμεις, με πρωτιές και αυτοδυναμίες σε μια σειρά σωματεία του χώρου. Και, μιλώντας για τις δυνάμεις του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού, σημείωσε ότι έφτασαν στο σημείο να μη βγάλουν ούτε καν ανακοίνωση για το έγκλημα στη «Βιολάντα»... Στη δε πόλη της Δράμας λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα σωφρονιστικά καταστήματα, με τις συνθήκες εργασίας και την εντατικοποίηση να βαράνε κόκκινο, με δουλειά ακόμα και από το σπίτι, Σαββατοκύριακα και αργίες. Ταυτόχρονα, τα 81 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δίνονται απλόχερα σε εταιρείες ψηφιοποίησης, την ώρα που οι εργαζόμενοι εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες και σε ετοιμόρροπα κτίρια.

Ν. Χρονοπούλου: Οι εργαζόμενοι στα ΑΕΙ μαζί με τους φοιτητές ενάντια στη ΝΑΤΟποίηση

Η Νίκη Χρονοπούλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρθηκε στην εμπλοκή των πανεπιστημιακών σχολών σε ΝΑΤΟικά προγράμματα, αλλά και στις κινητοποιήσεις εργαζομένων και φοιτητών, που έβαλαν εμπόδια σε κάποια από αυτά.

Στάθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποδομές των πανεπιστημίων την ίδια στιγμή που εντείνονται ο αυταρχισμός και η καταστολή, με τις απανωτές διώξεις εργαζομένων και φοιτητών.

Μιλώντας για τις δράσεις της Ομοσπονδίας είπε ότι πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και περιοδείες μπροστά στην πρωτομαγιάτικη απεργία, αλλά και μπροστά στην απεργία των εργαζομένων στο Δημόσιο στις 13 Μάη. Ανέδειξε δε ότι όπου έχει δοθεί μάχη για την οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων, εκεί έγιναν βήματα συσπείρωσης στα σωματεία τους.