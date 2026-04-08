ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Λεφτά για την Υγεία και όχι για τα σφαγεία του πολέμου

Μαζική εξόρμηση πραγματοποίησε χτες το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και ενημερώνοντας εργαζόμενους, ασθενείς και τις οικογένειές τους για την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο δημόσιο σύστημα Υγείας, σημαίνοντας συναγερμό για την Υγεία - θύμα του πολέμου.

Χέρι με χέρι η ανακοίνωση του Σωματείου έφτασε παντού, ενημερώνοντας για «τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που κατευθύνονται στην πολεμική οικονομία και μεταφράζονται σε περικοπές στους προϋπολογισμούς για την Υγεία και άλλες κοινωνικές παροχές, ενώ και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με την αύξηση του κόστους ζωής δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην Ελλάδα, την ώρα που ξοδεύονται καθημερινά εκατομμύρια για τις πολεμικές αποστολές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εφοπλιστών και άλλων μονοπωλίων που θησαυρίζουν από τις μπίζνες του πολέμου, ακούμε συνέχεια ότι δεν περισσεύει ούτε "ένα ευρώ" παραπάνω για την αντιμετώπιση των τραγικών προβλημάτων του συστήματος Υγείας.

Την ίδια στιγμή οι ασθενείς στην Ελλάδα νοσηλεύονται σε ράντζα, στοιβάζονται στα ΤΕΠ περιμένοντας έως 24 ώρες μια απεικόνιση 5 λεπτών και περιθάλπονται από υγειονομικούς που δουλεύουν 72 ώρες την εβδομάδα ή με βάρδιες πρωί - νύχτα - νύχτα, με καθηλωμένους μισθούς και συστηματική καθυστέρηση στην πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών - ωρών. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η ανυπαρξία δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας, κέντρων αποκατάστασης, δομών χρονίως πασχόντων κ.ά.».

Το ΣΕΝΕ κάλεσε τους εργαζόμενους και τους ασθενείς να δυναμώσουν τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, με επαρκή χρηματοδότηση εξολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό, για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες, με μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων και πλήρη εργασιακά - μισθολογικά - ασφαλιστικά - επιστημονικά δικαιώματα. Στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης μας. Θέλουμε να είναι διαθέσιμες για κάθε άνθρωπο. Παλεύουμε ενάντια στα νοσοκομεία επιχειρήσεις. Διεκδικούμε λεφτά για την Υγεία και όχι για τα σφαγεία του πολέμου».

Καλαμάτα: Κατέρρευσε γιατρός από την υπερεργασία και χρειάστηκε νοσηλεία...

Στην Καλαμάτα, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, άμεσα την πλήρη στελέχωση του Νοσοκομείου με όλο το αναγκαίο προσωπικό, μετά και την παύση λειτουργίας των δύο Παθολογικών Κλινικών που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, συνταξιουχικοί σύλλογοι, συνδικάτα εργαζομένων και υγειονομικοί πραγματοποίησαν δυναμική παρέμβαση έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, χτες το μεσημέρι.

Με συνθήματα όπως «δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να σταματήσει το κράτος να αντιμετωπίζει την προστασία της υγείας του λαού ως κόστος.

Τα γεγονότα που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με την κατάρρευση από την υπερεργασία και τη νοσηλεία της ίδιας της μοναδικής παθολόγου, αφού κλήθηκε να καλύψει όλες τις ανάγκες λόγω των ελλείψεων προσωπικού, και το κλείσιμο των δύο παθολογικών κλινικών (επαναλειτουργούν μετά την ανάκληση των αδειών τριών επιμελητών παθολόγων και τη μετακίνηση με «εντέλλεσθε» ενός ακόμη από το νοσοκομείο Κυπαρισσίας), καυτηριάστηκαν από τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, απαιτώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο υπάρχων Οργανισμός του Νοσοκομείου προβλέπει 10 παθολόγους, και στον χώρο υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχουν μόλις τέσσερις!

Την ίδια ώρα, πρόσφατα η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος «διαφήμιζε» την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού τους, χωρίς όμως να υπάρχουν οι αναγκαίες ειδικότητες γιατρών που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν και να αναλύσουν βασικές αιματολογικές εξετάσεις, λόγω έλλειψης προσωπικού!

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε ο Νίκος Κουτουμάνος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», και άλλοι φορείς.

«Μόλις 6 μήνες μετά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, της κουστωδίας των τοπικών βουλευτών της ΝΔ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και τις μεγαλοστομίες που ακούσαμε περί "αναβάθμισης του Νοσοκομείου" και "μεγάλου προγράμματος προσλήψεων γιατρών και προσωπικού", αποκαλύπτεται η πραγματικότητα ενός συστήματος Υγείας που καταρρέει, γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνο για τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο και για όλο τον λαό», σχολιάζει μεταξύ άλλων για τα γεγονότα η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

Δηλώνει ότι το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των γιατρών και των εργαζομένων, καλώντας τον λαό «να μην αποδεχτεί αυτή τη βαρβαρότητα ως «"κανονικότητα"» και σε κοινό αγώνα να δυναμώσει την πάλη για: «Να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις παθολόγων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με κατεπείγουσες διαδικασίες και να προσληφθεί όλο το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό. Να σταματήσουν οι παράνομες εντολές υπερεφημέρευσης, τα αλλεπάλληλα εντέλλεσθε, που θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς και εργαζόμενους».

Να σημειωθεί ότι για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, πριν τα τελευταία γεγονότα, Ερώτηση είχε κατατεθεί στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας από το ΚΚΕ.

Στην Κυπαρισσία

Κινητοποίηση απαιτώντας μεταξύ άλλων τη στελέχωση των Νοσοκομείων του νομού με όλο το αναγκαίο προσωπικό πραγματοποίησε στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κυπαρισσίας και το τοπικό παράρτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, χτες το μεσημέρι. Επισημάνθηκαν τα προβλήματα που επικρατούν και στον συγκεκριμένο χώρο, καυτηριάζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να μετακινούνται γιατροί από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, όπως παθολόγος από αυτό της πόλης προς την Καλαμάτα, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και στο πρώτο. Μεταξύ άλλων, απαιτήθηκε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κάλυψη όλων των αναγκών με μόνιμο προσωπικό.