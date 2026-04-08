ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Εντατικοποίηση για τα «πολεμικά κέρδη», ατυχήματα και εργασιακή ομηρία βγάζουν στους δρόμους τους εργολαβικούς

Στάση εργασίας σήμερα Τετάρτη (7 π.μ. - 9 π.μ.) σε όλες τις εργολαβικές εργασίες συντήρησης (shutdowh) των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου έχουν κηρύξει τα κλαδικά Συνδικάτα Μετάλλου Αττικής και Ενέργειας Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορίνθου απαιτώντας ξανά μέτρα ουσιαστικής προστασίας των εργαζομένων.

Αφορμή για την κινητοποίηση είναι το νέο σοβαρό εργατικό «ατύχημα» που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, όταν τραυματίστηκαν δυο εργαζόμενοι στην εταιρεία «ANELIXIS». Μάλιστα, ο ένας εργαζόμενος είναι σε σοβαρή κατάσταση, με συντριπτικό κάταγμα στο πόδι του, αφού βαρύ φορτίο αποδεσμεύτηκε από γερανό στον οποίο ήταν αναρτημένο.

Αναδεικνύοντας τη μεγάλη εικόνα των συνθηκών εργασίας, τα δύο Συνδικάτα σημειώνουν: «Σακατεμένοι συνάδελφοι μεταλλεργάτες, καθαρίστριες χωρίς βαρέα ένσημα μέσα στις εγκαταστάσεις, εργατικά ατυχήματα που χαρακτηρίζονται "παθολογικά αίτια", συνάδελφοι πετάγονται στον δρόμο. Ολα αυτά και άλλα πολλά, στον βωμό των ματωμένων κερδών ΕΛΠΕ και εργολάβων!».

Θυμίζουν ότι από την αρχή του shutdown, με πολύμορφες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις, κατάγγειλαν την ασυδοσία των ΕΛΠΕ με την 12ωρη δουλειά, «το μόνιμο ναρκοπέδιο για την υγεία και τη ζωή μας». Μπλόκαραν την αδήλωτη εργασία ακόμα και την Κυριακή. Κατάγγειλαν την ένταση της πίεσης μέσω παρακολουθήσεων με drones και τον περιορισμό του διαλείμματος, η οποία αυξάνει το άγχος και την εξάντληση.

Σημειώνεται επίσης ότι στόχος της εργοδοσίας είναι να ολοκληρωθεί γρήγορα το shutdown «για να μπουν μπροστά οι μονάδες, τώρα που η τιμή του πετρελαίου με τον πόλεμο έχει χτυπήσει κόκκινο και το κέρδος τους εκτοξεύεται όταν μας πουλάνε πανάκριβο το πετρέλαιο και τη βενζίνη».

Τα Συνδικάτα καλούν τους εργαζόμενους να βρεθούν όλοι σήμερα στην πύλη των διυλιστηρίων στη διάρκεια της στάσης εργασίας και να απαιτήσουν μεταξύ άλλων να διερευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος, να καταβληθεί με ευθύνη ΕΛΠΕ και εργολάβων πλήρης αποζημίωση των τραυματισμένων συναδέλφων, να υπάρξει καταβολή στο 100% όλων των μισθών τους για όσο διάστημα δεν θα μπορέσουν να εργαστούν. Ειδικότερα για τον συνάδελφο που τραυματίστηκε βαρύτερα, απαιτούμε την πλήρη κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων με αποκλειστική ευθύνη της εργοδοσίας.

Αμεσα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς του shutdown με βασικό αίτημα τη μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 7ωρη βάρδια με 5ήμερο και αυξήσεις στα ημερομίσθια, όπως προβλέπεται στο σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης που θέτουν τα συνδικάτα.

Συλλαλητήριο σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον ίδιο όμιλο, των ΕΛΠΕ και στη Θεσσαλονίκη, κλιμακώνεται ο αγώνας των εργολαβικών εργαζομένων που εδώ και 4 μήνες δίνουν μια μεγάλη μάχη. Και στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Τετάρτη, στις 6.30 μ.μ., πραγματοποιείται συλλαλητήριο έξω από την πύλη των ΕΛΠΕ, με πρωτοβουλία του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια στην Κεντρική Μακεδονία.

