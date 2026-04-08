ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Η τεράστια επιτυχία της είναι κάλεσμα αγωνιστικής ανάτασης και μάχης

«Η τεράστια επιτυχία της Πανελλαδικής Σύσκεψης είναι κάλεσμα αγωνιστικής ανάτασης και μάχης. Τώρα όλες οι δυνάμεις στην οργάνωση της απεργίας της Πρωτομαγιάς!», τονίζει το ΠΑΜΕ, καλώντας τώρα τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες και τα συνδικάτα να βγουν μπροστά ώστε η Πρωτομαγιά να γίνει σταθμός κλιμάκωσης και αντεπίθεσης.

Αναλυτικά το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Η μεγαλύτερη πανεργατική σύσκεψη που έχει οργανωθεί στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 4 Απρίλη στην Καισαριανή, γράφοντας μια ξεχωριστή και ελπιδοφόρα σελίδα για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας. Η συγκλονιστική συμμετοχή, ο παλμός και ο ενθουσιασμός διαπέρασαν την Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, επιβεβαιώνοντας ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις.

Πάνω από 2.000 συνδικαλιστές, 720 συνδικαλιστικές οργανώσεις από κάθε γωνιά και άκρη της Ελλάδας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα: "Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους - Οργάνωση και αγώνας στον δρόμο της ανατροπής". Συναντήθηκαν σε έναν τόπο ποτισμένο με το αίμα των 200 εκτελεσμένων από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 κομμουνιστών, πρωτοπόρων εργατών συνδικαλιστών, στέλνοντας μήνυμα μάχης και ανυποχώρητου αγώνα.

Στο γήπεδο της Νήαρ Ηστ χτύπησε η καρδιά του πιο ζωντανού και μαχητικού τμήματος του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, των συνδικάτων και των συνδικαλιστών που δίνουν μεγάλες ταξικές μάχες απέναντι στην εργοδοσία και στο αστικό κράτος για να ανασάνει η εργατική τάξη, να βγει στο προσκήνιο και να συγκρουστεί με την πολιτική του κέρδους, που εγκληματεί καθημερινά στους χώρους δουλειάς, τσακίζει μισθούς, συντάξεις, εργασιακά και λαϊκά δικαιώματα, και σήμερα σέρνει τον λαό στον όλεθρο του ιμπεριαλιστικού πολέμου.





Μέσα από μια ολοζώντανη διαδικασία, κορύφωση της πλατιάς συζήτησης και προετοιμασίας που άνοιξε το προηγούμενο διάστημα μέσα στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς, ανταλλάχθηκε πολύτιμη πείρα από τη μάχη για την οργάνωση της συλλογικής πάλης των εργαζομένων μέσα από σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, από τα σημαντικά βήματα που καταγράφονται και δείχνουν στην πράξη τις δυνατότητες για να ανασυντάξει το εργατικό κίνημα τις δυνάμεις του, να βελτιωθούν οι συσχετισμοί και να περάσει στην αντεπίθεση.

Ο δρόμος της κοινής πάλης είναι αυτός που δίνει δύναμη και προοπτική. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία εκπροσώπων των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, των αυτοαπασχολούμενων, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, της ΟΓΕ, του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος, της ΕΕΔΥΕ, του φοιτητικού κινήματος, του ΜΑΣ, καθώς και του συναδέλφου μας συνδικαλιστή που υπηρετεί τη θητεία του, μεταφέροντας την αγωνιστική φωνή των νέων στρατευμένων που οργανώνουν τον δικό τους αγώνα μέσα από τις Επιτροπές τους για να βγει η Ελλάδα έξω από τον πόλεμο. Η παρουσία των αποστράτων, που ένωσαν τη φωνή τους με τον αγώνα των συνδικάτων ενάντια στην πολεμική προετοιμασία και την εμπλοκή. Ολα αυτά ανέδειξαν τη δύναμη της κοινωνικής συμμαχίας, της συντονισμένης πάλης απέναντι στον κοινό αντίπαλο, τα μονοπώλια και την πολιτική που συνθλίβει τον λαό για τα συμφέροντά τους.

Μας οπλίζουν με κουράγιο και ελπίδα οι πολυμελείς αντιπροσωπείες συνδικάτων από την Παλαιστίνη, τη Βενεζουέλα, την Κύπρο, τη Γερμανία, οι λιμενεργάτες από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Χώρα των Βάσκων, που ανέδειξαν τη σημασία του κοινού συντονισμού και του ανυποχώρητου ταξικού αγώνα. Η διεθνιστική και ταξική αλληλεγγύη είναι το όπλο των εργατών απέναντι στα μονοπώλια, στις κυβερνήσεις τους, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ. Οι λαοί όλου του κόσμου έχουν τη δύναμη να αναμετρηθούν και να ανατρέψουν τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος.

Από την Καισαριανή φεύγει ένα καθαρό κάλεσμα αγωνιστικής ανάτασης. Η μαχητικότητα και η αποφασιστικότητα που εκφράστηκαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη θα γίνουν δύναμη αγώνα σε κάθε κλάδο και κάθε χώρο δουλειάς. Με μεγαλύτερη οργάνωση στα σωματεία, με νέα βήματα στη συσπείρωση, με κοινή δράση απέναντι στην εργοδοσία, στο κράτος και στην πολιτική που θυσιάζει τις ζωές των εργαζομένων για τα κέρδη και τον πόλεμό τους, οι εργάτες μπορούν να επιβάλουν το δικό τους δίκιο. Αφήνουμε τους Παναγόπουλους, το κουφάρι της υποταγμένης πλειοψηφίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, στα σκάνδαλα και στον βούρκο τους, μαζί με την κυβέρνηση, τον ΣΕΒ και τους ανθρώπους τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Τώρα είναι η ώρα τα Εργατικά Κέντρα, οι Ομοσπονδίες και τα Συνδικάτα να βγουν μπροστά, να οργανώσουν την απεργιακή απάντηση και να ριχτούν με όλες τους τις δυνάμεις στην οργάνωση της απεργίας της Πρωτομαγιάς, ώστε να γίνει σταθμός κλιμάκωσης και αντεπίθεσης. Με σχέδιο, οργάνωση και καθαρό προσανατολισμό, η διέξοδος βρίσκεται στον δρόμο της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων».