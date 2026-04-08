Τετάρτη 8 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Εργάτης καταπλακώθηκε από μηχάνημα στον Βόλο

Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» προστίθεται στη μακρά ματωμένη λίστα, αυτήν τη φορά με συμβάν στον Βόλο τη Δευτέρα.

Ενας 58χρονος άνδρας που εργαζόταν σε εργολάβο καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου, με αποτέλεσμα να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου της πόλης.

Ο εργάτης και χειριστής του μηχανήματος εργαζόταν σε συνεργείο στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας, σε εργασίες θεμελίωσης οικοδομής.

Το «ατύχημα» σημειώθηκε λίγο μετά το τέλος των εργασιών, τη στιγμή που ο 58χρονος επιχείρησε να ανεβάσει το μηχάνημα πάνω σε φορτηγό προκειμένου να μεταφερθεί πίσω στη βάση. Στο σημείο στήθηκε μεταλλική ράμπα προκειμένου το τσαπάκι να μπορέσει να ανέβει στην καρότσα του φορτηγού, ο πίρος της οποίας έσπασε, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να τουμπάρει και να καταπλακώσει τον 58χρονο χειριστή.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
