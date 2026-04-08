Οι δάσκαλοι μαζί με όλο τον λαό για τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία

Για τον αγώνα των εκπαιδευτικών μαζί με τους μαθητές και όλο τον λαό για τα μορφωτικά δικαιώματα, για τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία, μίλησαν εκπρόσωποι σωματείων από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μεταφέροντας και το αισιόδοξο μήνυμα από την πρωτιά των ταξικών δυνάμεων στη ΔΟΕ.

Ηλ. Πατίδης: Οι αγώνες των εκπαιδευτικών αφορούν και ενώνονται με όλο τον λαό

Ο Ηλίας Πατίδης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στον συντονισμό των αγώνων των σωματείων και των μαζικών φορέων της πόλης και τόνισε ότι με τη στήριξή του η ΕΛΜΕ έδωσε σημαντικές μάχες ενάντια σε διώξεις εκπαιδευτικών.

Ξεχώρισε την απεργία στις 6 Φλεβάρη, λέγοντας πως ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία, ενώ αναφέρθηκε στις δράσεις της ΕΛΜΕ, η οποία αποκαλύπτει σχεδιασμούς και μεθοδεύσεις που στόχο έχουν να αποδεχτεί ο λαός τις συνθήκες πολεμικής οικονομίας.

Τέλος, υπογράμμισε ότι οι αγώνες των εκπαιδευτικών αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, καθώς έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των παιδιών των εργατικών - λαϊκών οικογενειών, όπως βέβαια σχετίζονται οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται και ζουν.

Θ. Τουρνάς: Εδώ είναι η ελπίδα!

Ο Θύμιος Τουρνάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σπάρτης, ανέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη συσπείρωσης σε έναν κοινό στόχο.

Μιλώντας για τη δράση του Σωματείου, μετέφερε ελπιδοφόρο παράδειγμα αγώνων, όπως η υπεράσπιση των συναδέλφων τους που τους έσυραν σε πειθαρχικά συμβούλια αλλά και η υπεράσπιση του δικαιώματός τους στην απεργία, καθώς αποπέμφθηκαν γι' αυτό.

Χαρακτηριστικό για το πώς μια σειρά εκπαιδευτικοί ένιωσαν το Σωματείο κοντά τους είναι και το κλίμα που μετέφερε ο ομιλητής, ενώ σε ό,τι αφορά το καθήκον των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά τόνισε πως το δικαίωμα στην Παιδεία δεν μπορεί να ξεπουληθεί για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η Σύσκεψη του ΠΑΜΕ αποτελεί ελπίδα για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.

Αγγ. Σκούφαλου: Τα παιδιά εμπνέονται από τη στάση των εκπαιδευτικών

Συγκεκριμένα, η Αγγελίνα Σκούφαλου από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου «Ο Αδαμάντιος Κοραής» υπογράμμισε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν απορρίψει την άθλια προπαγάνδα της κυβέρνησης για να δικαιολογηθεί η ματωμένη εμπλοκή, που γεννά την προσφυγιά, προσθέτοντας πως ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, που οδηγούν στο μακέλεμα των λαών αλλά και σε χιλιάδες ξεριζωμένους πρόσφυγες που φτάνουν στα νησιά. «Αυτοί που έχουν την ευθύνη για τους πολέμους και την προσφυγιά είναι οι ίδιοι που έχουν κάνει τις συμφωνίες με τα απάνθρωπα push-back και τις δολοφονικές ενέργειες προς τους πρόσφυγες, όπως είδαμε και στη Χίο, με το έγκλημα που οδήγησε στον χαμό 17 ανθρώπων, ανάμεσά τους παιδιών και εμβρύων», σημείωσε. Επιπλέον αναφέρθηκε στο ότι παρά τις προσπάθειες να χυθεί ρατσιστικό δηλητήριο, ο λαός της Χίου αλλά και οι υγειονομικοί στάθηκαν πολύμορφα στο πλευρό των ξεριζωμένων.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της στάθηκε στον ρόλο των εκπαιδευτικών, τονίζοντας πως «ο δάσκαλος δεν διδάσκει μόνο με ό,τι λέει, αλλά κυρίως με ό,τι είναι», καθώς τα παιδιά εμπνέονται από τη στάση των εκπαιδευτικών, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της συναδέλφου που αντιτάχθηκε σε ρατσιστικό παραλήρημα σε πρόσφατη εκδήλωση. Γι' αυτό και όπως σημείωσε οι εκπαιδευτικοί έχουν καθήκον να διαμορφώνουν συνειδήσεις, να κατανοούν πώς λειτουργεί ο κόσμος, άρα και πώς μέσα από τους αγώνες μπορεί να αλλάξει. Ακριβώς αυτή η αγωνιστική στάση είναι που τιμωρείται με πειθαρχικά και διώξεις, καθώς κράτος και κυβερνήσεις τούς θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι. Κλείνοντας υπογράμμισε ότι η συνεχής υποβάθμιση της Παιδείας χρειάζεται μαχητική, οργανωμένη απάντηση από εκπαιδευτικούς και γονείς, και ότι η αλλαγή ρότας στη ΔΟΕ, με τις ταξικές δυνάμεις στο τιμόνι, ενισχύει ακριβώς αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης.

Μ. Τσιάνου: Να περάσει ο αγώνας μας σε νέα φάση

Η Μαριάννα Τσιάνου, πρόεδρος της Α' ΕΛΜΕ Πέλλας, επεσήμανε ότι οι αγώνες του λαού καλούνται να περάσουν σε φάση μάχης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, και μίλησε για την οργάνωση παλλαϊκών κινητοποιήσεων με οργανωτές τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς.

Για τον χώρο της Εκπαίδευσης τόνισε πως οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ θα πρέπει να αντιτάξουν ένα σχέδιο σύγκρουσης με τα σχέδια της κυβέρνησης για τη συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου, το «νέο Λύκειο» και το Εθνικό Απολυτήριο, το πειθαρχικό δίκαιο για τους εκπαιδευτικούς και το ποινολόγιο για τους μαθητές, τη σχεδιαζόμενη άρση της μονιμότητας μέσω αναθεώρησης του Συντάγματος.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η αλλαγή σελίδας σε ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την αλλαγή των συσχετισμών και σε άλλα συνδικάτα.