Στο μεταξύ, χτες το πρωί πραγματοποιήθηκε νέα κινητοποίηση στην πύλη των ΕΛΠΕ, από τους εργολαβικούς εργαζόμενους και συναδέλφους τους άλλων κλάδων, καθώς επί μία εβδομάδα συνεχίζεται το αίσχος με τους εργολάβους και τα ΕΛΠΕ να συντηρούν το παιχνίδι των εκβιασμών, των πιέσεων και της τρομοκράτησης, αντί να δώσουν εδώ και τώρα λύση.

Υπενθυμίζεται ότι ο απερχόμενος εργολάβος «μεταβίβασε» τους εργαζόμενους στον νέο εργολάβο, όμως αυτός δεν τους παίρνει στη δουλειά αν δεν υπογράψουν ότι παραιτούνται από τα δικαιώματα που έχτισαν στα 20 και 30 χρόνια εργασίας τους στα ΕΛΠΕ, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ετσι, θέλουν να εξαναγκάσουν εργαζόμενους με χρόνια δουλειάς και δικαιωμάτων να παραιτηθούν, να χάσουν την προϋπηρεσία και τις κατακτήσεις τους και να περάσουν σε νέο εργολάβο, με νέες ατομικές συμβάσεις, χωρίς καμία ουσιαστική βελτίωση.

Οι εργολαβικοί, ενωμένοι σαν μια γροθιά, αντιστέκονται στις πιέσεις και συνεχίζουν ανυποχώρητα τον πολύμηνο αγώνα τους για να κατοχυρώσουν όλα τα δικαιώματά τους, για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για να ενταχθούν στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ.

Με τον αγώνα τους αυτόν έχουν καταφέρει να βάλουν εμπόδια στους σχεδιασμούς των ΕΛΠΕ και εργολάβων, αφού ούτε το εργοστάσιο λειτούργησε όπως ήθελαν, ούτε βρέθηκε το προσωπικό για να στηθεί απεργοσπαστικός μηχανισμός, και βέβαια ούτε οι εργαζόμενοι έσκυψαν το κεφάλι.

Κάτω τα χέρια από τους εργολαβικούς

Κάλεσμα στους εργαζόμενους, στα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της Θεσσαλονίκης να βρεθούν σήμερα στο πλευρό των εργολαβικών, στο απογευματινό συλλαλητήριο, απευθύνει το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Γιατί, όπως σημειώνει, «η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους εργαζόμενους ούτε μόνο έναν χώρο δουλειάς. Αφορά συνολικά την εργατική τάξη, γιατί φέρνει στην επιφάνεια μια γενικότερη κατεύθυνση, που ενισχύεται σε όλο και περισσότερους κλάδους: Εργασία χωρίς σταθερότητα, διαρκής ανακύκλωση εργολάβων, ατομικές συμβάσεις αντί για συλλογικά δικαιώματα, εργαζόμενοι όμηροι μπροστά στο δίλημμα "υποταγή ή απόλυση"».

Το Σωματείο σημειώνει ότι αυτό που σήμερα επιχειρείται είναι «να θεωρείται ο εργαζόμενος αναλώσιμος, να αποκόπτεται από τα δικαιώματα και την προϋπηρεσία του, να πιέζεται να αποδεχτεί χειρότερους όρους, να υπονομεύεται στην πράξη το δικαίωμα στη συλλογική διεκδίκηση. Αν τέτοιες πρακτικές παγιώνονται σε έναν τόσο κρίσιμο κλάδο όπως η Ενέργεια, ανοίγει συνολικότερα ο δρόμος για μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης παντού.

Γι' αυτό χρειάζεται καθολική απάντηση αλληλεγγύης και αγώνα. Η στήριξη στους εργολαβικούς εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ είναι στήριξη στο δικαίωμα όλων των εργαζομένων να δουλεύουν με σταθερές σχέσεις εργασίας, συλλογική προστασία, αξιοπρέπεια και κατοχυρωμένα δικαιώματα».