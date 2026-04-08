Πρώτη ξανά η ΔΑΣ με 51% στον Σύλλογο ΟΤΑ Ιωαννίνων

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ξανά η ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων, που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη, συγκεντρώνοντας 470 ψήφους και ποσοστό 51%.

Στις εκλογές ψήφισαν 935 εργαζόμενοι. Η «Ενωτική Κίνηση» έλαβε 286 ψήφους (31%) και η «Δημοκρατική Ανατροπή Εργαζομένων» 164 (17%). Σε σχέση με τις προηγούμενες αρχαιρεσίες, η ΔΑΣ διατήρησε το ίδιο ποσοστό, καταγράφοντας παράλληλα άνοδο σε ψήφους.

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΑΣ ΟΤΑ χαιρετίζει τους εκατοντάδες εργαζόμενους που τη στήριξαν, όπως και τους 111 υποψηφίους της, τους περισσότερους από κάθε άλλη φορά. Οπως τονίζει, το αποτέλεσμα αποτελεί επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων στην αταλάντευτη διεκδικητική δράση των αγωνιστών συνδικαλιστών όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδιαίτερα στέκεται στην αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στον δήμο Ιωαννιτών, που, όπως σημειώνει, αποτράπηκε τρεις φορές. Παράλληλα αναφέρεται στη μάχη ενάντια στον υποβιβασμό κατηγορίας και την εργοδοτική αυθαιρεσία στον δήμο Μετσόβου, στον αγώνα των συμβασιούχων στον δήμο Ζίτσας να παραμείνουν στη δουλειά, στη διεκδίκηση να μη δουλεύουν απλήρωτοι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Πολιτισμού, καθώς και στις παρεμβάσεις για να μη συγχωνευτούν τμήματα παιδικών σταθμών και να μη μετακινούνται εργαζόμενοι από δομή σε δομή.

Η ΔΑΣ καταγγέλλει επίσης πιέσεις, απειλές σε συμβασιούχους και συνολικότερα προσπάθειες παρεμπόδισης της δράσης της μέχρι και την τελευταία στιγμή, κάνοντας λόγο για τρομοκρατία από δημάρχους, αντιδημάρχους και διευθυντικούς μηχανισμούς.

Υπογραμμίζει ότι η επόμενη περίοδος είναι κρίσιμη, με ανοιχτά μέτωπα την ακρίβεια, τις αλλαγές στους όρους εργασίας των εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις περικοπές δικαιωμάτων στο έδαφος της πολεμικής οικονομίας. Δηλώνει, τέλος, αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στον δήμο Ιωαννιτών, με πρώτο σταθμό την προσφυγή στο άρθρο 152 για τον ΟΕΥ και μπροστά την απεργία στις 24 Απρίλη για τις αλλαγές που προωθούνται στους εργαζόμενους μέσω ΕΣΠΑ.