Τετάρτη 8 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΥΓΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ενισχυμένη σε ψήφους, έδρες και ποσοστά η «Αγωνιστική Συσπείρωση»

Ενισχυμένη σε ψήφους, έδρες και ποσοστά βγήκε η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» (ΑΣΥ) στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη.

Η ΑΣΥ σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 45%, λαμβάνοντας 170 ψήφους, από 118 που είχε στις προηγούμενες εκλογές, και αύξησε τις έδρες της σε 2 από 1. Η ΔΑΚΕ πήρε 490 ψήφους (από 451) και 4 έδρες (όσες είχε), η ΕΣΥ - ΠΑΠ (ΣΥΡΙΖΑ) 219 ψήφους (από 286) και 2 έδρες (είχε 3) και η ΠΑΣΚΕ 119 ψήφους (από 72) και 1 έδρα (την είχε και μετά τις προηγούμενες εκλογές).

Η ΑΣΥ «Παπανικολάου» χαιρετίζει τους εκατοντάδες εργαζόμενους που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες, τονίζοντας ότι η μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές είναι σημαντική για την ενίσχυση του ρόλου του Σωματείου ως αποκούμπι των εργαζομένων.

Διαβεβαιώνει τους εργαζόμενους ότι «καθεμιά από τις ψήφους στην ΑΣΥ θα κατατεθεί στους δρόμους του συλλογικού αγώνα και των μαζικών διεκδικήσεων για ενίσχυση του ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Για αύξηση των μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ. Να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της συμμετοχής στα ενεργά πολεμικά μέτωπα. Για ένα σύστημα Υγείας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών του λαού και των επιτευγμάτων της επιστήμης».

Και, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, καλεί το νέο ΔΣ του Σωματείου να συνεδριάσει άμεσα και να οργανώσει το επόμενο βήμα, με άμεση κλιμάκωση των αγώνων, συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ στις 13/5 και στον απεργιακό εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

    

